Người phụ nữ nên duyên nhờ mai mối, tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 19 năm

Thạch Anh
Thạch Anh
25/12/2025 09:11 GMT+7

Là khách mời trong 'Thuận vợ thuận chồng', cặp đôi Cẩm Vân - Trần Đại có những tiết lộ về cuộc sống hôn nhân sau khi nên duyên nhờ mai mối.

Chia sẻ trong chương trình, Cẩm Vân cho biết hôn nhân của cả hai bắt đầu từ sự mai mối của một người bạn - cũng là chú của Trần Đại. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm nên quyết định gắn bó lâu dài. Tiếp lời, Trần Đại kể trước khi gặp mặt, anh đã được chú cho xem ảnh và ấn tượng bởi vẻ dễ thương của người bạn đời vào thời điểm đó.

Cẩm Vân bật mí thêm ban đầu, bản thân không hề hay biết đó là buổi xem mắt. Thậm chí khi đó nữ khách mời còn đùa vui rằng mình không phải “trái banh” để ai muốn thì giới thiệu. Dù vậy, duyên số vẫn đưa hai người gặp lại nhau nhiều lần, thậm chí giấu luôn người mai mối cho đến ngày cưới.

Hành trình hôn nhân của Cẩm Vân - Trần Đại

Người phụ nữ nên duyên nhờ mai mối, tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 19 năm - Ảnh 1.

Cẩm Vân từng bán hết trang sức cưới để làm ăn sau khi kết hôn

Ảnh: NSX

Theo lời Cẩm Vân, ban đầu cô không có ý định tìm hiểu Trần Đại, nhưng sự kiên trì của anh - như cách nữ khách mời đùa vui rằng “đẹp trai không bằng chai mặt”, đã dần chinh phục được trái tim cô. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau ba năm gắn bó, khi cả hai đều đã trải qua quãng thời gian dài vất vả để tích góp cho tương lai.

Cẩm Vân kể sau 6 năm làm ăn ở thành phố, bản thân chỉ dành dụm được hơn 10 triệu đồng để về lấy chồng, dùng mua nữ trang và còn lại 2 triệu đồng để mua vé cho mẹ lên dự đám cưới, đó là toàn bộ tài sản của cô lúc bấy giờ. Về phần anh Đại cũng chỉ tích góp được 20 triệu đồng, trong khi vừa lo đám cưới vừa trang trải mọi thứ. Thời điểm đó, nam khách mời là kỹ thuật điện, phải tranh thủ làm thêm vất vả để có thể kiếm tiền.

Những khó khăn thực sự bắt đầu khi cả hai về chung một nhà. Cẩm Vân thẳng thắn chia sẻ sau khi cưới, hai vợ chồng gần như hết sạch tiền, phải nhờ cậy gia đình và vay mượn hàng xóm để làm ăn. Khi vẫn chưa đủ vốn, cô quyết định bán toàn bộ nữ trang cưới, chỉ giữ lại 2 chiếc nhẫn để đủ tiền sang lại quán của một người quen. Nhờ sự đồng lòng, ngay tháng đầu tiên, hai vợ chồng đã trả hết nợ bên gia đình anh Đại. Sang tháng thứ hai, họ tiếp tục thanh toán xong nợ bên Cẩm Vân và bắt đầu có dư. Khi kinh tế dần ổn định, Trần Đại mới ngỏ ý bàn chuyện sinh con và nhận được sự đồng thuận từ vợ.

Người phụ nữ nên duyên nhờ mai mối, tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 19 năm - Ảnh 2.

Cẩm Vân - Trần Đại là khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, dự kiến lên sóng trên VTV9 vào ngày 26.12

Ảnh: NSX

Nhắc lại quãng thời gian dốc toàn bộ tiền để đầu tư buôn bán, Cẩm Vân cho biết đó là giai đoạn vất vả khi cả hai phải tự tay làm mọi thứ, không có người phụ giúp. May mắn sau đó, em của Trần Đại lên thành phố học đại học và hỗ trợ họ trong công việc. Nữ khách mời khẳng định bản thân chưa từng hối hận khi đến với nhau trong giai đoạn khó khăn.

Anh Đại cũng chia sẻ, điều duy nhất anh từng tiếc là đã nghĩ đến chuyện làm chủ quá sớm khi còn trắng tay, chứ chưa bao giờ hối tiếc vì đã chọn Cẩm Vân làm bạn đời. Đặc biệt, trong suốt giai đoạn khó khăn ấy, hai vợ chồng chưa từng cãi vã hay to tiếng với nhau.

Nói về đời sống hôn nhân, Cẩm Vân cho biết sau 19 năm chung sống, vợ chồng rất ít mâu thuẫn. Anh Đại hiếm khi lớn tiếng, thay vào đó cả hai luôn chọn cách nhường nhịn vì đã cùng nhau trải qua quá nhiều vất vả. Sự đồng lòng được thể hiện từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, từ chuyện chi tiêu đến các quyết định lớn trong gia đình. 

Cẩm Vân thừa nhận, từ quá khứ đến hiện tại, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi lấy anh Đại làm chồng, bởi cả hai có chung suy nghĩ và cùng nhau nhường nhịn, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Nữ khách mời bật mí mong muốn lớn nhất hiện tại là gia đình luôn bình an, khỏe mạnh và hai con có tương lai thành đạt. Tiếp lời, anh Đại mong muốn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc, chăm lo tốt hơn cho tổ ấm nhỏ.

