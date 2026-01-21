'Cánh tay nối dài' tại những bản vùng cao

Chỉ cần một cú chạm, nông sản đi cả nước

Tại xã vùng cao Yên Minh, hình ảnh những đoàn viên thanh niên trong sắc áo xanh tình nguyện, tay cầm điện thoại thông minh, máy tính bảng đã trở nên thân thuộc với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Đoàn thanh niên xã Yên Minh hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID ẢNH: ĐỖ TÚ

Không còn là những buổi họp hành khô khan, các bạn trẻ trực tiếp hướng dẫn bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt hay tạo hồ sơ sức khỏe cá nhân; tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước.

Anh Nguyễn Thanh Giang, Bí thư Đoàn xã Yên Minh cho biết, Đoàn xã thành lập 5 tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp đi từng nhà hỗ trợ.

"Ban đầu, việc đưa công nghệ về bản khó lắm. Bà con quen dùng tiền mặt, chưa tin vào cái điện thoại. Chúng tôi kiên trì giải thích, lấy hiệu quả thực tế làm minh chứng. Khi bà con thấy chỉ cần một cú chạm là bán được nông sản đi khắp cả nước mà không cần chờ thương lái ép giá, lúc đó họ mới thực sự tin", anh Minh kể.

Với phương châm "Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm", lực lượng thanh niên đã biến những khái niệm trừu tượng của nghị quyết thành những tiện ích sát sườn. Sự thay đổi rõ nét nhất là tại các địa bàn vùng sâu, nơi hạ tầng công nghệ vốn là rào cản. Nhờ những nỗ lực của các đoàn viên thanh niên, hàng nghìn hộ dân được tiếp cận công nghệ số, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Các bạn đoàn viên thanh niên không quan ngại đường xá, đi từng thôn bản hỗ trợ bà con ẢNH: ĐỖ TÚ

Ông Hoàng Văn Tài, thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái phấn khởi: "Trước đây muốn nộp giấy tờ hay đóng tiền điện phải ra tận trung tâm xã, mất cả buổi làm nương. Nay các cháu thanh niên dạy cách dùng điện thoại, ngồi ngay tại hiên nhà cũng xong việc, tiện lợi vô cùng".

Theo anh Hoàng Thế Hanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, đến nay, 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với nòng cốt là đoàn viên thanh niên.

Với tinh thần không chỉ học mà phải làm chủ công nghệ, tuổi trẻ Tuyên Quang đã trở thành "cánh tay nối dài", đưa nghị quyết vào đời sống qua việc hỗ trợ bà con cài đặt VNeID, dịch vụ công và tiêu thụ nông sản trực tuyến. Những hành động thiết thực này giúp xóa nhòa khoảng cách số, mang lại sự thay đổi thực chất cho đồng bào vùng cao.

Tiên phong đưa nghị quyết vào thực tiễn

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục hành chính, nhiều bạn trẻ ở Tuyên Quang đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để giải bài toán đầu ra cho nông sản, biến những sản vật địa phương thành hàng hóa có giá trị cao trên không gian số.

Một trong những điển hình tiêu biểu của thanh niên Tuyên Quang trong ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển kinh tế là anh Nguyễn Xuân Lý (sinh năm 1994).

Anh Lý hiện là chủ sở hữu trang trại bưởi lớn bậc nhất xã Xuân Vân, với quy mô gần 20 ha. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đúng hướng và chăm sóc chu đáo, trang trại bưởi của anh Nguyễn Xuân Lý không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh bạn. Đặc biệt, anh đã áp dụng sức mạnh của mạng xã hội và công nghệ vào khâu tiêu thụ. Vài năm gần đây, vườn bưởi gần 40 ha của anh đã "về đích" chỉ trong vòng 1 tháng cận tết, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 2 tỉ đồng/năm.

Thanh niên xã Đồng Văn thực hiện số hóa giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn xã ẢNH: ĐỖ TÚ

"Chuyển đổi số chính là "chìa khóa" để nông dân trẻ thoát khỏi tư duy sản xuất manh mún. Việc gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và minh bạch quá trình chăm sóc trên mạng xã hội giúp khách hàng tin tưởng tuyệt đối", anh Lý nhìn nhận.

Trong hành trình số hóa, tuổi trẻ xứ Tuyên đã đưa văn hóa, du lịch địa phương lên bản đồ số. Trào lưu người trẻ mang hơi thở bản làng lên mạng xã hội đang bùng nổ mạnh mẽ. Những kênh TikTok, YouTube của các bạn trẻ dân tộc thiểu số không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn trở thành kênh quảng bá du lịch vô cùng hiệu quả.

Đặc biệt, dự án "Số hóa các địa chỉ đỏ" là một minh chứng cho sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ.

Tại các di tích lịch sử như Tân Trào, Kim Bình hay các điểm du lịch Đồng Văn, Lũng Cú..., hệ thống mã QR code đã được triển khai đồng bộ. Chỉ với một thao tác quét đơn giản, du khách có thể tiếp cận đầy đủ thông tin, hình ảnh, video tư liệu bằng nhiều ngôn ngữ, biến mỗi điện thoại thông minh thành một "hướng dẫn viên ảo" chuyên nghiệp.

Đặt mục tiêu 100% đoàn cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình số hiệu quả, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số…, khát vọng của tuổi trẻ Tuyên Quang là hình thành thế hệ công dân số trẻ trung, sáng tạo và trách nhiệm. Đó không chỉ là việc sử dụng thành thạo các thiết bị thông minh, mà là dùng công nghệ để giải quyết các bài toán của địa phương, từ phát triển kinh tế đến bảo tồn văn hóa, đưa chính sách của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.