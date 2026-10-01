    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giải tríPhim

    'Trại buôn người' thu hơn 160 tỉ, đạo diễn lên tiếng khi phim bị quay lén

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Đi kèm niềm vui khi 'Trại buôn người' vượt mốc 160 tỉ đồng, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh bày tỏ trăn trở khi tác phẩm bị quay lén, tung lên không gian mạng.

    Phim điện ảnh Trại buôn người đang tạo cơn sốt tại phòng vé Việt khi có doanh thu ấn tượng, liên tục dẫn đầu từ thời điểm ra rạp. Trưa 30.9, tác phẩm tiếp tục nhận tin vui khi chạm mốc doanh thu 150 tỉ đồng sau 6 ngày khởi chiếu.

    Riêng trong ngày 1.10, dự án có sự góp mặt của Steven Nguyễn là hơn 8 tỉ đồng (tính đến 11 giờ), tương đương với 104.000 vé bán ra trong tổng số 5.347 suất chiếu. Thành tích này giúp nâng tổng doanh thu của phim lên hơn 165 tỉ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhiều khán giả cho rằng việc Trại buôn người chạm đến 200 tỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí kỳ vọng phim sẽ có những mốc doanh thu cao hơn trong thời gian tới.

    'Trại buôn người' thu hơn 160 tỉ, đạo diễn lên tiếng khi phim bị quay lén - Ảnh 1.

    Trại buôn người gây ấn tượng với những cảnh quay được đầu tư hoành tráng

    Ảnh: NSX

    Thành tích của Trại buôn người còn giúp Toni Dương Bảo Anh gia nhập “câu lạc bộ” những đạo diễn có phim đầu tay vượt ngưỡng 100 tỉ đồng. Chia sẻ về cột mốc này, anh cho hay: “Có lẽ những lời cảm ơn không bao giờ đủ để bày tỏ nỗi lòng lúc này. Nhưng toàn thể ê kíp Trại buôn người vẫn xin cảm ơn quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ phim hết mình. Không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn, tự hào và may mắn khi được chia sẻ cảm xúc này đến tất cả mọi người”.

    Đạo diễn 'Trại buôn người' lên tiếng

    Thời gian qua, dàn diễn viên của phim như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc… tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, trò chuyện với khán giả tại các rạp. Tuy nhiên, đi kèm tin vui, nhà sản xuất Trại buôn người cũng đối diện với thách thức khi nhiều phân đoạn của tác phẩm này bị quay lén, tung lên mạng. Hành vi này khiến nhiều cư dân mạng, thậm chí đạo diễn không khỏi bức xúc.

    Trong một bài đăng quay lén được chia sẻ trên mạng xã hội, Toni Dương Bảo Anh chia sẻ: “Em quay như vậy là thiệt thòi cho trải nghiệm của những người xem sau, và còn chết doanh nghiệp nữa. Giúp anh gỡ bài xuống nha. Cảm ơn em đã yêu thích bộ phim”.

    'Trại buôn người' thu hơn 160 tỉ, đạo diễn lên tiếng khi phim bị quay lén - Ảnh 2.

    Hình ảnh của Steven Nguyễn và Minh Kiên trong phim điện ảnh Trại buôn người

    Ảnh: NSX

    Theo Toni Dương Bảo Anh, trong vai trò đạo diễn, anh cảm thấy may mắn khi Trại buôn người nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, đạo diễn phim mong khán giả đừng quay nội dung quá dài hoặc chia sẻ những clip quá rõ về toàn bộ nội dung phim vì làm cho khán giả sau mất đi sự trải nghiệm tốt nhất. “Phim của tôi cũng còn nhiều thiếu sót nên mong cả nhà hoan hỷ. Tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân ở những dự án tiếp theo”, anh chia sẻ.

    Trao đổi thêm với chúng tôi, Toni Dương Bảo Anh cho biết anh không khỏi lo lắng cho “đứa con tinh thần” của mình khi gặp tình trạng bị quay lén, tung lên các trang mạng xã hội. Nam đạo diễn bày tỏ: “Biết rằng đại đa số khán giả xem phim xong vì yêu thích thông điệp của tác phẩm mà quay, nhằm mục đích chia sẻ cho khán giả chưa xem. Tôi biết ơn vì điều đó, nhưng họ chưa hiểu rằng những clip dài lộ rõ chi tiết nội dung phim lại làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người xem sau”.

    Khi phát hiện trường hợp phim bị quay lén, Toni Dương Bảo Anh chủ động nhắn tin trao đổi với người đăng tải. Tuy nhiên một số khán giả cố tình không hiểu, thậm chí bất chấp quay toàn bộ dự án, sau đó chia nhỏ ra để đăng tải. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả mà còn ảnh hưởng đến doanh thu của phim và cá nhân nhà sản xuất. Nam đạo diễn mong cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn đối với vấn đề này.

    Tin liên quan

    ‘Trại buôn người’ sớm đạt trăm tỉ, doanh thu liệu có được như phim của Trấn Thành?

    ‘Trại buôn người’ sớm đạt trăm tỉ, doanh thu liệu có được như phim của Trấn Thành?

    Nhanh chóng chạm mốc 100 tỉ đồng và dẫn đầu phòng vé, nhiều khán giả thắc mắc liệu 'Trại buôn người' có chạm mốc doanh thu như các tác phẩm của đạo diễn Trấn Thành.

    Khám phá thêm chủ đề

    trại buôn người phim Trại buôn người Toni Dương Bảo Anh đạo diễn trăm tỉ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận