Trấn Thành 'dằn mặt' nam diễn viên 'Mưa đỏ' trên sóng truyền hình

Tập 10 AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành cùng dàn khách mời gồm Võ Tấn Phát, Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Diệp Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hoàng.

Trấn Thành 'phản ứng' với Đỗ Nhật Hoàng

Mở đầu chương trình, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ điều khiến anh không thích nhất chính là “chiều cao giả”. Lời bộc bạch này khiến Trấn Thành ngơ ngác vì nghĩ rằng đàn em đang nhắc đến mình. Đồng thời nam MC cho biết thêm: “Đây là một đáp án rất thông minh. Em không thích chiều cao giả, còn anh là không thích em rồi đó”. Chưa kể, Trấn Thành và Hứa Vĩ Văn cho rằng việc mang giày độn là cách “thuận theo thế thời”, nhằm để xứng đôi với các diễn viên nữ khi đi cùng.

Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ không thích "chiều cao giả" khiến Trấn Thành hoang mang ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của bản sao Hứa Vĩ Văn khiến dàn khách mời thích thú. Ngay khi người này lộ diện đã gây bất ngờ vì khuôn mặt giống với bản gốc nhưng phần trán rộng bất thường, giọng nói điềm đạm hơn. Ngay lập tức, các nghệ sĩ cho rằng người đứng sau bản song trùng là nữ, còn Trấn Thành đoán đây là Phạm Quỳnh Anh.

Khi được yêu cầu hát Bụi bay vào mắt, bản sao thể hiện chậm rãi, không thuộc lời nhưng vẫn khiến dàn khách mời nghi ngờ. Đỗ Nhật Hoàng cho rằng song trùng không chịu đổi danh xưng từ “em” thành “anh” khi hát, cũng như để lộ đuôi tóc và đường chân tóc quá rõ. Kể từ đây, giới tính nữ của song trùng được các khách mời khẳng định chắc chắn hơn.

Để chứng tỏ mình hiểu bản gốc, song trùng tung ra nhiều thông tin về nam diễn viên, như việc từng chứng kiến anh khóc nghẹn ngào trong hậu trường phim Chàng trai năm ấy. Phiên bản AI này còn kể chi tiết về sở thích vẽ tranh chất chứa nhiều tâm sự của Hứa Vĩ Văn. Nam diễn viên chia sẻ bản thân có nhiều nỗi buồn, thế nhưng điều khiến anh khó vượt qua nhất là chứng kiến người mình yêu thương ra đi.

Hứa Vĩ Văn xúc động khi hội ngộ Phạm Quỳnh Anh tại AI là ai? ẢNH: NSX

Ngay lúc này, Hứa Vĩ Văn và Ngô Kiến Huy đã có đáp án cho mình. Thấy bản thân đang bị “dồn vào chân tường”, phiên bản AI cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục, thậm chí buông lời thách thức khiến Ngô Kiến Huy “gục ngã”. Bù lại, lời nói này của song trùng khiến anh xác nhận chắc chắn đáp án chỉ có một.

Sau hàng loạt dữ kiện, dàn khách mời đồng thanh hô vang chung một đáp án. Kết quả, song trùng chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Mang đến ca khúc Hạnh phúc mới, nữ ca sĩ thừa nhận cô bị “á khẩu” ngay từ đầu vì sợ lộ danh tính, nhưng vẫn không giấu được phong thái và giọng nói đặc trưng. Hứa Vĩ Văn chia sẻ anh “chốt” đáp án nhờ cách đồng nghiệp chọc ghẹo Ngô Kiến Huy, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội tái ngộ hai người em mà anh xem như gia đình.

Trong khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu, Hứa Vĩ Văn bộc bạch: “Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 14 năm. Anh em tham gia phim với nhau không chỉ là đồng nghiệp đi làm xong rồi về, mà đối đãi với nhau như gia đình đến tận bây giờ. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh, gắn kết với nhau từ công việc cho đến cuộc sống”. Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ sau này vì mỗi người một cuộc sống, ít có thời gian gặp gỡ nhưng “những gì anh ấy trải qua tôi đều biết, và tôi rất thương anh ấy”.