Hà Tĩnh: Vây ráp khu rừng ở Cẩm Lạc, bắt được 2 phạm nhân trốn trại

Sáng 9.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).



2 phạm nhân bị bắt giữ sau 3 ngày trốn trại TÂN KỲ

"Khu vực mà lực lượng chức năng bắt được 2 phạm nhân trốn trại là tại khu rừng thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đây là khu vực mà lực lượng vây bắt cũng đã khoanh vùng, đặt trong vùng trọng tâm để truy tìm. Để nhanh chóng bắt được 2 phạm nhân này, lực lượng chức năng ngoài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì còn kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân", đại tá Phong thông tin.

3 ngày ráo riết vây ráp, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh

Phạm nhân Phan Công Thành (phải) và Nguyễn Đắc Hoàng TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 6.12, 2 phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên) lợi dụng sơ hở trong lúc lao động để bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà. Khi bỏ trốn, 2 phạm nhân mặc áo màu đen, đi ủng.

Phạm nhân Phan Công Thành đang chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Chó nghiệp vụ được huy động để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại TÂN KỲ

Còn phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10.11.2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt và ký quyết định truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, CSGT, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt 2 phạm nhân sau 3 ngày trốn trại.