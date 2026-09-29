Khánh My nói về cảnh nóng với Quách Ngọc Ngoan trong 'Trại buôn người'

Sau quãng thời gian vắng bóng, Khánh My trở lại với điện ảnh bằng vai Diễm My trong Trại buôn người. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé, thu về hơn 121 tỉ đồng tính đến thời điểm hiện tại. Riêng trong ngày 29.9, dự án do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn thu hơn 10 tỉ đồng, tương đương với 144.000 vé bán ra.

Khánh My hạnh phúc khi được là một mảnh ghép của Trại buôn người Ảnh: Thạch Anh

Mối duyên của Khánh My với 'Trại buôn người'

Khánh My chia sẻ cô đến với Trại buôn người một cách tình cờ. Khi thấy thông tin về buổi casting, người đẹp tranh thủ chạy đến để thử sức vì ấn tượng với cái tên của bộ phim. Chính nhờ mối duyên đó, cô được tin tưởng trao cơ hội tham gia vai Diễm My. Cô trải lòng: “Nói là ê kíp mới nhưng thật ra mọi người từng biết nhau rồi, chỉ là chưa có cơ duyên làm việc chung. Quãng thời gian quay phim dù có cực, có vất vả nhưng khi xem phim xong, tôi thấy công sức mình bỏ ra thật sự xứng đáng”.

Diễm My là một nhân vật nặng tâm lý, với những trăn trở về thân phận trong cuộc sống lẫn chuyện tình cảm. Với Khánh My, dù kinh nghiệm từ hành trình theo đuổi lĩnh vực diễn xuất trước đó, nhưng vai diễn lần này mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt.

Tạo hình của Khánh My trong phim Ảnh: ĐPCC

“Từ xưa đến nay, tôi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trong Trại buôn người, hầu như các diễn viên nữ không được trang điểm, thậm chí nếu có cũng chỉ ít thôi. Những phân cảnh có sự xuất hiện của tôi đòi hỏi phải thể hiện sự giằng xé nội tâm, và tôi cũng khá thích điều đó. Đôi khi chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để mọi người thấy mình đang trong trạng thái như thế nào”, cô tâm sự.

Với cảnh nóng cùng Quách Ngọc Ngoan, Khánh My tiết lộ vì đã biết nhau từ trước nên cả hai thoải mái trao đổi cùng biên kịch, đạo diễn để phối hợp ăn ý cho phân đoạn này. “Anh Ngoan rất tinh tế, anh ấy sợ tôi là con gái nên ngại. Nhưng tôi có nói với anh rằng cứ thoải mái, hai anh em phải làm tốt phân đoạn này vì công việc. Quan trọng là khán giả phải tin và có được những góc máy nghệ thuật”, Khánh My chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, cảnh nóng là một phần câu chuyện trong phim. Cô cho rằng nếu vì phân đoạn này mà mọi người có những đánh giá tiêu cực cho hành trình làm nghề của mình thì không công bằng. "Tôi nghĩ khán giả yêu thương mình sẽ có những phản hồi công tâm", cô bày tỏ quan điểm.

Khánh My thừa nhận bản thân có cuộc sống đủ đầy, an yên Ảnh: Thạch Anh

Hay khi nói về việc đóng cặp với Quách Ngọc Tuyên, nữ diễn viên chia sẻ ban đầu cô có chút ngại ngùng vì đồng nghiệp đã có gia đình. Tuy nhiên trong một số buổi quay, Quách Ngọc Tuyên đưa vợ đến phim trường và Khánh My cũng dành thời gian chào hỏi. Người đẹp 9X bật mí thêm: “Tôi với anh Tuyên đã trao đổi với nhau trước khi bước vào buổi quay để ăn ý nhất có thể. Vì đây là phim về sinh tồn nên lịch trình cũng khá dày đặc. Chúng tôi không chỉ đảm bảo về sức khỏe mà còn làm sao để phối hợp tốt, không ảnh hưởng đến mọi người”.

Nói về danh xưng “phú bà” và cát sê khi đóng phim, Khánh My nói đây là cách gọi mà những người yêu thương dành cho. Về phần mình, nữ diễn viên tự nhận bản thân chỉ là một người phụ nữ bình thường, có cuộc sống đủ đầy, an yên. Cô khẳng định bản thân nhận lời tham gia dự án vì chủ đề, không quá đặt nặng chuyện thù lao. “Tôi không đòi hỏi quá nhiều mà chỉ muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng: Hãy cẩn thận, đừng để mình trở thành một trong những nạn nhân”, cô trải lòng.

Theo Khánh My, không có công việc nào theo kiểu “việc nhẹ lương cao”. Nữ diễn viên lấy ví dụ mọi người khi nhìn vào thường nghĩ cô kiếm tiền dễ, nhưng cô lên tiếng phủ nhận. “Nhìn bên ngoài, mọi người thấy tôi sung sướng, nhưng công việc nào tôi cũng phải bỏ công sức, trí tuệ… Mỗi công việc tôi đều phải có sự cố gắng khác nhau”, cô thẳng thắn.