Mỹ nam phim ‘Trại buôn người’ thành ‘diễn viên nghìn tỉ’ là ai?

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, phim điện ảnh Trại buôn người thu về hơn 293,5 tỉ đồng. Thành tích này giúp Steven Nguyễn gia nhập câu lạc bộ “diễn viên nghìn tỉ” của showbiz Việt. Trước đó, anh từng tham gia Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền. Phim chạm mốc doanh thu 714 tỉ đồng và cũng là dự án điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Steven Nguyễn vào vai chàng nông dân trong phim điện ảnh Trại buôn người Ảnh: ĐPCC

Ở tuổi 35, dù số lượng phim điện ảnh anh tham gia chưa quá đồ sộ nhưng Steven Nguyễn được khán giả quan tâm khi góp mặt trong những tác phẩm có doanh thu phòng vé ấn tượng. Nếu như ở Mưa đỏ, anh gây chú ý với vai phản diện Quang thì trong Trại buôn người, diễn viên 9X mang đến màu sắc mới mẻ khi hóa thân thành Ny - người anh trai vì cứu em gái mà sa vào bẫy của bọn buôn người. Sự khác biệt này giúp Steven Nguyễn chứng minh được khả năng biến hóa trong lĩnh vực diễn xuất.

Steven Nguyễn nói về 'Trại buôn người'

Chia sẻ với chúng tôi, Steven Nguyễn cho biết Ny là một người nông dân chân chất, hết lòng yêu thương em gái. Trong Trại buôn người, phân đoạn đua bò đầu tác phẩm với anh là một trải nghiệm khó quên. Để phục vụ cho cảnh quay này, diễn viên 9X đã phải di chuyển xuống An Giang trước 1 tuần nhằm làm quen, học cách đua bò từ những người dân địa phương.

“Sau khi quay Trại buôn người, tôi nói với đạo diễn rằng mình đã hết sợ điều gì rồi. Tôi còn giữ một clip, ngày đầu tiên vừa mới xuống làm quen, người bạn này đã chào hỏi tôi bằng một cú đá”, anh chia sẻ.

Steven Nguyễn mong muốn góp phần truyền tải thông điệp của bộ phim đến khán giả Ảnh: ĐPCC

Ngoài cảnh đua bò, Steven Nguyễn còn gặp một sự cố trong quá trình quay phim. Anh kể dù ê kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có những tính toán cho các phân đoạn nhưng trong cảnh đập tay vào kính xe, anh bất ngờ bị chấn thương. “Tay của tôi bị cắt một đường, nhưng vì lỡ rồi, nếu dừng lại thì sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay nên tôi bồi thêm vài cú nữa. Lúc đó tôi chỉ biết cố gắng hết sức. Xem lại, tôi thấy rất hài lòng”, anh kể lại.

Steven Nguyễn cho biết lý do khiến anh quyết định góp mặt trong dự án Trại buôn người là việc được hội ngộ với những người anh em thân thiết trong nghề. Bên cạnh đó, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mang một thông điệp ý nghĩa, khiến anh muốn góp sức lan tỏa.

Nam diễn viên 9X bộc bạch: “Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều người bị lừa sang làm việc ở nước ngoài. Nên Trại buôn người cho mọi người thấy được rằng nếu bị sập bẫy, cuộc sống mình sẽ như thế nào. Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, để mọi người cảnh giác”.

Steven Nguyễn mong muốn mang đến màu sắc mới mẻ qua từng vai diễn Ảnh: ĐPCC

Trở lại điện ảnh sau Mưa đỏ, việc tiếp tục tham gia một dự án có yếu tố hành động khiến Steven Nguyễn không tránh khỏi những so sánh với tác phẩm trước. Khi nói về điều này, nam diễn viên cho biết bản thân chuẩn bị tâm thế thoải mái để đón nhận. “Dù mọi người có đánh giá thế nào tôi vẫn đón nhận một cách vui vẻ. Với những ý kiến góp ý, tôi tiếp thu để phát triển bản thân mỗi ngày tốt hơn”, anh chia sẻ.

Sắp tới, Steven Nguyễn có thêm những vai diễn mới trong Chị chị em em 3, Người mẹ xấu… Khi được hỏi về việc lựa chọn vai diễn sau thành công của 2 dự án trăm tỉ, anh cho biết bản thân có chút áp lực nhưng cố gắng xem đây là nguồn động lực để cố gắng nhiều hơn.

“Tôi chỉ đặt mục tiêu làm tốt những nhân vật mà mình được hóa thân. Tôi không đặt một tiêu chí nhất định mà muốn thử sức ở nhiều dạng vai. Đôi khi cùng là phản diện vẫn có màu sắc khác nhau. Bằng cách nào đó, tôi chọn tham khảo, hỏi ý kiến của mọi người xung quanh để mang đến sự mới mẻ cho khán giả”, anh chia sẻ quan điểm làm nghề.