Cảnh nóng gây sốc của Orlando Bloom với hai bạn diễn nữ hứng chỉ trích

Orlando Bloom bên cạnh hai bạn diễn của Bucking Fastard: Rooney Mara, Kate Mara. Cảnh nóng 'tay ba' của họ vấp phải nhiều bình luận trái chiều ẢNH: AFP

Bucking Fastard ra mắt tại Liên hoan phim San Sebastián ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua. Theo PageSix hôm 21.9, sau màn công chiếu, khán giả lên mạng xã hội chỉ trích cảnh quan hệ "tay ba" của tài tử Orlando Bloom với hai nữ diễn viên (là chị em ruột) Rooney Mara và Kate Mara.

Trên Reddit, nhiều người xem tiết lộ về phân cảnh này, bày tỏ suy nghĩ trước độ táo bạo, nhạy cảm của chúng. "Ôi trời, thật kinh khủng. Tôi nên tránh xem những tác phẩm nào để không phải xem thứ rác rưởi này?", một khán giả cảm thán. Nhiều người bày tỏ sự khó chịu, phẫn nộ: "Chuyện này thật kỳ dị", "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao chị em nhà Mara lại đồng ý đóng cảnh này chứ?", "Tôi sốc khi họ dám làm điều này. Thật kỳ lạ"…

Bên cạnh những bình luận chỉ trích, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực 3 diễn viên, cho rằng đây chỉ là diễn xuất, là công việc của họ và các nghệ sĩ đều là những người trưởng thành.

Đạo diễn Werner Herzog và nam diễn viên Orlando Bloom tham gia quảng bá cho bộ phim Bucking Fastard tại Liên hoan phim San Sebastián lần thứ 74

ẢNH: AFP

Trước đó, khi phim ra mắt tại Liên hoan phim San Sebastián, tài tử Olando Bloom cũng nhắc đến cảnh thân mật giữa anh với chị em Rooney và Kate Mara. Variety dẫn lời nam diễn viên 49 tuổi: "Các nhân vật và những ham muốn thể xác của họ rất đơn giản, nhưng hai chị em cũng rất ngây thơ". Ngôi sao 7X cũng cho biết cảnh "ba người" của họ là "khoảnh khắc vô cùng chân thực" mà anh và hai bạn diễn đã cùng nhau tạo ra.

Đạo diễn của phim là Werner Herzog cũng lên tiếng về cảnh quay này, giải thích rằng có những lúc ông "cần phải lùi lại". Nhà làm phim 84 tuổi nhớ lại lời ông từng nói với Orlando Bloom: "Anh đang ở trên giường và có hai phụ nữ trong vòng tay. Tôi không thể hướng dẫn anh cách xử lý tình huống đó". Herzog cũng mô tả khoảnh khắc đó là "tuyệt đẹp" và nói thêm rằng cảnh tượng đó "có sức hút và chiều sâu đặc biệt".

Nữ diễn viên Rooney Mara, đạo diễn Werner Herzog, diễn viên Kate Mara và tài tử Orlando Bloom (từ trái sang) trên thảm đỏ tại buổi chiếu phim Bucking Fastard trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, hôm 3.9 ẢNH: AFP

Trong Bucking Fastard, tài tử Orlando Bloom vào vai Gareth Mulroney - người đàn ông bị giằng xé giữa hai chị em sinh đôi Jean Holbrooke (Kate Mara đóng) và Joan Holbrooke (Rooney Mara). Trước đó, tác phẩm có buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Venice vào đầu tháng 9. Hiện phim chưa phát hành rộng rãi ngoài rạp.

Bucking Fastard được chấm 73% (trên thang điểm 100%) trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes. Cây viết phê bình Peter Bradshaw của tờ The Guardian chấm phim 2/5 sao, cho rằng tác phẩm lãng phí thời gian của khán giả nhưng cũng công nhận tài năng diễn xuất nổi bật của hai nữ diễn viên chính.

Còn nhà phê bình Jessica Kiang trên Variety đánh giá bộ phim "đôi lúc rất tuyệt nhưng thường xuyên lố bịch và luôn luôn kỳ quặc một cách thái quá".

Trong khi đó, chuyên gia phê bình phim Ryan Lattanzio của IndieWire cho rằng bộ phim "hài hước một cách mỉa mai, kỳ quặc một cách cảm động và điên rồ một cách không khoan nhượng". Vị này cũng cho biết phim vừa làm người xem say mê nhưng đồng thời cũng gây hoang mang không kém.