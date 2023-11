Cảnh sát biển liên tục bắt giữ tàu cá chở dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 1.11, lực lượng chức năng Đoàn trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu cá KG 95806 TS chở khoảng 90.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc để điều tra, xử lý theo quy định.



Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu cá KG 95806 TS CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 30.10, lực lượng Đoàn trinh sát số 2 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại vùng biển cách nam tây nam Tư Chính khoảng 30 hải lý, phát hiện tàu cá KG 95806 TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Lúc này trên tàu cá có 4 ngư dân, do ông N.T.C (36 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Ông C. khai nhận tàu đang chở khoảng 90.000 lít dầu DO nhưng không chứng minh được nguồn gốc.

Trước đó, lúc 8 giờ 10 ngày 28.10, tại vùng biển cách đông đông bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu NĐ 95368 TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Thời điểm này, trên tàu có 7 người, do ông N.T.T (46 tuổi, quê Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Ông T. khai nhận tàu đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO nhưng không chứng minh được nguồn gốc.

Cảnh sát biển kiểm tra dầu trong khoang tàu NĐ 95368 TS CTV

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 dẫn giải tàu NĐ 95368 TS về cảng Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trên vùng biển Côn Đào, khoảng 5 giờ ngày 23.10, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu TG 90297 TS có dấu hiệu vi phạm nên kiểm tra.

Lúc này trên tàu cá có 4 người do ông N.V.B (51 tuổi, quê Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Ông B. cho biết tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.