'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng

Phim Trại buôn người cán mốc 200 tỉ đồng sau một tuần (khởi chiếu chính thức từ 25.9) Ảnh: ĐPCC

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến chiều 2.10, Trại buôn người đã vượt mốc 200 tỉ đồng. Những ngày qua, phim liên tục áp đảo phòng vé và dường như không có đối thủ cạnh tranh. Chỉ riêng ngày 2.10, tác phẩm hiện thu về 17 tỉ đồng (tính đến 17 giờ) với hơn 186.000 vé bán ra và 5.233 suất chiếu trên toàn quốc, bỏ xa các đối thủ còn lại. 4 vị trí tiếp theo trong top 5 gồm Avengers: Hồi kết (doanh thu ngày gần 420 triệu đồng), Trái tim quái thú (hơn 202 triệu đồng), Lên hương (hơn 144 triệu đồng) và Út Lan (hơn 127 triệu đồng).

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhiều khán giả dự đoán Trại buôn người có khả năng chạm đến mốc 300 tỉ trong thời gian tới. Thành tích của dự án đã giúp Toni Dương Bảo Anh gia nhập "câu lạc bộ" những đạo diễn có phim đầu tay vượt ngưỡng 200 tỉ đồng.

Thời gian qua, dàn diễn viên của phim như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Tuyết Thu, Minh Kiên… tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, trò chuyện với khán giả tại các rạp. Trên fanpage phim cũng cập nhật về thành tích mới của dự án: "Một cột mốc mới. Cảm ơn quý khán giả xa gần, đoàn phim Trại buôn người chân thành cảm ơn tình cảm của cả nhà! Ê kíp đang trên chuyến xe cinetour miền Tây để tiếp tục gặp trực tiếp bà con cảm ơn đây".

Steven Nguyễn vào vai Ny, người tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) Ảnh: ĐPCC

Dự đoán doanh thu của 'Trại buôn người'

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam cho biết theo thống kê của đơn vị này, Trại buôn người là một những bộ phim có tốc độ tăng trưởng doanh thu ngoài dịp lễ tốt nhất từ trước đến nay. "Để tìm được một tác phẩm có tốc độ tăng trưởng tương tự, trước đây, gần như chỉ có Bố già của Trấn Thành. Và với tốc độ tăng trưởng hiện tại, không sớm thì muộn, Trại buôn người cũng sẽ vượt qua mốc doanh thu 300 tỉ đồng", ông Nguyễn Khánh Dương cho hay.

Đại diện Box Office Vietnam cho rằng để đạt được thành công này, đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ chất lượng tác phẩm, thời điểm ra mắt, đối thủ cạnh tranh và cả may mắn. Ông Nguyễn Khánh Dương nhận định: "Tôi tin phim chắc chắn sẽ vượt mốc 300 tỉ đồng. Còn có chạm đến 350 hay 400 tỉ đồng hay không thì phụ thuộc vào những bộ phim ra mắt trong tuần tới như Án mạng xém hoàn hảo, Chị chị em em 3, Mẹ mìn, Án mạng Karaoke... Những tác phẩm Việt Nam này có thể chặn đà tăng trưởng của Trại buôn người, nhưng cũng chưa thể khẳng định chắc chắn. Nếu Trại buôn người vượt qua được đợt phim Việt ra mắt vào tuần tới, bộ phim sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đó, tôi tin tác phẩm có thể hướng đến những cột mốc doanh thu cao hơn, vượt xa con số 350 tỉ đồng".

Trại buôn người được gắn nhãn T18, khai thác nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Phim bắt đầu từ một cái bẫy không xa lạ: lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao". Những người đang tìm kiếm cơ hội đổi đời bị cuốn vào đường dây tội phạm, để rồi từ những người đi tìm một tương lai tốt hơn trở thành nạn nhân của hệ thống bóc lột. Ny (Steven Nguyễn), một người đàn ông miền Tây, lên đường tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên). Nhưng cuộc tìm kiếm người thân nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi chính Ny bị bắt, đưa vào khu trại và bị tước danh tính, chỉ còn lại con số "700" trên trang phục. Phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Khánh My, Huỳnh Minh Kiên…