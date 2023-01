Cảnh sát sớm lắp cổng từ tại sân Mỹ Đình, mặt cỏ được tưới nước lần cuối

Cách đây ít ngày, lãnh đạo VFF và các ban chức năng của VFF đã họp với lãnh đạo các đơn vị tham gia tổ chức an ninh trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, gồm A03 Bộ Công an, Công an Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Công ty Bảo vệ KTC Việt Nam.

Ông Cao Ngọc Cẩm - Chánh Văn phòng VFF cho biết, đến thời điểm này, công tác tổ chức trận đấu nói chung và các phương án an ninh, an toàn cho trận đấu nói riêng đang được Ban Tổ chức triển khai với sự chuẩn bị kỹ nhất. “Ban tổ chức trận đấu và tiểu Ban an ninh đã tiến hành họp rà soát với tinh thần khẩn trương. VFF phối hợp với các đơn vị an ninh tập trung rà soát kiểm tra lại các phương án, công tác bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, tại sân bay, khách sạn và sân Mỹ Đình”, ông Cao Ngọc Cẩm cho biết.

19 giờ 30 tối 9.1, trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh và trước đó 5 tiếng, lực lượng an ninh đã triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn phía ngoài sân Mỹ Đình. Có 6 cổng từ được lắp đặt và việc kiểm soát khán giả vào sân sẽ được thực hiện nghiêm túc. 15 giờ ngày 9.1, các chiến sĩ cảnh sát dùng xe chuyên dụng, chở hàng rào kẽm gai đến khu vực quảng trường ngoài sân Mỹ Đình để tiến hành dựng hàng rào.





Một thành viên Ban tổ chức trận đấu cho biết: “Mọi công việc đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo với mục tiêu không để sai sót xảy ra. Mặt sân Mỹ Đình cũng đang được tưới nước lần cuối để chuẩn bị cho trận đấu. Công tác hậu cần đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài”.

Tổ trọng tài điều hành trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia (tối 9.1) đã tập trên sân Mỹ Đình vào ngày 8.1. Trọng tài chính và hai trợ lý trọng tài mang quốc tịch Nhật Bản. Ông Araki Yusuke sẽ cầm còi với sự hỗ trợ của hai trọng tài biên là Watanabe Kota và Hamamoto Yusuke. Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Souei Vongkham (người Lào). Các trọng tài sẽ kiểm tra sân Mỹ Đình lần cuối trước khi trận đấu diễn ra.

Liên quan đến trận bán kết lượt về tối nay tại sân Mỹ Đình, luật bàn thắng sân khách sẽ không áp dụng khi tuyển Việt Nam và đội Indonesia phải thi đấu hiệp phụ (lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0).