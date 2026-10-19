Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ mối quan hệ với mỹ nam kém tuổi trong phim mới

Ninh Dương Lan Ngọc - Quốc Anh có nhiều cảnh tình cảm trong Chị chị em em 3 ẢNH: NSX

Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi trở lại màn ảnh rộng với Chị chị em em 3 đóng cùng Quốc Anh, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Chi Pu. Nhân vật Thị Liễu do cô thủ vai được nhắc đến như một "làn gió mới" từ phương Nam, xuất hiện giữa hai gia tộc lớn của Kinh Bắc. Sự xuất hiện của Liễu là tâm điểm khơi dậy những xung đột tình yêu, tình thân và quyền lực giữa các nhân vật.

Lan Ngọc nói về vai diễn điện ảnh mới nhất: "Tôi đã chuẩn bị cho mình chuyến hành trình cũng như tìm hiểu về câu chuyện đời của Thị Liễu trong 3 tháng. Tôi nghĩ điều thú vị ở nhân vật là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay lễ giáo thời xưa, Liễu vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng".

Nhân vật của Quốc Anh trong Chị chị em em 3 bị mắc kẹt giữa 3 người đẹp: Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu) ẢNH: NSX

Qua những thước phim ngắn được ê kíp "nhá hàng", mối quan hệ tình ái giữa Thị Liễu do Lan Ngọc thủ vai và Văn Tài (Quốc Anh) khiến nhiều khán giả quan tâm. Cặp diễn viên tiết lộ hai nhân vật vốn thân thiết từ khi còn nhỏ, nảy sinh tình cảm và có những nỗi tiếc nuối vì mối duyên dang dở. Về sau, khi gặp lại nhau tại Kinh Bắc, tình cảm giữa hai đứa trẻ năm xưa lại trỗi dậy. Thế nhưng, những mối quan hệ chồng chéo xung quanh hai người khiến họ phải đấu tranh để đến với nhau. Với Quốc Anh, nam diễn viên 28 tuổi mô tả tình yêu và những ràng buộc số phận khiến cả hai dù không chủ động nhưng vẫn liên tục bị đẩy về phía nhau. Còn Lan Ngọc cho rằng đôi khi mối quan hệ của họ bị số phận đưa đẩy, có thể là "nghiệt duyên".

Bạn diễn nói về nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc

Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là một màu sắc mới so với những hình tượng trước đây của cô trên màn ảnh ẢNH: NSX

Sự phức tạp của nhân vật Thị Liễu còn ở cách những nhân vật còn lại nhìn nhận về cô. Với Thị Mầu (Kỳ Duyên), hai người từ chị em thân thiết bỗng trở mặt nhau vì một người đàn ông, khiến nhân vật của cô "phẫn nộ tột cùng". Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu) lại xem Liễu như một "nỗi ám ảnh". Còn Văn Cường (Steven Nguyễn) xem Liễu như gia đình duy nhất của mình. Về phần NSND Lê Khanh, bà mô tả nhân vật của Lan Ngọc giấu bên trong một nỗi niềm, uẩn ức chưa bao giờ được công nhận từ đó quyết tâm xuất đầu lộ diện.

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, chính sự phức tạp, không theo khuôn mẫu quen thuộc là một trong những điều làm nên sức hút của Thị Liễu. Nhà làm phim này chia sẻ: "Lan Ngọc mang đến cho Liễu sự mềm mại, bản năng trong tình yêu, nhưng đồng thời cũng có những giằng xé bên trong". Trong khi đó, nhà sản xuất Will Vũ cho rằng nếu từng quen thuộc với những vai diễn trước đây của Lan Ngọc: sắc sảo, mạnh mẽ, chủ động trong tình yêu; lần này cô sẽ gây bất ngờ khi hóa thân thành một cô gái yêu rất bản năng và mềm yếu, dễ bị cuốn vào những lựa chọn bị chi phối bởi con tim.

Dàn diễn viên thân thiết ở hậu trường ẢNH: NSX

Trái ngược với những mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật trên phim, các diễn viên chia sẻ họ có nhiều niềm vui, tiếng cười ở hậu trường. Sự thoải mái giữa các nghệ sĩ giúp quá trình làm việc trở nên gần gũi, đồng thời tạo điều kiện để cả dàn sao cùng trao đổi, luyện tập và tìm kiếm sự ăn ý cho từng phân đoạn. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc được các bạn diễn nhắc đến như nguồn năng lượng tích cực, thường xuyên mang đến tiếng cười và giúp mọi người có thêm hứng khởi mỗi ngày trên set quay.

Sau khi dời lịch chiếu, Chị chị em em 3 dự kiến ra rạp từ 30.10.2026.