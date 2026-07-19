Trấn Thành liên tục nhắc nhở đàn em vì 'gian lận'

Màn chào sân của 24 "anh trai" Ảnh: NSX

Tập 3 Tinh hà say hi lên sóng tối 18.7, mở màn bằng hội thao Champions. Tại đây, 24 "anh trai" tạm gác vai trò ca sĩ để trở thành những vận động viên bất đắc dĩ. Không chỉ mang đến bầu không khí giải trí với loạt thử thách thể chất, hội thao còn quyết định cục diện của Livestage 2 khi điểm số tích lũy sau mỗi trò chơi trở thành cơ sở để chọn đội trưởng và lập đội.

Khác với những tập trước, chương trình áp dụng hình thức mới: các nghệ sĩ thi đấu để giành điểm cá nhân, sau đó sử dụng chính số điểm này trong quá trình xây dựng đội hình. Sự thay đổi khiến không khí cạnh tranh diễn ra ngay từ đầu, đồng thời tạo tiền đề cho vòng Livestage 2 với yêu cầu mỗi đội phải dàn dựng một tiết mục kết hợp giữa nhạc cụ quốc tế và nhạc cụ dân tộc Việt Nam cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ khách mời trong và ngoài nước.

Loạt tình huống 'dở khóc dở cười' của các 'anh trai' và MC Trấn Thành

HURRYKNG liên tục bị MC Trấn Thành nhắc nhở vì gian lận Ảnh: NSX

Hội thao mở màn bằng màn diễu hành sôi động của 24 mascot trước khi các "anh trai" bước vào thử thách chạy tiếp sức. Ngay ở phần thi đầu tiên, Pháp Kiều khiến khán giả bật cười khi xuất hiện với đôi giày cao gót, không thể tăng tốc nên quyết định biến đường chạy thành sàn catwalk ngẫu hứng.

Trong khi đó, HURRYKNG trở thành "nhân vật chính" của phần thi khi liên tục bị các thành viên yêu cầu "check VAR" vì thực hiện chưa đúng luật. Chứng kiến những tình huống gây tranh cãi, MC Trấn Thành nhiều lần hài hước gắn cho đàn em biệt danh "chơi dơ", liên tục nhắc nhở và kêu gọi các thành viên còn lại theo dõi sát phần thi của đàn em.

Kết thúc thử thách đầu tiên, Quang Hùng MasterD giành huy chương vàng ở bảng 1, IVAN đoạt huy chương bạc và Đặng Hồng Hải nhận huy chương đồng. Ở bảng 2, Dương Domic về nhất, buitruonglinh xếp thứ hai và JSOL đứng thứ ba. Trong khi đó, WEAN dẫn đầu bảng 3, Cody Nam Võ về nhì và HYO giành vị trí thứ ba.

Loạt trang phục gây "khó dễ" với các "anh trai" trong phần thi đá bóng Ảnh: NSX

Ở trò chơi thứ hai, 24 "anh trai" được chia thành hai bảng để bước vào phần thi đá bóng với những bộ trang phục cồng kềnh, khiến việc di chuyển và tranh bóng trở nên vô cùng khó khăn. Hải Nam và Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai trò bình luận viên, mang đến nhiều tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng.

Ở bảng A, đội gồm CONGB, Song Luân, Đặng Hồng Hải, JSOL, WEAN và Quang Hùng MasterD giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0. Trong khi đó, tại bảng B, đội HURRYKNG, Cody Nam Võ, Thể Thiên, CAPTAIN BOY, IVAN và DILLAN hòa 1-1 với đội Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, HYO, Jaysonlei, Wren Evans và Sơn.K, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trái với dự đoán của nhiều người, Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương liên tiếp thực hiện thành công các lượt sút, góp công giúp đội 2 giành chiến thắng.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của các "anh trai" trong trò chơi "Bay hoặc Bơi" Ảnh: NSX

Ở trò chơi cuối mang tên "Bay hoặc Bơi", các "anh trai" bất ngờ khi phần thi "bơi" không diễn ra dưới nước mà phải cuộn mình trong túi ngủ để di chuyển đến các phao ghi điểm. WEAN gây chú ý khi tặng Dương Domic 30 điểm, còn CONGB chia cho HYO 20 điểm, thể hiện tinh thần đồng đội giữa cuộc cạnh tranh. Ở nội dung "bay", KIMLONG gây bất ngờ với khả năng bật xa, trong khi Wren Evans được Trấn Thành hài hước bế rời khu vực thi đấu. Nam MC cũng trực tiếp thử sức, khép lại hội thao trong không khí sôi động và nhiều tiếng cười.

Sau các phần thi, sáu đội trưởng của Livestage 2 chính thức lộ diện. Dương Domic, Pháp Kiều và Quang Hùng MasterD giành quyền lập đội nhờ thành tích ở phần trình diễn và hội thao, trong đó Pháp Kiều bất ngờ sở hữu tổng điểm cao nhất. Ba đội trưởng còn lại được lựa chọn thông qua bình chọn của các thành viên, gồm Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG.

Điều đặc biệt trong Livestage 2 tại 'Tinh hà say hi'

Đội trưởng Pháp Kiều và KIMLONG ra sức thuyết phục thành viên về đội Ảnh: NSX

Phần lập đội cũng được chương trình tăng độ khó. Khi nhiều đội trưởng cùng lựa chọn một thành viên, hai người bấm chuông nhanh nhất sẽ phải bước vào vòng chạy để trực tiếp thuyết phục đồng đội về đội mình. Kết quả, đội KIMLONG gồm HURRYKNG, Jaysonlei và DILLAN; đội Pháp Kiều có Vương Bình, Đặng Hồng Hải và Thể Thiên; đội Wren Evans quy tụ Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương và HYO; đội Dương Domic gồm CONGB, buitruonglinh và WEAN; đội CAPTAIN BOY có IVAN, CoolKid và Xuân Định KY. Trong khi đội Quang Hùng MasterD gồm Sơn.K, Song Luân và JSOL.

Bên cạnh việc công bố đội hình, chương trình cũng hé lộ sáu nghệ sĩ khách mời sẽ đồng hành cùng các đội ở Livestage 2, gồm Los Fuegos Horns, Tory Sax, nghệ sĩ piano Vận Toàn (Van Toan), producer 2Pillz, nghệ sĩ guitar LEONSASH và tay trống EMIL VERGO. Tương ứng với đó là 6 bản demo Gentleman, Mất la bàn, Thế giới của anh, MVP, Mì cay cấp độ 7 và Mộng duyên.

Các đội sẽ có cơ hội hợp tác cùng với các nghệ sĩ quốc tế tại Livestage 2 Ảnh: NSX

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, đội Dương Domic nhận ca khúc Thế giới của anh, Quang Hùng MasterD chọn Mộng duyên, Pháp Kiều chọn Mất la bàn, Wren Evans chọn MVP, KIMLONG chọn Gentleman, còn CAPTAIN BOY đảm nhận Mì cay cấp độ 7.

Ở Livestage 2, 6 đội sẽ phải phát triển ca khúc dựa trên bản demo được lựa chọn, đồng thời kết hợp màu sắc của nghệ sĩ khách mời, nhạc cụ họ đại diện cùng chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đề bài không chỉ đòi hỏi khả năng hát và trình diễn mà còn thử thách tư duy sản xuất, phối khí cũng như khả năng kết nối nhiều ngôn ngữ âm nhạc khác nhau.