Cảnh giác trước tour 'gây bão' trên mạng xã hội ở đảo Cô Tô

Ngày 24.6, thông tin từ UBND H.Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, địa phương này vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các tour trái phép ra các đảo trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo du khách về các dịch vụ 'chui' tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.



Hình ảnh về tour tham quan đảo Cá Chép tràn lan trên mạng xã hội THẮNG CÔ TÔ

Theo UBND H.Cô Tô, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hoạt động kinh doanh du lịch, tour tự phát hoạt động không theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch của huyện.

Đặc biệt, trên mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook… xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip quảng cáo bán các tour du lịch câu mực đêm và tour du lịch ra các đảo (3, 4, 5 đảo...) tự phát, chưa được cấp phép. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đuối nước, mất an ninh trật tự do cạnh tranh không lành mạnh về giá cả, tranh giành khách...

Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về du khách ghé thăm đảo Cá Chép (xã Thanh Lân) với những hình ảnh cực "hot", thu hút hàng triệu lượt người quan tâm.

Chính quyền H.Cô Tô yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các tour trái phép ra các đảo THẮNG CÔ TÔ

Đảo này nằm gần khu vực đảo Cô Tô con, cách trung tâm H.Cô Tô khoảng 15 km. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, khiến bất cứ ai khi lần đầu đặt chân tới đều phải ngạc nhiên và muốn tận hưởng trọn vẹn không khí của nơi này.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo H.Cô Tô cho biết, những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội đều diễn ra từ năm 2023, khi địa phương cho thí điểm đưa khách ra khu vực này.

Tuy nhiên, đến năm nay, đảo Cá Chép tạm dừng đón khách vì chưa có luồng, tuyến giao thông và điểm đến du lịch được công nhận, nên chưa thể triển khai. Hiện nay, UBND H.Cô Tô đang giao xã Thanh Lân xây dựng lại đề án mở tour ra đảo Cá Chép để đưa vào hoạt động chính quy, phục vụ du khách.

UBND H.Cô Tô đang đẩy nhanh việc xây dựng đề án tour đảo Cá Chép THẮNG CÔ TÔ

Ngoài ra, UBND H.Cô Tô cũng chỉ đạo các lực lượng công an, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát quyết liệt và xử lý nghiêm đối với các phương tiện tàu, xuồng, cano, mô tô nước làm dịch vụ chở khách du lịch trải nghiệm câu mực đêm, tham quan tại các đảo (3, 4, 5 đảo…).

Đặc biệt, chính quyền H.Cô Tô yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn vào cuộc, cấm các tour tuyến nêu trên dưới mọi hình thức, thành lập tổ kiểm soát các phương tiện đón trả khách trái phép; phối hợp lực lượng chức năng xử lý nghiêm; tổng rà soát các phương tiện chở khách đi du lịch để bảo vệ quyền lợi của du khách.