An Giang: Bắt giữ hơn 57 kg cần sa vận chuyển vào Việt Nam

Tối 15.2, tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, sau thời gian giám định, kết quả tang vật do đơn vị phối hợp bắt giữ vào tối 12.2 là cần sa khô, trọng lượng hơn 57 kg.



Lê Văn Thanh (giữa) và số cần sa khô BPAG

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12.2, Tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, tổ chức tuần tra. Khi đến khu vực ấp Tân Biên, xã An Nông, H.Tịnh Biên thì phát hiện 2 người đàn ông vác bao tải từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi 2 người này vượt qua đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 150 m thì Tổ công tác áp sát và ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, 1 người bỏ lại bao tang vật và chạy thoát về bên kia biên giới Campuchia, người còn lại bị bắt giữ cùng tang vật.

Kiểm tra bên trong các bao tải, Tổ công tác phát hiện có thảo mộc nghi là cần sa, trọng lượng 35 kg. Đồng thời, thu giữ thêm 1 bao tải thảo mộc của người đàn ông bỏ chạy qua biên giới có trọng lượng hơn 22 kg.

Tại cơ quan biên phòng, người đàn ông bị bắt giữ khai tên Lê Văn Thanh (43 tuổi, ngụ xã An Phú, H.Tịnh Biên, An Giang). Thanh được một người đàn ông bên Campuchia thuê vận chuyển bao cần sa để nhận tiền công 700.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thanh; đồng thời niêm phong tang vật đưa đi giám định. Kết quả, hơn 57 kg tang vật là cần sa khô.

Hiện, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Viện KSND và Công an tỉnh An Giang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và bàn giao tang vật cần sa khô cho Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định.