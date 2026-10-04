Tùng Mint: Người hùng của ‘Trại buôn người’ và cú vực dậy sau 10 năm thu mình

Tùng Mint vào vai người hùng trong phim Trại buôn người đang "càn quét" rạp Việt ẢNH: NVCC

Tùng Mint là vũ công, diễn viên từng được nhiều khán giả yêu thích qua vai chính trong Bước nhảy xì tin (2009). Về sau, anh tham gia nhiều dự án nhưng chưa có vai diễn vượt qua cái bóng của tác phẩm này. Năm 2026, nam nghệ sĩ 40 tuổi được chú ý trở lại qua show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Tùng Mint cũng vừa gây ấn tượng trên màn ảnh rộng với vai diễn hành động trong Trại buôn người đang "thống trị" rạp Việt. Mới đây, anh có cuộc trò chuyện với chúng tôi về hành trình tái xuất sau nhiều năm nỗ lực "tìm lại chính mình".

Suýt liệt vì tai nạn trên phim trường 'Trại buôn người'

* Xin chào Tùng Mint! Với Trại buôn người, anh đã chuẩn bị ra sao cho những cảnh hành động khá "nặng đô" trong phim?

- Diễn viên Tùng Mint: Thật ra với tôi, điều khó nhất khi tham gia Trại buôn người là phải giảm cân từ 79 kg xuống còn 65 kg trong khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng để người gọn hơn, thực hiện những cảnh hành động linh hoạt, nhạy bén hơn. Dù khó, tôi xem đây là chuyện đương nhiên mà một diễn viên phải làm. Còn về yếu tố hành động, tôi và ê kíp đã tập luyện rất nhiều. Tôi may mắn đã hợp tác với đội ngũ của Action C từ trước. Chúng tôi quen với cách làm việc của nhau, khi thực hiện những cảnh hành động, chúng tôi đã biết rõ mình cần làm gì, từ đó kết hợp ăn ý.

Nam diễn viên có nhiều cảnh đánh đấm, chiến đấu căng thẳng trên phim ẢNH: NVCC

* Anh đã gặp chấn thương nặng khi quay Trại buôn người, hành trình phục hồi hẳn là rất gian nan?

- Chấn thương đó với tôi thật sự rất nặng. Tai nạn xảy ra ở cảnh cuối cùng tôi quay cho Trại buôn người. Tôi bị chiếc xe bán tải đè lên người dẫn đến bị rạn nứt, vỡ đốt sống S1, S2, tràn dịch tủy, xương chậu bị gãy. Lúc đầu tôi không nghĩ mình bị nặng đến vậy, cho đến khi vào trong bệnh viện địa phương, bác sĩ nói trường hợp này khả năng liệt rất cao, cần chuyển về TP.HCM. Ngay trong đêm đó mọi người chuyển tôi về Bệnh viện 175. Bác sĩ tại đó cũng đánh giá đây là ca rất nặng, khả năng phục hồi rất lâu, có thể dẫn đến liệt vì liên quan đến dây thần kinh. Trong 4 đến 5 ngày đầu, tôi không cảm nhận được phần cơ thể phía dưới, tất cả mọi sinh hoạt đều phải hỗ trợ bằng máy móc.

Tôi nhớ ngày 20.3 mình bị tai nạn và đến tháng 5 tôi phải tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng bằng mọi giá mình phải xuất hiện trên sân khấu này, kể cả phải ngồi xe lăn, phải xuất hiện trong bất kỳ hình dạng nào, vì đó là ước mơ, khao khát không chỉ của riêng tôi mà của cả hai vợ chồng từ rất lâu rồi.

Sau đó, tôi may mắn gặp được một bác sĩ người nước ngoài, ông đưa ra phác đồ điều trị chi tiết cho tình trạng của tôi. Vì khát khao đứng trên sân khấu quá lớn, tôi nghiêm túc bước vào quá trình điều trị. Chỉ sau 3 ngày, tôi có thể ngồi xe lăn được, bắt đầu có cảm giác ở chân. Đến khi bắt đầu quay Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi còn phải chống nạng, chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã hoàn thành màn trình diễn đầu tiên.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất giúp tôi hồi phục nhanh đến vậy chính là niềm tin lớn lao rằng mình sẽ hồi phục. Thấy tôi đứng dậy được, đi được và đến được buổi ghi hình, bác sĩ điều trị còn phải kinh ngạc. Ông nói với trường hợp chấn thương nặng như tôi, sự hồi phục không chỉ đến từ quá trình điều trị mà phụ thuộc rất lớn vào tinh thần, ý chí của bản thân.

Từng lui về chăm con để vợ làm kinh tế chính

Tùng Mint tự tin bước vào chặng đường nghệ thuật mới ẢNH: NVCC

* Năm nay, Tùng Mint vừa ghi dấu ấn qua Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa thành công với Trại buôn người. Anh có nghĩ đây là một sự "tái sinh" của mình với tư cách là một nghệ sĩ?

- Tôi nghĩ đây là những bước đầu tiên của mình vào chặng đường nghệ thuật mới. Bởi trong suốt 10 năm qua, tôi thu mình về một góc riêng. Tôi chỉ dành thời gian cho gia đình và những dự án nhỏ, tôi không bước ra ngoài. Với Anh trai vượt ngàn chông gai, rồi Trại buôn người, tôi xem đó là điểm khởi đầu để mình có sự tự tin hơn với hành trình làm nghề. Nếu nói đây là một thành công để bản thân có thể tự hào, tôi nghĩ là chưa vì tôi tham vọng nhiều lắm! Khi tôi đã đánh mất bản thân nhiều năm trước và giờ tự tin đã tìm lại chính mình, tôi không chỉ dừng lại ở đây.

* Điều gì xảy đến khiến anh nghĩ mình từng đánh mất chính mình?

- Quãng thời gian làm nghề từ 2009 đến giờ, với phim ảnh, có những lúc tôi thấy mình không thể vượt qua cái bóng từ vai diễn Dương "đá tảng" trong Bước nhảy xì tin năm ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi: Tại sao mình đã tham gia nhiều dự án khác mà mọi người không biết, không chú ý? Mình làm chưa đủ tốt chăng? Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, tôi nghĩ để có một vai diễn được mọi người nhớ đến, dành cho mình quá nhiều yêu thương như vậy không phải dễ dàng. Vậy tại sao mình lại ghét điều đó?

Về quãng thời gian dài tôi thu mình lại, lúc đó, tôi có những biến cố riêng. Tôi nhận ra mỗi khi mình bước ra thế giới bên ngoài, khi mọi người chú ý đến mình, vô tình họ cũng tò mò đến đời tư, chú ý đến những người thân quanh mình và thường là những điều tiêu cực. Đôi khi những điều tiêu cực ấy dập tắt lửa nghề của tôi. Tôi không còn muốn bước ra ngoài nữa, tôi không còn muốn chứng tỏ nữa, tôi muốn bảo vệ những người thân của mình.

Đến khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai rồi phim Trại buôn người ra mắt, tôi nhận được rất nhiều sự yêu thương, đồng cảm. Khi được thương một lần nữa, những người xung quanh của mình sẽ được thương theo một cách nào đó. Tôi không muốn được tung hô, tôi chỉ muốn mình được cống hiến với nghề và không còn bị kẹt lại ở những câu chuyện cũ nữa. Diễn viên Tùng Mint

* Anh làm gì trong 10 năm "thu mình" ấy?

- Tôi làm bố và làm chồng. Đối với tôi, đó là công việc khó nhất, chứ không phải đi diễn, đi hát hay quay phim. Tôi thấy mình vẫn chưa làm tốt vai trò ấy và vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Về phần kinh tế gia đình, tôi rất may mắn khi có vợ hỗ trợ rất nhiều. Có những khoảng thời gian tôi lùi lại hẳn, chỉ ở nhà chăm con, để cho vợ ra ngoài, cô ấy là người làm chủ về kinh tế luôn. Bên cạnh đó, tôi cũng có thu nhập qua livestream bán hàng. Nhiều khán giả theo dõi tôi từ lâu sẽ thấy tôi thường xuyên xuất hiện trên các phiên live, có hôm tôi live đến 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 18 tiếng…

Không còn muốn mắc kẹt trong quá khứ

Tùng Mint và vợ - stylist Pông Chuẩn ẢNH: NVCC

* Thời gian qua, sự chú ý từ công chúng vô tình khiến những câu chuyện không hay trong quá khứ bị "đào bới" lại. Anh và Pông Chuẩn đối diện với điều đó ra sao?

- Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều lắm. Nếu là tôi của 10 năm trước, khi gặp bất kỳ thông tin tiêu cực nào, tôi rất muốn giải thích, đứng ra phân bua đúng sai. Ở hiện tại, khi điều đó xảy ra, vợ tôi hỏi: "Anh ơi khi nào chuyện này mới hết?". Câu hỏi của cô ấy khiến tôi có cảm giác câu chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt. Đám đông sẽ luôn tìm hiểu, tò mò về mình, đó là điều tôi không thể kiểm soát được. Chúng tôi chọn nhìn vào nhau với tâm thế: Chuyện đó đã xảy ra rồi, nếu giờ mình cứ đi giải thích hoài thì mình mãi bị mắc kẹt ở đó. Có những chuyện đã qua, hãy cứ xem đó là bài học để nhìn nhận lại bản thân.

* Những sự chú ý ấy có bao giờ khiến anh cảm thấy việc làm chồng - làm cha và làm "nghệ sĩ Tùng Mint" là hai vai trò không thể song hành?

- Thật ra cũng có. Bởi vì đam mê nghệ thuật của tôi lớn lắm, tôi muốn cống hiến cho nghề nhiều lắm! Nhưng có những khoảng thời gian tôi ở nhà chăm con, làm công việc của một người chăm sóc gia đình, để cho vợ ra ngoài đi làm. Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều: Tại sao đàn ông phải làm việc này? Tại sao mình không thể làm được những điều như những đồng nghiệp khác?

Nhưng đối với tôi, người thân, gia đình là điều quan trọng nhất. Họ là những người luôn tạo cho tôi cảm hứng để làm nghệ thuật. Từ đó, tôi nghĩ chuyện cân bằng không khó đâu. Mỗi năm tôi chỉ làm khoảng 1 dự án phim, trong thời gian đó, tôi dành hết tâm huyết cho nó. Còn nếu may mắn có quảng cáo đến với mình thì cũng chỉ chiếm vài ngày. Thời gian còn lại, tôi dành trọn cho gia đình.

"Anh tài" 40 tuổi ấp ủ nhiều dự định với phim ảnh, âm nhạc ẢNH: NVCC

* Nhìn lại hành trình từ 2009 đến nay, Tùng Mint đã thay đổi ra sao? Điều gì khiến anh tự hào và điều gì làm anh tiếc nuối?

- Để nói về hành trình dài ấy, tôi phải cảm ơn Dương "đá tảng" của 2009 đã cho tôi những điều đặc biệt, để đến bây giờ tôi có những người bạn đồng hành lâu năm, khiến tôi không cảm thấy mình bước đơn độc. Hiện tại, tôi nghĩ cái được lớn nhất là tôi nhìn nhận rõ bản thân sau cả một chặng đường dài và tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Còn điều tiếc nuối nhất, tôi tiếc vì mình không làm được điều đã hứa với vợ: làm cho cô ấy cười thật nhiều. Từ lúc quen nhau đến giờ, cô ấy khóc nhiều quá! Nhưng tôi cũng vui, vui vì sau khi trải qua một quãng đường dài, đối diện với nhiều biến cố, tôi nhận ra người mà mình muốn đồng hành đến cuối hành trình, chính là cô ấy. Tôi vui khi cô ấy vẫn bên cạnh mình những lúc tiêu cực nhất, những khoảng thời gian tồi tệ nhất, như tai nạn trên phim trường vừa qua chẳng hạn.

* Sau dấu ấn ở show thực tế và điện ảnh, anh có kế hoạch gì tiếp theo?

- Trong tương lai, tôi mong được tiếp tục theo đuổi những dự án hành động vì tôi luôn muốn mình được biết đến là một diễn viên hành động thực lực. Ngoài ra, tôi hy vọng được thử sức đó là những vai diễn nặng về tâm lý, đòi hỏi cao về diễn xuất, điều mà tôi thấy mình chưa làm tốt.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi cũng lên kế hoạch ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và hy vọng được mọi người đón nhận như một "tân binh". Đây sẽ là một chặng đường mới với một con người cũ. Thật ra mọi người cũng hỏi tôi rằng liệu debut ở tuổi 40 có quá muộn không. Tôi thấy không muộn gì cả... Tôi sẽ làm ra những sản phẩm âm nhạc mà bản thân thấy cần phải làm để cảm ơn những người đã yêu thương mình.

* Cảm ơn Tùng Mint đã chia sẻ!