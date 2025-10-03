Cảnh sát Anh bắn nhầm nạn nhân khi ngăn vụ tấn công khủng bố

Cảnh sát trưởng Stephen Watson, từ Sở Cảnh sát Greater Manchester (GMP) của Anh, cho biết kẻ tấn công giáo đường Do Thái hôm 2.10, Jihad al-Shamie, không mang súng. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát tin rằng các nạn nhân khi đó đang nép sau một cánh cửa trong giáo đường, cố gắng ngăn kẻ tấn công xông vào, thì bị trúng đạn trong lúc cảnh sát nổ súng để chặn nghi phạm, The Guardian đưa tin.

Thông tin được công bố một ngày sau khi vụ lao xe và đâm dao bên ngoài giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation, ở Manchester (Anh) đúng dịp Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất của Do Thái giáo.

Cảnh sát ngày 3.10 có mặt tại hiện trường vụ tấn công giáo đường Do Thái ở Manchester, Anh ẢNH: REUTERS

"Jihad al-Shamie không sở hữu súng và chỉ có các sĩ quan GMP nổ súng để ngăn kẻ tấn công. Vết thương từ nạn nhân đáng buồn thay là hậu quả bi thảm và không lường trước được của hành động cấp bách", ông Watson cho biết.

Vụ tấn công giáo đường Do Thái khiến hai nạn nhân thiệt mạng, được xác định danh tính là Adrian Daulby, 53 tuổi, và Melvin Cravitz, 66 tuổi. Hiện chưa rõ ai trong 2 người này chết do trúng đạn từ cảnh sát.

Ngoài ra, 3 nạn nhân khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện: một người cũng bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm tính mạng, một người bị đâm và một người bị xe tông.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hoan nghênh lực lượng cứu hộ hành động chuyên nghiệp, kịp thời khi ứng phó với sự cố.

Trong khi đó, cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) và cảnh sát chống khủng bố sẽ hoạt động với cảnh giác cao độ trong những tuần tới, với lo ngại rằng vụ tấn công tương tự sẽ xảy ra, liên quan làn sóng phản đối việc Israel tấn công Dải Gaza. Các điều tra viên cho rằng xung đột Hamas - Israel bùng phát, sẽ tròn 2 năm vào ngày 7.10 tới đây, đã làm thay đổi môi trường an ninh và xuất hiện những đe dọa mới ở Anh.