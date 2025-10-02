Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tấn công chết người ngay giáo đường Do Thái tại Anh, chính phủ họp khẩn

Vi Trân
Vi Trân
02/10/2025 19:08 GMT+7

Một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra gần giáo đường Do Thái ở Anh ngay trong ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, làm 2 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin vụ tấn công xảy ra gần giáo đường Do Thái Heaton Park tại thành phố Manchester, tây bắc Anh vào sáng 2.10. Kẻ tấn công được cho là đã lái xe tông vào người đi bộ và dùng dao đâm một nhân viên bảo vệ gần giáo đường.

Tấn công chết người ngay giáo đường Do Thái tại Anh, chính phủ họp khẩn- Ảnh 1.

Cảnh sát vũ trang tại hiện trường vụ tấn công ngày 2.10 ở Manchester (Anh)

ẢNH: AP

Cảnh sát được gọi đến hiện trường sau cuộc gọi trình báo của nhân chứng, nói rằng họ đã nhìn thấy chiếc xe tông vào người dân và một người bị đâm. Cảnh sát vũ trang phản ứng và một người đàn ông được cho là nghi phạm bị bắn.

Hai người được xác nhận tử vong và 3 người khác bị thương nặng. Nghi phạm cũng được cho là đã chết nhưng cảnh sát thông báo chưa thể xác nhận do vấn đề an toàn liên quan những vật thể khả nghi trên cơ thể của người này.

Đội gỡ bom đã được điều đến hiện trường.

Tấn công chết người ngay giáo đường Do Thái tại Anh, chính phủ họp khẩn- Ảnh 2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường gần giáo đường Do Thái tại Manchester

ẢNH: REUTERS

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát bắn một người bên trong khuôn viên giáo đường trong khi một người khác nằm dưới đất trong vũng máu, trên đầu đeo vật giống mũ truyền thống của người Do Thái, theo Reuters.

Vụ việc xảy ra ngay dịp Yom Kippur (Lễ chuộc tội), ngày lễ linh thiêng nhất của người Do Thái.

Hoàng gia Anh ra thông báo cho biết vua Charles và hoàng hậu Camilla cực kỳ sốc và đau buồn khi nghe tin về vụ tấn công khủng khiếp tại Manchester, nhất là trong ngày đặc biệt của cộng đồng Do Thái.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ sự bàng hoàng và cho biết cảnh sát sẽ được triển khai tại các giáo đường Do Thái trên khắp nước Anh để đảm bảo an ninh. Nhà lãnh đạo đang ở Copenhagen (Đan Mạch) để dự hội nghị các nhà lãnh đạo châu Âu và sẽ về nước sớm để chủ trì cuộc họp chính phủ khẩn cấp, theo AP.

Manchester cũng là nơi diễn ra vụ tấn công đẫm máu nhất tại Anh trong những năm gần đây, đó là vụ đánh bom tự sát hồi năm 2017 tại buổi biểu diễn của ca sĩ Mỹ Ariana Grande. Vụ việc làm 22 người thiệt mạng.

