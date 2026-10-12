Vai diễn điện ảnh mới của Steven Nguyễn sau cơn sốt 'Trại buôn người'

Sau hành trình trốn thoát kịch tính trong Trại buôn người, Steven Nguyễn sa vào chuyện tình "tay 5" đầy phức tạp ở Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Hôm 12.10, phim điện ảnh Chị chị em em 3 tung trailer chính thức với câu chuyện tình yêu chồng chéo đầy phức tạp giữa các nhân vật do Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Quốc Anh đảm nhiệm. Trong phim điện ảnh sắp ra mắt, Steven Nguyễn vào vai Cường - chồng của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc đóng). Loạt chi tiết được "nhá hàng" cho thấy cặp vợ chồng này khiến mối quan hệ của Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Nương (Chi Pu) và Văn Tài (Quốc Anh) vốn đã rối rắm, căng thẳng lại thêm phần kịch tính, gay gắt hơn.

Trailer chính thức của Chị chị em em 3 mở ra mối quan hệ đầy phức tạp của 5 nhân vật chính ẢNH: ĐPCC

Mở đầu trailer là khung cảnh hai bên gia đình Văn Tài và Thị Mầu gặp gỡ thưa chuyện để cho đôi trẻ được chính thức qua lại với nhau, hứa hẹn một đám cưới long trọng. Thế nhưng ngay sau đó, Văn Tài đã gặp phải sự trách móc của Thị Nương, dường như cho thấy cả hai đã có lời hứa hẹn từ trước. Câu chuyện thêm phần "drama" hơn khi ánh mắt của Văn Tài dừng lại trên gương mặt kiều diễm nhưng đượm buồn của Thị Liễu cùng câu thoại hé mở quá khứ "không bình thường" giữa hai người. Một cô vợ sắp cưới hoàn hảo, một cô em cận kề, một người chị đến từ quá khứ cùng xuất hiện khiến Văn Tài quay cuồng với những tình huống không thể kiểm soát.

Căng thẳng lại càng leo thang khi Văn Cường xuất hiện, gặp thẳng cha của Văn Tài và tố con trai ông từng quen vợ mình. Đằng sau lời thoại "thêm dầu vào lửa" của Steven Nguyễn là một câu chuyện đầy toan tính phía sau, khi Văn Cường được Thị Mầu đưa ra đề nghị: "Tôi có một người chồng, anh có một cô vợ và giờ họ yêu nhau. Tôi muốn họ phải trả giá". Khác với vẻ tự mãn đầy toan tính khi đối diện với cha của Văn Tài hay Thị Mầu, khi đứng trước người vợ đã lạc lòng, Văn Cường chẳng còn gì ngoài nước mắt và lời van xin đầy xót xa: "Những năm qua, tôi có yêu em mà". Tình tiết khơi dậy sự tò mò của khán giả về hiện tại căng thẳng và quá khứ đầy góc khuất của các nhân vật.

Steven Nguyễn nói gì về vai diễn điện ảnh mới nhất?

Steven Nguyễn gọi nhân vật trong Chị chị em em 3 là kiểu vai diễn mình chưa từng thể hiện trên màn ảnh rộng ẢNH: ĐPCC

Văn Cường là dự án điện ảnh tiếp theo của Steven Nguyễn sau Trại buôn người - phim đang dẫn đầu phòng Việt và vượt mốc doanh thu 400 tỉ đồng. Trước đó, tại buổi ra mắt dự án, nam diễn viên tiết lộ về nhân vật Văn Cường: "Vai diễn này là dạng vai mà tôi chưa từng đóng bao giờ. Đây không phải vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay đểu cáng, mà dường như mỗi thứ đều có một ít". Anh mô tả nhân vật là người khôn khéo, lanh lợi, quyết đoán, là một màu sắc mới để bản thân thử sức.

Trong khi đó, nhà sản xuất Will Vũ cho biết kịch bản ban đầu của Chị chị em em 3 không có nhân vật của Steven Nguyễn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kịch bản, anh nhận thấy nếu có thêm một nam chính, câu chuyện sẽ hấp dẫn, kịch tính, thuyết phục hơn. Will Vũ tiết lộ khi viết thêm về nhân vật Văn Cường, vai diễn này như được "đo ni đóng giày" cho Steven Nguyễn.

Chị chị em em 3 lấy bối cảnh Bắc bộ xưa vốn nhiều nguyên tắc và lễ nghi, "mổ xẻ" những mối quan hệ phức tạp của 5 nhân vật chính với câu chuyện đan xen giữa tình yêu, lòng tin và những bí mật chưa được hé lộ. Tác phẩm đo Nguyễn Hữu Hoàng, Will Vũ đảm nhận vai trò nhà sản xuất, dự kiến khởi chiếu từ ngày 30.10.2026.