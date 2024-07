Cảnh giác kẻ gian treo thẻ có mã QR trên xe, trước cửa nhà để chặn tiền

Theo Công an TP.HCM, mọi người cần đặc biệt cảnh giác với bẫy lừa mới của kẻ gian. Theo đó, kẻ lừa treo các thẻ "lạ" chứa mã QR trên xe, cửa nhà.



Công an TP.HCM cho biết các thẻ "lạ" này màu vàng có ghi số 50.000 ở mặt trước. Mặt sau thẻ ghi nhiều thông tin hướng dẫn và kèm theo số thẻ, mật khẩu cùng mã QR.

Cụ thể, thông tin mặt sau hướng dẫn có ghi: "Mệnh giá thẻ này có thể thông qua bằng cách quét mã QR để nhận. Quét mã QR để liên hệ với bộ phận CSKH (chăm sóc khách hàng) sau đó cung cấp tài khoản mật khẩu của thẻ để nhận được số tiền tương ứng. Khi liên hệ với bộ phận CSKH, bạn vui lòng chụp lại ảnh số tiền trên thẻ và tài khoản mật khẩu. Để nhận được số tiền của thẻ chỉ cần nạp 50K (50.000 đồng) sẽ được tặng 50K".

"Đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của người dân. Để phòng ngừa, người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn trên thẻ "lạ" để tránh mất tài sản. Bên cạnh đó, người dân cần thông báo cho người thân biết để phòng ngừa. Khi thấy đối tượng treo các thẻ "lạ" trên xe, cửa nhà cần báo cho công an gần nhất hoặc chụp hình ảnh đối tượng gửi công an để điều tra xử lý", Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không bị mắc lừa của kẻ gian.

Công an TP.HCM khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cảnh giác với thẻ "lạ" chứa mã QR treo trên xe, cửa nhà của kẻ gian CÔNG AN TP.HCM

Theo anh Trương Hoàng Bảo, thành viên diễn đàn chongluadao.vn, chiêu lừa liên quan đến mã QR đã từng xuất hiện.

Cụ thể, kẻ lừa sẽ tìm cách dán đè mã QR lên các mã QR được chủ các cửa hàng kinh doanh dán sẵn (hay còn gọi là đánh tráo mã QR – PV). Khi khách đến mua hàng, thanh toán, những tưởng chuyển tiền cho chủ quán, nhưng thực chất chuyển đến tài khoản của kẻ lừa. Nếu chủ quán và khách hàng không cẩn thận kiểm tra có thể sụp bẫy của kẻ gian.

"Còn thủ đoạn dùng thẻ "lạ" chứa mã QR treo trên xe, cửa nhà để lừa người khác là rất mới. Nếu vô tình quét mã QR có thể khiến điện thoại bị xâm nhập, chiếm quyền điều khiển. Khi đó, kẻ lừa sẽ dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ngang nhiên sử dụng hình ảnh có trong điện thoại, lấy các thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội…", anh Bảo nói.

Cũng theo anh Bảo, sở dĩ thủ đoạn này xuất hiện, vì kẻ lừa biết được việc quét mã QR để thanh toán ngày càng phổ biến với ưu điểm là tiện lợi và nhanh chóng.

Và để không trở thành của bẫy lừa mới này, anh Bảo cho rằng bên cạnh việc tuyệt đối cảnh giác với thẻ "lạ" chứa mã QR treo trên xe, cửa nhà, thì không nghe theo bất kỳ lời dẫn dụ nào từ các tờ rơi, thông tin không được xác thực của kẻ gian.

"Sẽ không có bất kỳ món quà nào, số tiền nào từ trên trời rơi xuống cả. Đừng để lòng tham làm mù quáng rồi nghe theo những lời dụ dỗ. Ngoài ra, khi chuyển tiền bằng hình thức quét mã QR, phải kiểm tra thật cẩn thận, kỹ lưỡng, xác minh thông tin giao dịch, xem liệu tài khoản người nhận có đúng tên người cần gửi hay không. Cần thao tác chậm một chút để toàn, thay vì thực hiện các bước chuyển tiền quá nhanh rồi sụp bẫy lừa của kẻ gian", anh Bảo nói thêm.

Chị Hồ Thị Diệu Huyền (32 tuổi), nhà ở chung cư EHome 3, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết cũng liên quan đến mã QR, thời gian gần đây chị thường nhận được những lời mời qua mạng xã hội từ người lạ. Người lạ nhắn tin, gửi mã QR và cho rằng đây là quà rút thăm trúng thưởng, chương trình tri ân khách hàng…

"Tôi từng thử quét và được dẫn đến link khá giống với tên miền của một ngân hàng. May mắn là tôi không làm theo các bước hướng dẫn. Nếu không, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, có khi bị lừa hết tiền", chị Huyền nói.

Trở lại với bẫy lừa với thủ đoạn dùng các thẻ "lạ" chứa mã QR của kẻ gian. Sau khi Công an TP.HCM khuyến cáo, cư dân ở nhiều chung cư đã chia sẻ cho nhau về chiêu lừa đảo này với hy vọng không một ai trở thành nạn nhân.

Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ thông tin cho người dân ở các tỉnh, thành khác trong cả nước. "Vì có thể không lâu nữa, bẫy lừa này sẽ xuất hiện ở khắp nơi", anh Nguyễn Nguyên Việt (35 tuổi), ở Q.12, TP.HCM nói.