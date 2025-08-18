Cảnh giác với sự trở lại của 'điện thoại BlackBerry'

Zinwa Q25 giữ lại nhiều thiết kế và khung máy của BlackBerry Classic, bao gồm cả bàn phím vật lý. Mặc dù vậy, công ty đã tinh giản phần cứng bên trong để tích hợp công nghệ hiện đại hơn. Cụ thể, Zinwa Q25 được trang bị chip MediaTek Helio G99, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, pin 3.000 mAh, camera sau 50 MP và camera selfie 8 MP. Bên cạnh đó, điện thoại còn có các tính năng hiện đại khác như kết nối USB-C, băng tần 4G LTE, NFC cho thanh toán di động và hệ điều hành Android 13.

Zinwa Q25 lấy cảm hứng thiết kế của BlackBerry Classic ẢNH: Zinwa Technologies

Màn hình của Zinwa Q25 vẫn giữ nguyên kích thước 720 x 720 pixel của BlackBerry Classic cùng khả năng cảm ứng đa điểm. Theo thông tin từ cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Returning Retro, sản phẩm này sẽ được trang bị trackpad nâng cấp, hoạt động tương tự như phiên bản Q20 trước đó.

Zinwa dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng Zinwa Q25 vào tháng 8 với giá 420 USD. Ngoài ra, một kit Q25 Pro cũng được bán với giá 320 USD cho những ai muốn tự tay nâng cấp BlackBerry Classic thành Zinwa Q25. Công ty cũng đã công bố kế hoạch trang bị linh kiện hiện đại cho các mẫu BlackBerry Passport và BlackBerry KeyOne trong tương lai, mặc dù thời gian và giá bán cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo điện thoại BlackBerry

Trong khi việc hồi sinh BlackBerry Classic của Zinwa Technologies là một nỗ lực đáng ghi nhận, không phải tất cả sản phẩm liên quan đến BlackBerry đều đáng tin cậy. Một số kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự hoài niệm về bàn phím vật lý để phát động các chiêu trò lừa đảo trên mạng.

Lợi nhuận BlackBerry tăng gấp đôi

Kevin Michaluk, người sáng lập CrackBerry.com và đồng sáng lập Clicks, đã cảnh báo về việc những kẻ lừa đảo giả danh những công ty có ý định "hồi sinh" BlackBerry để nhắm đến thông tin thẻ tín dụng của người tiêu dùng.

Sự phát triển của nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra và sự phổ biến của internet đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các kẻ lừa đảo. Chính vì vậy, việc xác minh tính xác thực của các cửa hàng trực tuyến và sản phẩm trước khi nhập thông tin thanh toán là vô cùng quan trọng.