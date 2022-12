Công bố đường dây nóng tố giác quán karaoke vi phạm PCCC mở chui

Tối 1.12, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa công bố danh sách các quán karaoke không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và CNCH, đồng thời cung cấp số điện thoại để người dân tố giác khi phát hiện những cơ sở này hoạt động.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH của Bộ Công an, Công an Q.Nam Từ Liêm đã phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định địa bàn có 37 quán karaoke và toàn bộ không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và CNCH.

Trước tình hình này, Công an Q.Nam Từ Liêm đã tham mưu UBND quận ban hành 8 quyết định tạm đình chỉ và 6 quyết định đình chỉ hoạt động; xử lý 23 trường hợp trong lĩnh vực PCCC với số tiền hơn 157 triệu đồng; xử lý 3 trường hợp trong lĩnh vực an ninh trật tự với số tiền 35 triệu đồng và thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Ngoài ra, Công an Q.Nam Từ Liêm đã tham mưu cho UBND quận ban hành công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động và tổ chức khắc phục các điều kiện không đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự đối với 29 cơ sở không đảm bảo.





Để hạn chế các rủi ro, Công an Q.Nam Từ Liêm khuyến cáo các cơ sở nghiêm túc thực hiện đình chỉ, tạm đình chỉ và khắc phục các điều kiện an toàn PCCC. Đồng thời yêu cầu người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, không sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn PCCC.

Trong thời gian tới, nếu phát hiện cơ sở nào trong danh sách nêu trên hoạt động, người dân thông báo ngay cho công an phường sở tại hoặc công an quận theo số điện thoại 0243.200.0214 để kịp thời xử lý theo quy định.