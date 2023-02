An Giang: Mua ma túy giấu trong thùng xốp đem về bán kiếm lời

Chiều 23.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đăng Phương (33 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Trần Đăng Phương tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 5.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Long Xuyên làm nhiệm vụ tuần tra. Tại khu vực chành xe tải thuộc khóm Tân Phú, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện Phương điều khiển ô tô BS 67A - 041.86 đến nhận 1 thùng xốp được gửi từ TP.HCM về có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng xốp có 5 túi mứt sấy khô để ngụy trang, phía dưới có giấu 4 bọc ni lông chứa hơn 400 gr ma túy.

Số ma túy tang vật CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình điều tra, Phương khai nhận, số ma túy trên Phương mua của một người ở TP.HCM gửi về An Giang, khi vừa ra nhận thì bị công an bắt quả tang. Ngoài ra, Phương còn khai nhận trước đó đã nhiều lần mua ma túy từ TP.HCM chuyển về An Giang để phân lẻ bán lại kiếm lời.