Trấn Thành xúc động, động viên khi đàn em từng làm shipper, hát bè để kiếm sống

Ở tập 2 Tinh hà say hi, (từ trái qua) đội Jayson Lei, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và CoolKid mang đến tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ Ảnh: DatVietVAC

Tập 2 của Tinh hà say hi lên sóng tối 11.7 mang đến 6 tiết mục thuộc Livestage 1 cùng nhiều điểm mới trong cách chấm điểm. Năm nay, chương trình được ghi hình trong trường quay với khoảng 200 khán giả. Mỗi người không chỉ theo dõi các màn trình diễn mà còn trực tiếp bình chọn ở hai hạng mục gồm bài hát và cá nhân.

Đáng chú ý, mỗi khán giả chỉ được quyền bỏ một phiếu cho một nghệ sĩ trong mỗi tiết mục hoặc lựa chọn bỏ phiếu trắng. Cách thức này được xem là nỗ lực của chương trình nhằm hạn chế tình trạng dồn phiếu cho những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ quá áp đảo. Bên cạnh đó, cổng bình chọn trực tuyến vẫn được duy trì, trong đó thí sinh dẫn đầu bình chọn online sẽ có cơ hội được "cứu" nếu rơi vào nhóm bị loại trước thềm chung kết.

Ở Livestage 1, Quang Hùng MasterD, Jayson Lei, Cody Nam Võ và CoolKid (đội trưởng) cùng mang đến tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ. Màn trình diễn nhận nhiều lời khen nhờ câu chuyện cảm xúc cùng cách dàn dựng giàu tính điện ảnh. Sau phần biểu diễn, MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho cả nhóm. Nam MC cho rằng một nghệ sĩ không chỉ tạo ra tác phẩm giải trí mà còn cần truyền tải câu chuyện, thông điệp và giá trị đến khán giả.

MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho phần thể hiện của đội CoolKid Ảnh: DatVietVAC

"Người nghệ sĩ phải tạo ra những tác phẩm có câu chuyện, có thông điệp và mang một giá trị nào đó đến với người thưởng thức. Hôm nay anh rất vui khi thấy mọi người trở lại sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì từng làm trước đây. Ngay từ cách các em đặt vấn đề đã khác biệt rồi", Trấn Thành nhận xét.

Đại diện nhóm, Jayson Lei cho biết ý tưởng được phát triển từ những gợi ý ban đầu của Quang Hùng MasterD. Mỗi thành viên cùng xây dựng hình ảnh một căn phòng tượng trưng cho từng cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Những cánh cửa xuất hiện xuyên suốt tiết mục được xem là biểu tượng của nỗi buồn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Theo tụi em, ai cũng sẽ có những nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều phải bước ra khỏi nó và tiếp tục tiến về phía trước".

Không chỉ gây ấn tượng bằng phần dàn dựng, CoolKid còn nhận nhiều lời khen trong lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng. Theo Jayson Lei, nam rapper là người đóng góp rất nhiều vào khâu hòa âm, dựng bè và hoàn thiện ca khúc 50 cuộc gọi nhỡ. Lắng nghe những chia sẻ này, Trấn Thành tiếp tục bày tỏ sự yêu thích với ý tưởng của cả đội và dành sự quan tâm đặc biệt đến cách CoolKid dẫn dắt các thành viên. Nam MC cho biết anh luôn trân trọng những ý tưởng táo bạo, khác biệt và xuất phát từ trải nghiệm, cảm xúc thật của người nghệ sĩ.

CoolKid phải làm shipper, hát bè trước khi đến với âm nhạc

CoolKid bày tỏ sự hạnh phúc khi được mọi người công nhận hành trình phấn đấu của mình Ảnh: DatVietVAC

Quang Hùng MasterD cũng tiết lộ anh rất bất ngờ trước khả năng dựng bè của đàn em trong quá trình làm việc. Anh kể: "Có một điều em rất muốn nói là CoolKid đóng góp rất nhiều trong quá trình anh em làm nhạc. Tụi em còn thắc mắc sao em ấy dựng bè nhanh như vậy thì CoolKid mới chia sẻ ngày trước từng đi hát bè và dựng bè trong phòng thu cho người khác. Đó là điều khiến em nhìn thấy rõ sự nỗ lực và cố gắng của CoolKid".

Chia sẻ của "anh trai" Quang Hùng khiến nhiều khán giả chú ý khi về quãng thời gian mưu sinh trước khi CoolKid theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Theo nam rapper, trước đó anh từng làm nhiều công việc để kiếm sống, trong đó có chạy xe giao hàng với thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày và đi hát bè cho nhiều ca sĩ. Lắng nghe câu chuyện ấy, Trấn Thành xúc động và gửi lời động viên đến đàn em.

Lắng nghe câu chuyện của đàn em, Trấn Thành cho rằng mọi nỗ lực và sự tận tâm rồi sẽ được đền đáp theo cách mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không thể ngờ tới. Nam MC bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cậu bé từng đi hát bè cho người khác nay đã trở thành đội trưởng, có khả năng dựng bè và dẫn dắt các thành viên trong nhóm. Đồng thời, anh cũng tò mò liệu CoolKid có từng nghĩ sẽ có ngày mình đạt được cột mốc ý nghĩa ấy hay không.

Nam MC xúc động và dành nhiều lời động viên cho đàn em Ảnh: DatVietVAC

Đáp lại, CoolKid cho biết cái tên "CoolKid" được anh lựa chọn vì luôn muốn giữ nguyên sự rung động thuần khiết như những ngày đầu đến với âm nhạc. "Em đến với âm nhạc vì muốn giữ sự rung động như khi còn là một đứa trẻ. Đó là tình cảm trong sáng nhất, không vụ lợi hay mong cầu điều gì. Em chỉ làm âm nhạc vì lúc đó, đó là điều duy nhất em có thể làm. Hôm nay em may mắn khi những nỗ lực của mình được mọi người công nhận và yêu thương. Em thật sự biết ơn tất cả mọi người", nam rapper xúc động nói.

Khép lại phần giao lưu, Trấn Thành một lần nữa khẳng định anh đã nhìn thấy tài năng của CoolKid từ thời Rap Việt. Trấn Thành tiếp tục nhận xét về tiết mục của đàn em: "Đối với anh, đó là một khả năng bẩm sinh. Hôm nay các em đã mang đến một phần trình diễn rất đặc biệt với ý tưởng độc đáo, tư duy sáng tạo, đột phá cảm xúc và đầy ý nghĩa. Hầu hết mọi mỹ từ đều có thể dành cho tiết mục này".