VFF kiểm tra sân Mỹ Đình lần cuối, 200 CĐV Indonesia ngồi khu riêng tránh xung đột

Lực lượng an ninh, cảnh sát, bảo vệ được huy động rất đông để bảo vệ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 tối 9.1. Theo kế hoạch đã được bàn rất kỹ giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công an Hà Nội, Công an Q.Nam Từ Liêm cùng nhiều đơn vị tác chiến khác, từ 14 giờ 30 (5 tiếng trước trận đấu), Ban tổ chức đã bắt đầu triển khai các phương án an ninh.

Hiện tại, khu vực quảng trường phía ngoài sân Mỹ Đình đã được đặt các hàng rào và trong trường hợp, nếu tối nay, khán giả đến quá đông, lực lượng an ninh và giao thông sẽ tiến hành cấm đường để tránh ùn ứ. Còn nếu không, sẽ vẫn thực hiện theo phương án ban đầu là toàn bộ khu vực quảng trường phía trước sân Mỹ Đình vẫn để thông thoáng. Ban tổ chức sẽ bố trí 6 cổng kiểm soát phía ngoài và sẽ kiểm soát rất kỹ khán giả vào sân.

Có 200 khán giả đặt mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào tối nay và VFF đã lên kế hoạch bố trí cho số CĐV này đi cổng riêng ở đường Tân Mỹ (không vào từ cổng trên đường Lê Đức Thọ) và được ngồi khu vực khán đài cửa C3 (tách biệt với CĐV Việt Nam). Theo một thành viên Ban tổ chức trận đấu, động thái này cũng nhằm tránh xung đột có thể xảy ra giữa các CĐV quá khích của đội bạn và đội chủ nhà.





Về tình hình sân Mỹ Đình, sáng 9.1, VFF sẽ kiểm tra lần cuối các hạng mục của sân. Trước đó, ngày 8.1, giám sát trận đấu người Philippines cũng đã kiểm tra cơ sở vật chất của sân Mỹ Đình. Tổ công tác của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) không than phiền gì chất lượng mặt sân.

Tổng thư ký AFF Winston Lee cũng vừa trả lời báo chí về công tác tổ chức của Việt Nam. Ông nói: “Mỗi năm chúng tôi đều đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn với các quốc gia chủ nhà của các trận đấu tại AFF Cup. Giải đấu lần này cũng không phải ngoại lệ. Tôi có thể nói rằng công tác chuẩn bị của Việt Nam rất tốt và mang tới sự hài lòng cho AFF. Chúng tôi rất vui khi tới đây và thấy công tác chuẩn bị chu đáo cho trận đấu”.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả, hôm nay nên có mặt ở sân Mỹ Đình sớm, khoảng 2 tiếng trước trận đấu để tránh tình trạng tắc đường.