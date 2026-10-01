Phương Mỹ Chi 'đối đầu' Trấn Thành trên đường đua tìm 'Ca sĩ mặt nạ'

Phương Mỹ Chi đòi "soán ngôi" của Trấn Thành tại Ca sĩ mặt nạ Ảnh: DatVietVAC

Trấn Thành gặp 'đối thủ' trên đường đua 'lỗ tai vàng'

Trở lại với The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành và Bích Phương tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn cố định, đồng hành cùng khán giả trong hành trình giải mã những giọng hát được giấu kín.

Tiếp tục được nhắc đến với danh hiệu “lỗ tai vàng” từ những mùa trước, Trấn Thành trở lại với sự tự tin quen thuộc nhưng cũng không quên tự trêu rằng năm nay mình “cũng đã có tuổi”, không biết liệu có còn giữ vững được danh hiệu này. Trong khi đó, Bích Phương tiếp tục mang đến màu sắc riêng trên ghế cố vấn. Nữ ca sĩ chia sẻ cô trở lại chương trình với mong muốn được “dát vàng lỗ tai bằng giọng hát”, sẵn sàng đón nhận những màn trình diễn và thử thách mới từ các mascot.

Đáng chú ý, trên ghế cố vấn trong tập đầu tiên còn có thêm hai gương mặt khách mời là Phương Mỹ Chi và Đức Phúc. Giọng ca Thiên đường với người thương gây cười khi tuyên bố đến với tâm thế “không biết địch cũng không biết ta”. Đồng thời, nữ ca sĩ còn đặt mục tiêu soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành. Nếu Phương Mỹ Chi mang đến tinh thần cạnh tranh đầy tự tin thì Đức Phúc lại khiến trường quay bất ngờ khi xuất hiện trong mascot Capybara. Nam ca sĩ tiết lộ anh đã muốn trải nghiệm cảm giác đứng bên trong mascot từ mùa đầu tiên, để thử xem việc hát khi bị che phủ hoàn toàn bởi một bộ mascot sẽ khó đến mức nào.

Trấn Thành, Bích Phương tiếp tục ngồi ghế cố vấn cùng hai khách mời Đức Phúc, Phương Mỹ Chi Ảnh: DatVietVAC

5 mascot đầu tiên lộ diện, ban cố vấn 'đau đầu' truy tìm danh tính

Ngay trong tập mở màn, khán giả sẽ được gặp những mascot đầu tiên của mùa 2026, với những diện mạo và cá tính khác biệt. Trong đó, Koalaoke gây chú ý với tạo hình màu hồng cùng một chi tiết đặc biệt: cây dũa móng tay. Koalaoke tiếp tục khiến cuộc truy tìm trở nên khó đoán khi thể hiện khả năng làm thơ. Đến phần trình diễn, màu sắc âm nhạc của Koalaoke lại mở thêm một hướng suy luận khác khi Trấn Thành liên tưởng đến những nghệ sĩ từng thể hiện dòng nhạc tương đồng như Trần Minh Dũng, Mạnh Đồng, Trọng Bách. Những manh mối cứ thế nối tiếp nhưng dường như vẫn chưa đủ để các cố vấn có thể đưa ra một đáp án chắc chắn.

Tiếp đó, Dê Du Ký xuất hiện và lập tức tạo cảm giác quen thuộc. Ban cố vấn liên tục đặt câu hỏi, cố gắng tìm ra điểm đặc trưng trong giọng hát và phong cách biểu diễn của nhân vật. Tăng Duy Tân, Lê Minh, Thiên Vương là những cái tên lần lượt được nhắc đến trong quá trình suy luận. Nếu Dê Du Ký khiến các cố vấn hoang mang vì sự quen thuộc thì Báo Berry lại thu hút bởi thần thái nổi bật. Chỉ với những khoảnh khắc đầu tiên trên sân khấu, mascot này đã khiến ban cố vấn đặc biệt chú ý bởi màu sắc trình diễn đầy năng lượng.

5 mascot đầu tiên lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ 2026 Ảnh: DatVietVAC

Trong khi đó, GAUCI lại mang đến một cảm giác thân quen theo cách khác. Những dấu hiệu từ nhân vật nhanh chóng khiến ban cố vấn liên tưởng đến nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó Đức Phúc đặc biệt nghĩ đến người bạn Vương Bình. Khép lại loạt mascot đầu tiên là Mad Long, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Những cái tên và suy đoán liên tục xuất hiện, nhưng đáp án cuối cùng vẫn được giữ lại cho màn hé lộ trên sân khấu.