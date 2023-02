Bắt tạm giam Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang về hành vi tham ô tài sản

Chiều 18.2, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt tạm bị can Ngô Hoàng Hiếu, Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ông Hiếu nguyên là Chủ tịch UBND H.Chợ Mới (An Giang) nhiệm kỳ 2021 - 2026, được điều động giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang từ tháng 8.2021.

Bị can Ngô Hoàng Hiếu, Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản C.T.V.

Cùng bị bắt để điều tra về hành vi trên còn có 8 bị can khác, gồm: Vũ Minh Thao (Phó chủ tịch UBND H.Chợ Mới), Nguyễn Hồng Viễn (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Chợ Mới), Lê Quốc Điền (Chủ tịch UBND xã Long Điền A), Lưu Văn Khôn (Chủ tịch UBND xã Kiến Thành), Nguyễn Thùy Trang (Kế toán UBND xã Hòa An , cùng thuộc H.Chợ Mới), Trương Hiếu Phúc (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng), Dương Minh Tâm (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị) và Nguyễn Thành Phú (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh).

Lệnh bắt tạm giam 9 bị can nêu trên đã được Viện KSND tỉnh An Giang phê chuẩn.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nơi ở của 9 bị can và thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở của bị can Trương Hiếu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng CTV

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, trong năm 2022, qua thanh tra, Thanh tra H.Chợ Mới, phát hiện sai phạm và đề nghị chuyển hồ sơ một số cán bộ nhiệm kỳ trước sang Cơ quan điều tra, làm rõ dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền cả chục tỉ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện dấu hiệu tội phạm nên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam các bị can nêu trên để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản.