Cảnh nóng trên phim Việt: Còn là chiêu thức 'câu khách'?

Hai bộ phim Việt ra rạp gần đây là Chị chị em em 3 và Án mạng karaoke phần nào cho thấy sức hút truyền thông của yếu tố này. Với Chị chị em em 3, các cảnh nóng liên quan đến những mối quan hệ tình ái phức tạp trở thành đề tài bàn luận, bên cạnh tranh cãi về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Phim vẫn vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Trong khi đó, Án mạng karaoke gây chú ý với cảnh thân mật giữa hai nhân vật do Vân Dung và Thanh Sơn thủ vai.

Cảnh nóng trong Chị chị em em 3 Ảnh: NSX

Điểm chung là những phân đoạn này góp phần tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng chức năng trong câu chuyện khác nhau. Ở Án mạng karaoke, mối quan hệ thân mật gắn với những nghi vấn, bí mật phía sau vụ án mạng, góp phần dẫn dắt diễn biến. Ngược lại, Chị chị em em 3 gây tranh luận khi một số phân đoạn táo bạo chưa thuyết phục về sự cần thiết đối với diễn biến và tâm lý nhân vật.

Cảnh nóng không phải yếu tố cần né tránh trong điện ảnh. Sự thân mật trong quan hệ tình cảm vốn là một phần đời sống, có thể giúp bộc lộ ham muốn, xung đột và những góc khuất tâm lý. Vấn đề nằm ở cách thể hiện. Một cảnh thân mật được đặt đúng chỗ, góp phần thúc đẩy xung đột hoặc làm rõ tính cách nhân vật, sẽ có giá trị khác với phân đoạn chỉ nhằm kích thích thị giác.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận định: "Cảnh nóng đôi khi cần thiết đối với diễn biến phim. Tôi vẫn để diễn viên thực hiện cảnh nóng nếu như câu chuyện phim hay và cảnh đó phù hợp để tăng sự hấp dẫn cho nội dung. Hơn nữa tôi nghĩ, khán giả luôn tò mò về cảnh nóng. Đây cũng là yếu tố tạo thu hút. Nhưng quan trọng vẫn là cách đạo diễn lựa chọn và đặt để trong câu chuyện phim có ý nghĩa hay chỉ là để câu khách".

Cảnh táo bạo giữa Thanh Sơn và Vân Dung trong Án mạng karaoke Ảnh: NSX

Theo Vũ Ngọc Đãng, không phải phim nào có cảnh nóng cũng thu hút khán giả. Phân đoạn này cần được tính toán kỹ để tránh phản cảm và truyền tải đúng ý đồ kịch bản. Trên màn ảnh, cảnh nóng dễ tạo sự chú ý, khơi gợi tranh luận và lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt khi chi phí quảng bá ngày càng lớn, một phân đoạn gây tò mò đôi khi tạo hiệu ứng truyền thông nhanh hơn nhiều hình thức tiếp thị thông thường. Tuy nhiên, sự chú ý không đồng nghĩa với sức hút bền vững.

Khán giả có thể mua vé vì tò mò nhưng trải nghiệm điện ảnh không dừng lại ở vài phút nhạy cảm. Kịch bản thiếu logic, nhân vật hời hợt hay xung đột khiên cưỡng khó được khỏa lấp bằng hình ảnh táo bạo. Doanh thu cao cũng không đủ chứng minh cảnh nóng là yếu tố quyết định thành công, bởi sức hút phòng vé còn phụ thuộc vào diễn viên, thương hiệu phim và thời điểm phát hành.

Trong bối cảnh khán giả dễ dàng tiếp cận nội dung 18+ trên nhiều nền tảng, cảnh nóng không còn là lợi thế khác biệt để kéo người xem đến rạp. Đây có thể là chất liệu điện ảnh, thậm chí là công cụ quảng bá, nhưng không thể thay thế câu chuyện, diễn xuất và giá trị của bộ phim.