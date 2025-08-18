Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cảnh giác với sự trở lại của 'điện thoại BlackBerry'

Kiến Văn
Kiến Văn
18/08/2025 18:43 GMT+7

Zinwa Technologies từ Trung Quốc đang chuẩn bị giới thiệu một smartphone có tên Zinwa Q25 lấy cảm hứng từ BlackBerry Classic (hay Q20) ra mắt vào năm 2014.

Zinwa Q25 giữ lại nhiều thiết kế và khung máy của BlackBerry Classic, bao gồm cả bàn phím vật lý. Mặc dù vậy, công ty đã tinh giản phần cứng bên trong để tích hợp công nghệ hiện đại hơn. Cụ thể, Zinwa Q25 được trang bị chip MediaTek Helio G99, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, pin 3.000 mAh, camera sau 50 MP và camera selfie 8 MP. Bên cạnh đó, điện thoại còn có các tính năng hiện đại khác như kết nối USB-C, băng tần 4G LTE, NFC cho thanh toán di động và hệ điều hành Android 13.

Cảnh giác với sự trở lại của điện thoại BlackBerry - Ảnh 1.

Zinwa Q25 lấy cảm hứng thiết kế của BlackBerry Classic

ẢNH: Zinwa Technologies

Màn hình của Zinwa Q25 vẫn giữ nguyên kích thước 720 x 720 pixel của BlackBerry Classic cùng khả năng cảm ứng đa điểm. Theo thông tin từ cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Returning Retro, sản phẩm này sẽ được trang bị trackpad nâng cấp, hoạt động tương tự như phiên bản Q20 trước đó.

Zinwa dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng Zinwa Q25 vào tháng 8 với giá 420 USD. Ngoài ra, một kit Q25 Pro cũng được bán với giá 320 USD cho những ai muốn tự tay nâng cấp BlackBerry Classic thành Zinwa Q25. Công ty cũng đã công bố kế hoạch trang bị linh kiện hiện đại cho các mẫu BlackBerry Passport và BlackBerry KeyOne trong tương lai, mặc dù thời gian và giá bán cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo điện thoại BlackBerry

Trong khi việc hồi sinh BlackBerry Classic của Zinwa Technologies là một nỗ lực đáng ghi nhận, không phải tất cả sản phẩm liên quan đến BlackBerry đều đáng tin cậy. Một số kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự hoài niệm về bàn phím vật lý để phát động các chiêu trò lừa đảo trên mạng.

Lợi nhuận BlackBerry tăng gấp đôi

Kevin Michaluk, người sáng lập CrackBerry.com và đồng sáng lập Clicks, đã cảnh báo về việc những kẻ lừa đảo giả danh những công ty có ý định "hồi sinh" BlackBerry để nhắm đến thông tin thẻ tín dụng của người tiêu dùng.

Sự phát triển của nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra và sự phổ biến của internet đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các kẻ lừa đảo. Chính vì vậy, việc xác minh tính xác thực của các cửa hàng trực tuyến và sản phẩm trước khi nhập thông tin thanh toán là vô cùng quan trọng.

Tin liên quan

Điện thoại BlackBerry âm thầm quay trở lại?

Điện thoại BlackBerry âm thầm quay trở lại?

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để cứu vãn thương hiệu trong suốt những năm qua, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng điện thoại BlackBerry đã trở thành một phần của quá khứ.

Khám phá thêm chủ đề

BlackBerry Zinwa Q25 Thương hiệu BlackBerry Passport BlackBerry KeyOne
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận