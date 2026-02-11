Cảnh sát giao thông hy sinh được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Buổi lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá Lao Hoàng Hải (42 tuổi), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên diễn ra chiều 11.2, có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và gia đình trung tá Lao Hoàng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đại diện thân nhân của trung tá Lao Hoàng Hải ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Trước đó, trưa 4.2, tại Km143 + 350, QL1B, tổ dân phố Đồng Xe, P.Quan Triều (Thái Nguyên), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên do trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô BKS 20C-211.76 tông trúng.

Qua điều tra, lái xe tải là Trần Đức Vũ (23 tuổi), trú tại tổ 34, P.Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào trung tá Lao Hoàng Hải khiến anh hy sinh.

Trung tá Lao Hoàng Hải vào ngành Công an nhân dân năm 2003. Trong suốt quá trình công tác, anh luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước khi hy sinh, trung tá Lao Hoàng Hải từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Ngay sau vụ việc này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Bộ Công an. Sau đó, Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba đối với trung tá Lao Hoàng Hải.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình và lực lượng công an nhân dân. Nhưng sự hy sinh trung tá Hải là biểu tượng cao đẹp của tinh thần: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ông Trịnh Xuân Trường đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm; phải tạo được sự răn đe mạnh mẽ với hành vi coi thường pháp luật và bảo vệ tính mạng của những người đang thực thi công vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân, gia đình trung tá Lao Hoàng Hải.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền 1 tỉ đồng do cán bộ, chiến sĩ quyên góp, chia sẻ với gia đình trung tá Lao Hoàng Hải.