Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất, không ngại chuyện bị so sánh với Chi Pu, Kỳ Duyên

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất điện ảnh

Ninh Dương lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu là ba nữ chính của Chị chị em em 3. Đoàn phim giấu kín thông tin Lan Ngọc tham gia dự án, cho đến sự kiện ra mắt hôm 23.9 mới công bố ẢNH: ĐPCC

Sau thời gian "nhá hàng", đoàn phim Chị chị em em 3 chính thức công bố dàn diễn viên chính tại sự kiện ra mắt chiều 23.9. Ngoài diễn viên Quốc Anh vướng lịch trình, ê kíp và dàn diễn viên chính của phim đều có mặt đông đủ: nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh, diễn viên Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn...

Đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc là nữ chính cuối cùng được ê kíp tiết lộ tại sự kiện. Trước đó, khi đoàn phim tung hình ảnh "úp mở" về diễn viên, Lan Ngọc từng phủ nhận việc mình tham gia dự án. Cô giải thích bản thân kết hợp với ê kíp giữ bí mật về vai diễn vì đây là một chiến lược để đoàn phim lần lượt giới thiệu từng diễn viên.

Trong lần tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu - một nhân vật xuất thân từ miền Nam giữa câu chuyện đặt bối cảnh ở Bắc bộ với những mối liên hệ tình cảm phức tạp, kịch tính chưa được hé lộ chi tiết. Theo lời mỹ nhân 36 tuổi, Thị Liễu là kiểu nhân vật mà mình chưa từng thể hiện qua. "Cũng có những áp lực vô hình khi tôi quay trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian, lại còn được làm việc với những người rất giỏi, thông minh và nhạy bén, vì thế mà tôi càng phải cố gắng hơn", cô bộc bạch.

Lan Ngọc tiết lộ Thị Liễu trong Chị chị em em 3 là hình tượng khác biệt so với những nhân vật trước đây của cô trên màn ảnh ẢNH: ĐPCC

Lan Ngọc cho biết nhân vật này khó với cô ở chỗ bản thân phải kìm năng lượng của mình lại, không còn là một cô gái "tăng động", linh hoạt thường ngày. Hóa thân thành Thị Liễu giúp nữ diễn viên trưởng thành hơn, tiết chế hơn ở nhiều khía cạnh. Người đẹp hy vọng khi khán giả xem phim cũng phần nào thấy được sự khác biệt của vai diễn so với những hình tượng trước kia của cô trên màn ảnh. "Tôi cũng không dám đặt kỳ vọng quá cao vì mình hiểu rằng đến một giai đoạn nào đó sẽ có những bước chuyển mình và tôi tin rằng những bước chuyển mình đó đã đem lại cho bản thân những sự học hỏi, trưởng thành hơn trong nghiệp diễn", nghệ sĩ 9X nói thêm.

Đến hiện tại, đoàn phim chưa hé lộ quá nhiều về câu chuyện và nhân vật của từng diễn viên. Bản thân Ninh Dương Lan Ngọc chỉ tiết lộ cô đã "cưa sừng" 10 tuổi, hóa thân thành một cô gái 26 tuổi trong phim. Người đẹp thừa nhận từng nghi ngờ liệu bản thân có thực sự hóa thân được hay không nhưng khi đạo diễn đặt niềm tin, cô cũng tin mình sẽ có thể làm được.

Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu căng thẳng trên màn ảnh nhưng thân thiết ở hậu trường ẢNH: ĐPCC

Về mối quan hệ với hai diễn viên Chi Pu và Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết ở hậu trường, họ có rất nhiều niềm vui với nhau, thường túm lại nói chuyện về những vấn đề xoay quanh bộ phim, chia sẻ, bàn luận với nhau về diễn xuất, cân chỉnh làm sao để kết hợp ăn ý với nhau…

Khi được hỏi về khả năng bị khán giả "đặt lên bàn cân" so sánh với Chi Pu, Kỳ Duyên về nhan sắc, diễn xuất, Lan Ngọc chia sẻ cô không lo lắng điều đó vì nếu lo lắng thì bản thân không thể tập trung cho vai diễn của mình. Trong khi đó, Kỳ Duyên cho biết rất khó để so sánh ba nhân vật của họ trong phim vì mỗi người mang một hình tượng khác nhau.

Lan Ngọc chia sẻ thời mới vào nghề, cô từng lo lắng mỗi khi lên phim rằng liệu mình đã đủ đẹp chưa, mặc trang phục này có nổi bật không… Nhưng đó chỉ là tâm lý lúc trước, khi bản thân chưa hiểu hết về nghề diễn, về việc diễn xuất, hóa thân thành nhân vật trong một dự án. "Còn hiện tại, mọi người đều trưởng thành hết rồi, ai cũng cởi mở hơn và hiểu về nghề hơn nên mọi người rất tôn trọng. Hơn nữa, trước khi bước vào dự án, chúng tôi đều biết mình sẽ tham gia với nhau", cô nói thêm.

Vai diễn của Chi Pu - Kỳ Duyên trong 'Chị chị em em 3 '

Chi Pu trở lại "vũ trụ" Chị chị em em với nhân vật Thị Nương ẢNH: ĐPCC

Về phần Chi Pu, nữ diễn viên hào hứng khi trở lại "vũ trụ" Chị chị em em sau vai nữ chính ở bộ phim đầu tiên ra mắt hồi 2019. Lần này, cô hóa thân thành Thị Nương - một ca nương 18 tuổi mang nét duyên dáng, tinh nghịch và khó đoán.

"Tôi rất tin tưởng vào sự cầu toàn, chỉn chu của nhà sản xuất Wil Vũ. Đặc biệt, khi biết sẽ cộng tác với dàn diễn viên này thì tôi lại càng muốn tham gia để được làm việc với mọi người. Nhất là khi có cô Lê Khanh dìu dắt dàn diễn viên trong tất cả buổi workshop, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi hóa thân vào Thị Nương. Mọi người sẽ thấy một Chi Pu rất khác - một liền chị của quan họ Bắc Ninh trong phần phim này", người đẹp chia sẻ.

Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, Kỳ Duyên gây ấn tượng với hình ảnh Thị Mầu sắc sảo, mạnh mẽ và kiêu sa. Hoa hậu 9X cho biết đây là trải nghiệm mới mẻ và có phần thách thức với mình. Người đẹp bày tỏ rằng cô đã hoạt động nghệ thuật hơn chục năm nhưng điện ảnh vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ và cô rất yêu, đam mê.

"Tôi đã phải lột xác hoàn toàn để hóa thân vào vai diễn này, trở thành một cô tiểu thư thời xưa nền nã, đi nhẹ nói khẽ, chịu sự giáo dục kỹ lưỡng nhất, và còn phải làm sao để nổi bật được tính cách của nhân vật. Đối với tôi, cuộc sống của nhân vật Thị Mầu có thể nói là khá nghiệt ngã. Hy vọng khi xem phim, sẽ có nhiều người thông cảm cho nhân vật này, bởi với những gì cô ấy trải qua, mọi quyết định của cô ấy đều có lý do riêng", nữ diễn viên chia sẻ.

Đoàn phim Chị chị em em 3 tại sự kiện ra mắt chiều 23.9 ẢNH: ĐPCC

Chị chị em em 3 lấy bối cảnh chốn Kinh Bắc xưa, khai thác câu chuyện tình yêu đặt trong xã hội vốn nhiều nguyên tắc và lễ nghi, phần nào kể về thân phận những phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định được hạnh phúc của riêng mình.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 16.10.2026.