Cảnh giác bẫy lừa đảo từ website mạo danh hệ thống xác thực điện tử VNeID

Phòng An ninh mạng thuộc Công an TP.Hải Phòng cho biết vừa phát hiện trang web tại địa chỉ bcavneid.com có hành vi mạo danh cổng thông tin của hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID. Website lừa đảo này được lập trình với cấu trúc nhận diện, logo và giao diện tương đồng gần như hoàn toàn với nền tảng định danh số chính thức, khiến người dùng dễ nhầm lẫn nếu không quan sát kỹ địa chỉ truy cập.

Về phương thức hoạt động, kẻ gian đã sử dụng tên miền lồng ghép chữ viết tắt của cơ quan chức năng với tên ứng dụng nhằm tạo dựng lòng tin giả mạo. Khi người dùng truy cập và đăng nhập thông tin, hệ thống máy chủ của đối tượng xấu sẽ ghi nhận tức thì số căn cước công dân, số điện thoại, mật khẩu và đặc biệt là mã xác thực OTP (được gửi về máy nạn nhân và do người dùng nhập vào khi nhầm lẫn website).

Giao diện website mạo danh hệ thống định danh điện tử VNeID bị cơ quan công an phát hiện Ảnh: Chụp màn hình

Từ nguồn dữ liệu này, đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản định danh điện tử, thâm nhập vào các dịch vụ tài chính, ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết để thực hiện giao dịch rút tiền bất hợp pháp. Đáng ngại hơn, một số kịch bản còn dẫn dụ người dùng cấp quyền truy cập sâu hoặc tải về tập tin khả nghi, tạo điều kiện cho mã độc kiểm soát thiết bị từ xa.

Thủ đoạn này thường được kết hợp với kịch bản thao túng tâm lý diễn ra thường xuyên thời gian qua. Trong đó, kẻ gian thường giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan hành chính gọi điện thông báo tài khoản định danh mức 2 bị lỗi, yêu cầu đồng bộ hồ sơ hoặc kích hoạt tài khoản khẩn cấp, sau đó gửi đường dẫn qua tin nhắn SMS, mạng xã hội để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy đánh cắp dữ liệu.

Trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân diện rộng, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại cổng thông tin chính thức có đuôi tên miền .gov.vn. Đối với hệ thống định danh VNeID, người dùng chỉ đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng chính thức do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành trên các kho ứng dụng chính thống (App Store, Google Play) hoặc qua cổng thông tin chính thống của Bộ Công an; không truy cập đường dẫn lạ chia sẻ qua tin nhắn hay mạng xã hội.

Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu ngân hàng, mã PIN hay mã OTP trên trang web chưa kiểm chứng. Khi có nhu cầu hỗ trợ liên quan đến tài khoản định danh số, người dân cần đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn an toàn.