Cảnh giác lừa đảo mua bán thông tin tài chính đánh cắp

Nhắm vào tài khoản ngân hàng

Chiều 25.9, anh Nguyễn Văn Trễ, ngụ tại Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02466706688, được định danh thuộc một ngân hàng tên V. Khi anh Trễ bắt máy lên nghe thì người gọi đến tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng hỗ trợ giúp anh rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Anh Trễ yêu cầu gửi thông tin chi tiết qua email thì nhân viên này từ chối và yêu cầu thao tác trên điện thoại. Thấy nghi ngờ, anh Trễ cúp máy và báo cáo số điện thoại này để cảnh giác cho người khác.

Đáng nói, đây cũng chính là số điện thoại đã được nhiều người khác cùng gửi báo cáo đến website Trang Trắng để tổng hợp. Một người dùng tên Ngọc Đệ tại TP.HCM cũng đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này với cùng hình thức dụ dỗ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Khi chúng tôi thử gọi vào số máy nói trên để kiểm tra thì không nhận được tín hiệu phản hồi.

Có thể thấy, mảnh đất màu mỡ nhất để kẻ lừa đảo nhắm đến vẫn là ngân hàng. Lợi dụng nhu cầu cần tiền để tiêu dùng của một số người, các đối tượng lừa đảo thường xuyên giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để dụ dỗ cho vay. Thực tế có nhiều trường hợp bị dụ dỗ vay lãi suất cao, nhưng cũng có trường hợp bị lừa để lấy thông tin cá nhân. Gần đây những đối tượng này liên hệ với người dùng qua các đầu số ảo, hoặc gọi qua ứng dụng internet, do đó thường xuyên xảy ra tình trạng cuộc gọi bất kể ngày đêm và những cuộc gọi chớp nhoáng, nhá máy, hoặc vừa bắt máy lên là tắt.

Mạo danh Cục Thuế để gửi hồ sơ và thu phí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thẻ Visa, hay thẻ tín dụng ghi nợ thanh toán sau, là mục tiêu nhắm đến của các đối tượng hacker tà đạo. Mới đây, một tài khoản Telegram tên T.P đã đăng quảng cáo công khai việc bán thẻ Visa (ăn trộm được) và tiền bẩn. Cụ thể, tài khoản này giới thiệu nguồn gốc thẻ được tuồn ra từ hacker, dùng phần mềm BotNet để đánh cắp thông tin dữ liệu của nạn nhân. T.P còn tự khoe rằng "mỗi ngày bên mình có thể lấy 1.000 - 2.000 thẻ Visa, và sẽ scan ra những thẻ có giá trị cao". Theo bảng giá được T.P công bố, giá chuyển đổi từ tiền hack trong thẻ Visa sang tiền Việt rẻ hơn nhiều lần, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đại diện hệ thống Chongluadao.vn sau khi phân tích đã khuyến cáo: Đây là một tin nhắn quảng cáo dịch vụ cung cấp thẻ Visa và tài khoản PayPal có nguồn gốc bất hợp pháp, được tuyên bố là "tuồn ra từ hacker" và "đánh cắp thông tin dữ liệu nạn nhân" bằng BotNet. Đây là một hoạt động có dấu hiệu lừa đảo và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, liên quan đến việc mua bán thông tin tài chính đánh cắp. Người dùng tuyệt đối không nên tham gia vào các giao dịch này vì có thể đối mặt với rủi ro pháp lý và mất mát tài chính.

Rao bán tiền bẩn và thẻ Visa hack công khai trên mạng ẢNH: K.K

Bộ Tài chính, Cục thuế đều bị mạo danh

Bên cạnh việc dẫn dụ để phát tán mã độc, xâm nhập vào điện thoại chiếm quyền điều khiển tài khoản, chuyên trang phòng chống lừa đảo tại địa chỉ Chongluadao.vn cũng cho biết tình trạng lừa đảo nở rộ hiện nay chủ yếu là các chiêu trò mạo danh để dụ người dùng chuyển khoản. Nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh trang Facebook có tên "Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" đang sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, có cả tích xanh, trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp "thu hồi tiền" cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng, yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền "lệ phí" hoặc "chi phí xử lý" để nhận lại số tiền đã bị mất.

Cục Thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook có tên nói trên hoặc các trang tương tự là giả mạo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Tương tự, một số thông tin trên các nền tảng mạng xã hội đã phản ánh về trường hợp "Cục Thuế gửi công văn qua đơn vị chuyển phát nhanh, khi nhận phải thanh toán 80.000 đồng, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước". Cơ quan thuế khẳng định rằng những hình ảnh bì thư xuất hiện trên mạng xã hội hoàn toàn không phải được gửi từ Cục Thuế hay bất kỳ đơn vị nào thuộc ngành thuế. Các nội dung như trong hình ảnh phản ánh cũng có dấu hiệu giả mạo.

Theo cơ quan thuế, hiện nay có tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều người khi thấy bưu phẩm từ Cục Thuế gửi đến đã xem là quan trọng và thanh toán ngay phí cho shipper. Để tránh tình trạng trên, Cục Thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.