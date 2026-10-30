Lan Ngọc: Không muốn được chú ý bằng cảnh nóng táo bạo với đàn em

Vai diễn sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Ninh Dương Lan Ngọc với vai Thị Liễu trong Chị chị em em 3 (bộ phim được dán nhãn 18+) ẢNH: ĐPCC

* Xin chào Ninh Dương Lan Ngọc! Đã 4 năm rồi bạn mới lại tham gia dự án điện ảnh. Điều gì khiến bạn 'biến mất' khỏi màn ảnh rộng suốt thời gian qua?

- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi có ngừng đóng phim đâu, là do không có ai mời đó (cười). Thật ra không có lý do gì nặng nề cả, chỉ là đến một giai đoạn, tôi nghĩ mình nên chậm lại một chút để nhìn nhận bản thân sau những vai diễn mình đã đóng, những bộ phim mình đã tham gia, những gì mình đã làm rồi bồi đắp, nuôi dưỡng thêm. Tôi cũng muốn có thêm những trải nghiệm mới, tìm hiểu những nét diễn mới hơn, để hiểu rõ ưu - khuyết điểm của mình và điều chỉnh.

Rồi bẵng đi một thời gian, đến gần đây tôi giật mình nhận ra đã 4 năm rồi mình chưa quay trở lại với điện ảnh. Nhưng tôi vẫn tham gia chương trình giải trí, tôi vẫn thấy mình đang được phục vụ khán giả. Với tôi, được xuất hiện, được cống hiến đã là một niềm hạnh phúc rồi. Tôi không quan trọng là xuất hiện ở mảng nào, quan trọng là bản thân đã hết mình ở những vai trò đã lựa chọn.

* Chị chị em em 3 có gì để thuyết phục Lan Ngọc trở lại điện ảnh?

- Tôi không đưa ra những gạch đầu dòng để mình chọn dự án này hay không chọn dự án kia. Tôi cũng không biết được rằng sao lúc đó mình lại có cảm giác đặc biệt với Chị chị em em 3 đến vậy. Mất khoảng 4 tuần để tôi trao đổi với đạo diễn, ê kíp và cho bản thân thời gian suy nghĩ trước khi nhận lời. Như mọi người cũng biết, tôi vừa bước ra từ "vũ trụ" Gái già lắm chiêu rồi giờ bước vào "vũ trụ" Chị chị em em, điều đó đòi hỏi phải có sự thay đổi, mới mẻ hơn. Sau cùng, tôi nghĩ chắc dự án có duyên với mình, vậy thì lựa chọn thôi. Thật ra lúc đầu điều tôi thích nhất ở dự án này là bối cảnh thời xưa vì tôi đã đóng phim hiện đại nhiều rồi và từ lâu tôi đã là một fan của phim cổ trang.

Mỹ nhân 36 tuổi dành nhiều lời khen khi nhắc đến các bạn diễn ẢNH: ĐPCC

* Quá trình làm việc với 4 bạn diễn trẻ đem lại cho bạn trải nghiệm như thế nào?

- Chúng tôi đùa giỡn rất nhiều nhưng bước vào phim trường là không ai nói chuyện với ai, làm mặt rất lạnh lùng với nhau. Khi nào gần như xong hết các cảnh quay trong ngày, mấy chị em mới lại ngồi với nhau. Mọi người tạo cho tôi nguồn hứng khởi rằng mình cần phải cố gắng thật nhiều, tập trung thật nhiều cho dự án. Tôi đã tham gia lớp học diễn xuất cùng tất cả các bạn và NSND Lê Khanh. Các bạn diễn không ai phân biệt, e dè vì tôi lớn tuổi hơn, nếu nhân vật của tôi có chỗ không đúng, mọi người vẫn có quyền phản bác để tốt hơn. Tôi rất thích cách mọi người nghiêm túc, nỗ lực làm những gì tốt nhất cho nhân vật của mình, cho dự án mà mình đã chọn.

Tôi và Kỳ Duyên có rất nhiều cảnh diễn chung, từ chị em tốt rồi đối đầu, lật mặt nhau… Trong một cảnh gần cuối phim, Kỳ Duyên đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khi diễn và ngược lại. Về cảnh xô xát nhau, chúng tôi thực sự mạnh tay, có 4 cú tát thật sự "chất lượng". Chúng tôi tát nhau đến choáng váng mặt mũi nhưng vẫn phải tập trung diễn xuất và nhờ như vậy mà đẩy được cảm xúc ở phía sau, khi nhân vật của NSND Lê Khanh xuất hiện.

Còn tôi và Chi Pu từng đóng chung trong một phim truyền hình trước đó. Với dự án này, chúng tôi chỉ có một cảnh diễn riêng với nhau và khá dễ với hai chị em. Ngoài ra, tôi thật sự phải dành lời khen cho Steven Nguyễn và Quốc Anh vì họ hỗ trợ bạn diễn rất tốt, không chỉ cho riêng tôi mà cho cả Chi Pu lẫn Kỳ Duyên.

Phân đoạn cao trào của Lan Ngọc - Steven Nguyễn trong Chị chị em em 3 đang gây chú ý trên mạng xã hội ẢNH: ĐPCC

* Vào vai hai vợ chồng, Lan Ngọc và Steven Nguyễn đã kết hợp ra sao để có được những thước phim trọn vẹn trên màn ảnh?

- Đến dự án này, tôi mới thấy rõ năng lực diễn xuất Steven Nguyễn. Trong phim có phân đoạn đầy cảm xúc của hai vợ chồng. Đáng lẽ cảnh này được quay sớm nhưng chúng tôi tự nhận thấy mình chưa đầy cảm xúc, chưa thể diễn trọn vẹn nên xin nhà sản xuất dời sang một ngày khác. Đó là cảnh "đinh" của hai vợ chồng, chẳng ai muốn làm hời hợt cho qua vì những khoảnh khắc này đem lại nhiều giá trị cho từng nhân vật trong diễn biến của phim. Chúng tôi cố gắng sắp xếp lịch quay vì lúc đó Steven Nguyễn còn vướng dự án khác và đoàn phim cũng bị trùng lịch, dồn lịch rất nhiều.

Cho đến khi chúng tôi quay lại cảnh đó đã là ngày quay gần như cuối của phim. Mọi cảm xúc trào dâng, Steven Nguyễn đẩy cho tôi rất nhiều cảm xúc. Từng nét diễn, từng câu thoại bạn ấy nhả ra đầy đủ, chất chứa rất nhiều nỗi niềm, cho đến giọt nước mắt rơi cũng cực kỳ "đã". Tôi cảm thấy may mắn vì có một ông chồng "bạo lực" trên phim, đem đến cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, đây là một người bạn dễ thương mà tôi mới quen. Chúng tôi hợp nhau về năng lượng và kết thúc set quay, chúng tôi ăn uống, đi chơi với nhau rất vui vẻ.

Áp lực, căng thẳng vì cảnh nóng

Lan Ngọc - Quốc Anh vào vai đôi tình nhân bất chấp tất cả để đến bên nhau. Nữ diễn viên thừa nhận từng lo lắng về khoảng cách tuổi tác với mỹ nam sinh năm 1998 nhưng khi nhập vai, họ kết hợp ăn ý ẢNH: ĐPCC

* Còn Quốc Anh, bạn ấn tượng điều gì ở "người tình màn ảnh" này?

- Tôi không biết cảm nhận của mọi người như thế nào nhưng với tôi, Quốc Anh có lẽ là diễn viên "ăn hình" nhất trong phim. Cậu ấy lên bộ đồ nào cũng đẹp trai, "ngon lành cành đào". Tôi đùa rằng lúc đầu nhìn "cậu Tài" thật sự không có cảm xúc gì nhưng vào phim, Quốc Anh "nuôi" nhân vật Văn Tài rất tốt, toát ra thần thái rất cuốn hút, rất hợp với phim xưa, với hình tượng đã "đốn tim" những phụ nữ trong đó, khiến Thị Liễu "yêu điên dại" đến vậy.

Bên cạnh đó Quốc Anh diễn rất tốt, tạo cho tôi niềm tin, nhiều cảm xúc khi diễn chung, nên mọi người có thể thấy Liễu và Tài có tình cảm với nhau thật sự. Ở phân đoạn cuối phim, Quốc Anh tự "đẻ" thoại cho nhân vật Văn Tài, khiến tôi khóc không ngừng, đến giờ nhớ lại vẫn xúc động. Chắc có lẽ đến lúc đó là nhân vật nói, chứ không phải Quốc Anh nói nữa!

* Cảnh nóng giữa Lan Ngọc và Quốc Anh trong phim khá táo bạo. Cả hai làm sao vượt qua sự ngượng ngùng rồi tạo niềm tin cho nhau để thể hiện trọn vẹn cảnh quay đó?

- Tôi luôn áp lực, thật sự cảnh nóng là cảnh mệt nhất đó! Diễn viên đâu có thoải mái, nhưng giờ khi trưởng thành hơn, mình hiểu hơn bản thân phải làm gì. Khi đọc kịch bản, diễn viên sẽ biết có phân cảnh đó và chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần. Đúng là trong một hành trình dài, chúng tôi cùng hiểu nhân vật của mình và ít nhất có niềm tin với nhau từ đó thoải mái hơn để diễn. Quá trình quay diễn ra khá nhanh vì tất cả mọi người luôn tính toán kỹ, chuẩn bị từ trước, không để diễn viên phải thực hiện lại nhiều lần. Tôi phải khen đoàn phim vì đã cho mình cảm giác thoải mái. Còn Quốc Anh căng thẳng hơn tôi nhiều vì đây là lần đầu bạn đóng cảnh táo bạo đến vậy, còn tôi đã có kinh nghiệm ở dự án trước. Quốc Anh cũng sợ bạn diễn suy nghĩ nhiều nên thủ thỉ, trò chuyện với tôi suốt, nhắn nhủ tôi có gì hỗ trợ.

Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn rất căng thẳng. Hôm phim công chiếu, tôi vẫn không dám xem lại cảnh đó. Tuy nhiên, tôi xin phép không chia sẻ quá nhiều về cảnh nóng. Nếu cứ nói mãi về phân đoạn này, khán giả có thể sẽ nghĩ rằng đây là yếu tố chính để thu hút người xem trong khi bộ phim còn có nhiều điều thú vị khác đáng được quan tâm.

Lan Ngọc không muốn nói nhiều về cảnh nóng đồng thời cởi mở đón nhận những phản hồi từ khán giả ẢNH: T.C

* Với Chị chị em em 3, Lan Ngọc mang đến màu sắc mới và có sự táo bạo hơn. Bạn có lo lắng về phản ứng từ khán giả với những gì mình thể hiện?

- Tôi có lo lắng, suy nghĩ nhiều lắm. Đêm trước ngày phim công chiếu, tôi khá căng thẳng, không ngủ được và có chia sẻ với FC của mình rằng tôi hơi run, hồi hộp. Nhưng cho đến giờ, tôi thấy mình trưởng thành hơn, có những sự nhìn nhận cởi mở, khách quan hơn. Tôi cho rằng số phận của một nhân vật, một bộ phim không thể hoàn toàn do một mình tôi quyết định được, nên tôi giảm bớt những kỳ vọng, giữ tâm thế thoải mái hơn, đón nhận mọi thứ cởi mở hơn.

* Lan Ngọc vốn là gương mặt được săn đón ở phòng vé. Nhưng trong 4 năm bạn không đóng phim, điện ảnh Việt đã thay đổi rất nhiều, xuất hiện không ít gương mặt mới, bạn có áp lực?

- Tôi nghĩ mỗi người có một cái tên riêng, giống như tôi là Ninh Dương Lan Ngọc thì mãi mãi vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc thôi. Mỗi người sẽ có một vị trí, thời điểm tỏa sáng riêng nên tôi không muốn bon chen với ai, cứ cố gắng hết sức trong hành trình của mình.

* Cảm ơn Lan Ngọc đã chia sẻ!