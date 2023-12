Cảnh sát kể chuyện nổ súng vây bắt 2 phạm nhân trốn trại

Nổ súng thị uy, bắt giữ 2 phạm nhân trốn trại

Sáng 9.12, trung tá Thái Doãn Ngọc, Phó giám thị Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình vây bắt 2 phạm nhân trốn trại lẩn trốn trong khu rừng cạnh khu dân cư ở xã Cẩm Lạc (H.Cẩm Xuyên), lực lượng chức năng phải nổ súng thị uy vì phạm nhân có ý định tiếp tục trốn chạy.



2 phạm nhân bị bắt giữ sau 3 ngày trốn trại TÂN KỲ

Trung tá Ngọc kể, sau khi bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà vào chiều 6.12, 2 phạm nhân lẩn trốn vào rừng. Nhận định 2 phạm nhân chưa ra khỏi địa bàn, lực lượng Trại giam Xuân Hà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an H.Cẩm Xuyên triển khai các phương án truy bắt.

Sau thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tổ chức lùng sục trên rừng thuộc địa bàn các xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn và Cẩm Minh (H.Cẩm Xuyên), cách trại giam khoảng 7 - 8 km.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục trong rừng vây bắt 2 phạm nhân TÂN KỲ

Đến khoảng 16 giờ ngày 8.12, tổ công tác truy lùng đã phát hiện dấu vết, nghi vấn 2 phạm nhân bỏ trốn đang ẩn nấp trong khu rừng ở xã Cẩm Lạc nên tổ chức lực lượng để vây bắt.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 9.12, tổ công tác do trung tá Thái Doãn Ngọc làm tổ trưởng đã phát hiện 2 phạm nhân đang trốn gần khu dân cư thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Minh nên đã nổ súng thị uy, bắt giữ thành công 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng, đảm bảo an toàn.

"Từ khi trốn khỏi nơi giam giữ đến thời điểm bị bắt giữ, 2 phạm nhân có nhiều biểu hiện đói và mệt. Khi bị vây bắt, 2 phạm nhân không chống đối nhưng có ý định tiếp tục trốn chạy nên buộc cảnh sát phải nổ súng để thị uy", trung tá Ngọc nói.

Tận dụng 'thời gian vàng' bắt giữ 2 phạm nhân bỏ trốn

Theo đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc bắt giữ thành công 2 phạm nhân trốn trại bị truy nã nguy hiểm đảm bảo an toàn là nhờ sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và sự hỗ trợ cung cấp thông tin kịp thời của người dân.

"Các tổ công tác đã phân tích, đánh giá đúng, trúng vị trí mà 2 phạm nhân đang lẩn trốn và đã tận dụng thời gian vàng bắt giữ thành công, đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân", đại tá Phong nói.

Khu vực 2 phạm nhân bị bắt giữ gần khu dân cư TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 6.12, 2 phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên) bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà.



Phạm nhân Phan Công Thành đang chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Còn phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10.11.2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt và ký quyết định truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, CSGT, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt 2 phạm nhân sau 3 ngày trốn trại.