Cảnh sát đồng loạt tấn công 20 điểm buôn bán ma túy ở Thanh Hóa

Ngày 24.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 5 giờ ngày 23.2, gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an của các đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, Kỹ thuật nghiệp vụ (đều thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa), công an các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TX.Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa, đồng loạt ập vào 20 điểm buôn bán ma túy, bắt quả tang 18 đối tượng.

Nghi phạm Nguyễn Thị An CÔNG AN THANH HÓA

Trong đó, ở H.Hà Trung có 10 điểm, H.Hậu Lộc 4 điểm, TX.Bỉm Sơn 2 điểm, TP.Thanh Hóa 2 điểm, H.Nga Sơn 1 điểm, H.Hoằng Hóa 1 điểm. Tại các điểm buôn bán ma túy, lực lượng công an thu giữ hơn 100 gram heroin, hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy.

20 điểm buôn bán trái phép chất ma túy trên nằm trong đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do Nguyễn Thị An (34 tuổi, ngụ tiểu khu Thượng Quý, TT.Hà Trung, H.Hà Trung, Thanh Hóa) cầm đầu. Lực lượng công an H.Hà Trung đã bắt giữ Nguyễn Thị An cùng 17 nghi phạm khác.

Đáng chú ý, các năm 2021 - 2022, An cùng với bố đẻ, chồng cũ, em gái, em trai, chị họ từng bị bắt giữ, xét xử về hành vi buôn bán ma túy.

Nguyễn Thị An (ngồi bên trái) tại cơ quan công an CÔNG AN THANH HÓA

Bản thân An khi đó bị kết án về hành vi buôn bán ma túy, tuy nhiên được hoãn chấp hành án vì nuôi con nhỏ. Trong thời gian được tạm hoãn chấp hành án, Nguyễn Thị An tiếp tục thiết lập đường dây buôn bán ma túy ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Thủ đoạn hoạt động của đường dây buôn bán ma túy này là chọn các địa điểm, khu vực ít người qua lại, sau đó lắp đặt camera ở vị trí kín đáo để theo dõi việc giao và nhận ma túy. Người đưa ma túy và người mua ma túy không biết mặt nhau.

Việc mua - bán ma túy cũng chủ yếu được liên lạc với nhau qua mạng xã hội Zalo, Viber, Telegram.

Vụ án đang được công an các huyện và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.