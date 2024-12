Cảnh sát biển Việt Nam: Nòng cốt bảo vệ an ninh trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập ngày 28.8.1998. Cảnh sát biển Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam giữ vai trò tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển của Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và việc bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức thành 4 Vùng Cảnh sát biển (1, 2, 3, 4), trong mỗi vùng có Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc.

Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị tàu, thuyền, máy bay, các phương tiện khác, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các vùng biển của nước CHXHCN Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam, các thỏa thuận và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền trên biển ẢNH: H.N

Điểm tựa của ngư dân trên biển ẢNH: H.N

Tàu CSB-2010 trực bảo vệ chủ quyền cùng các lực lượng ở khu vực biển đảo Đá Tây (Trường Sa) ẢNH: H.N

Trung tướng Bùi Quốc Oai (Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết: Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc và dự báo, đánh giá đúng tình hình trên biển, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương đối sách, xử lý các tình huống trên biển, bảo đảm luôn giữ thế chủ động, không để bị động, bất ngờ; không để tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước để phát triển kinh tế.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nâng cao hiệu quả trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trên các vùng biển, nhất là các vùng biển trọng điểm; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

5 năm qua (2021 - 2024), lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý 1.560 vụ/3.081 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu giữ, bàn giao ước tính hơn 1.000 tỉ đồng...

Một số hình ảnh hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Biên đội tàu Cảnh sát biển lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: H.N

Tàu CSB-4032 bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Tri Tôn (Hoàng Sa), tháng 5.2014 ẢNH: H.N

Tàu CSB-4031 cản phá tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, tháng 10.2019 ẢNH: H.N

Tàu CSB-2003 đẩy đuổi tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền Việt Nam, tháng 9.2020 ẢNH: H.N

Tàu CSB-4037 ngăn cản tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam, tháng 3.2023 ẢNH: H.N

Tàu CSB-4037 (phải) đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam, tháng 3.2023 ẢNH: H.N

Tàu CSB-9001 vượt sóng gió cuối năm, làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ẢNH: H.N

Tàu CSB-4031 làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cùng tàu pháo 381 của Quân chủng Hải quân ẢNH: H.N

Tàu CSB-8004 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại khu vực nhà giàn DK1 ẢNH: H.N

Tàu CSB-8001 trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Sinh Tồn Đông (Trường Sa) ẢNH: H.N

Tàu và xuồng của lực lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên biển ẢNH: H.N

Cảnh sát biển Việt Nam kiên cường trong sóng gió ẢNH: H.N

Kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng trái phép ẢNH: H.N

Cảnh sát biển Việt Nam huấn luyện chữa cháy trên biển ẢNH: H.N

Tham gia hoạt động đối ngoại quân sự với Cảnh sát biển Nhật Bản ẢNH: H.N