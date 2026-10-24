Mỹ nam 9X nói về cảnh nóng táo bạo với Ninh Dương Lan Ngọc

Quốc Anh căng thẳng vì phải quay cảnh nóng

Dàn diễn viên: Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Quốc Anh tại sự kiện công chiếu Chị chị em em 3 hôm 23.10 ẢNH: ĐPCC

Ngày 23.10, phim điện ảnh Chị chị em em 3 có buổi công chiếu (premiere) chính thức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên chính: Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Kỳ Duyên và Chi Pu cùng ê kíp làm phim.

Tác phẩm gây chú ý với câu chuyện tình ái chồng chéo phức tạp của 5 nhân vật chính được đặt trong bối cảnh Bắc bộ xưa. Ở đó, mối quan hệ giữa Văn Tài (Quốc Anh đóng) và Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) là trung tâm của câu chuyện. Họ vốn là hai đứa trẻ gắn bó từ nhỏ, trải qua xa cách rồi gặp lại nhau sau 15 năm trong tình cảnh éo le: kẻ sắp cưới vợ, người đã có chồng. Tình cảm dang dở thuở thiếu thời cùng mối dây dưa phức tạp đưa đẩy cả hai đến gần nhau, từ đó kéo những nhân vật còn lại sa vào vòng xoáy tranh đoạt tình yêu, trả thù.

Ninh Dương Lan Ngọc - Quốc Anh hóa thân thành đôi tình nhân trên màn ảnh rộng ẢNH: ĐPCC

Trong Chị chị em em 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh có nhiều tương tác thân mật và gây "choáng" với một phân cảnh táo bạo. Riêng nam diễn viên sinh năm 1998 chia sẻ trước khi quay những cảnh thân mật với bạn diễn, anh rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bản thân đóng những phân cảnh táo bạo đến vậy. "Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài", mỹ nam 28 tuổi cho biết.

Quốc Anh cũng bày tỏ lòng cảm kích khi Ninh Dương Lan Ngọc đã hỗ trợ, kết hợp ăn ý để cả hai có thể hoàn thành phân cảnh khó kể trên. Nam nghệ sĩ nhắc đến đàn chị: "Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật".

Diễn viên Quốc Anh mang đến màu sắc mới, sau vai diễn loạt phim ăn khách: Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Thỏ ơi! ẢNH: ĐPCC

Ninh Dương Lan Ngọc mong khán giả thấy một màu sắc khác của mình trên màn ảnh ẢNH: ĐPCC

Về phần Lan Ngọc, Thị Liễu là một màu sắc mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô: một phụ nữ xinh đẹp có quá khứ buồn thương và đầy bản năng trong tình yêu. Nữ diễn viên 36 tuổi bộc bạch rằng với cô, mỗi lần trở lại điện ảnh đều mang một cảm giác rất khác. "Sau một khoảng thời gian, tôi có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong phim, nhất là ở những khía cạnh mà trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội thể hiện", nữ diễn viên bày tỏ.

Kỳ Duyên, Steven Nguyễn... nói về vai diễn trong phim mới

Kỳ Duyên mang đến nhiều bất ngờ trong dự án điện ảnh thứ hai ẢNH: ĐPCC

Chị chị em em 3 là dự án điện ảnh thứ hai của hoa hậu Kỳ Duyên. Người đẹp vào vai Thị Mầu (vợ sắp cưới của Văn Tài) - cô tiểu thư lớn lên trong khuôn phép và nỗ lực xây dựng một cuộc hôn nhân vừa vặn với lề lối ấy. "Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì, nhưng khi đi sâu hơn, tôi nhận ra có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân cô ấy", Kỳ Duyên chia sẻ. Người đẹp 30 tuổi cũng cho biết thử thách với cô chính là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn trong nhân vật, để khán giả vừa tò mò, vừa thấu hiểu Thị Mầu.

Trong khi đó, Chi Pu gây chú ý khi trở lại "vũ trụ" Chị chị em em với vai Thị Nương - cô em gái si mê nhưng cũng mang trong mình khao khát chiếm hữu anh trai nuôi Văn Tài. Nữ diễn viên chia sẻ điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là thể hiện được những cảm xúc mà cô không dễ dàng nói ra. "Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Tôi nghĩ đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi, bởi ngoài đời, đôi khi chúng ta cũng phải đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình nghĩ mình nên làm", cô nói về vai diễn.

Cùng vướng vào một "mạng nhện tình ái", mỗi nhân vật trong Chị chị em em do Kỳ Duyên, Chi Pu, Lan Ngọc, Steven Nguyễn thể hiện lại mang màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng ẢNH: ĐPCC

Một gương mặt khác nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả là Steven Nguyễn. Thoát khỏi hình tượng người hùng ở "bom tấn trăm tỉ" trước đó, nam diễn viên hóa thân thành một gã ma mãnh, ham mê cờ bạc nhưng cũng ẩn giấu nỗi lòng riêng. Anh thừa nhận mình không xem Văn Cường (chồng của Thị Nương) là một vai diễn dễ dàng. "Tôi luôn muốn mỗi vai diễn mình nhận đều mang đến một điều gì đó mới mẻ, cả với bản thân lẫn khán giả. Với Chị chị em em 3, điều thú vị là nhân vật không chỉ được xây dựng qua những gì thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc cần được khám phá".

Nhắc đến hướng tiếp cận cho Chị chị em em 3, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ: "Khi đặt các nhân vật trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, điều tôi muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Hy vọng rằng khi xem phim, điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu, mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận".