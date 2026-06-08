Cảnh tượng 'đau đầu' ở TP.HCM: Đi làm 30 phút, tìm chỗ gửi xe thêm 15 phút

TP.HCM hiện quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện cơ giới, trong khi hệ thống bến bãi nhiều năm qua vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ gia tăng phương tiện. Tình trạng thiếu chỗ đậu xe đang diễn ra từ khu vực trung tâm đến các đầu mối giao thông công cộng, gây nhiều bất tiện cho người dân và tạo thêm áp lực lên hạ tầng đô thị. Tuyến bài Gỡ nút thắt thiếu bãi giữ xe ở TP.HCM ghi nhận những khó khăn từ thực tế đời sống, đồng thời tìm lời giải cho bài toán giao thông tĩnh của đô thị đông dân nhất cả nước, từ các dự án bãi xe ngầm chậm triển khai đến những đề xuất cho tương lai.

Áp lực tìm chỗ gửi xe đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều người dân TP.HCM, đặc biệt tại khu vực trung tâm ẢNH: NGÔ DUY

Cảnh tượng “đau đầu” ở TP.HCM: Đi làm 30 phút, tìm chỗ gửi xe mất thêm 15 phút

Hành trình chưa kết thúc khi đã tới nơi

Với nhiều người dân TP.HCM, việc đi làm mỗi ngày không chỉ là hành trình di chuyển từ nhà đến cơ quan. Khi đã đến nơi, họ còn phải đối mặt với một bài toán khác: tìm chỗ gửi xe.

Tại nhiều tuyến đường trung tâm, hình ảnh những hàng xe máy ken đặc trước cửa hàng, quán ăn, tòa nhà văn phòng đã trở nên quen thuộc. Nhiều đoạn vỉa hè bị thu hẹp bởi xe đậu kín, trong khi người đi bộ phải len lỏi qua những khoảng trống nhỏ hẹp.

Không ít người cho biết việc tìm được một vị trí gửi xe phù hợp hiện nay ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc tại các khu vực tập trung đông văn phòng, trung tâm thương mại.

Chị Phạm Võ Kim Ngân (P.Bình Trị Đông, TP.HCM) cho biết mỗi lần vào khu vực trung tâm, chị thường mất thêm 10 - 15 phút chỉ để tìm nơi gửi xe.

"Nhiều khi chạy vào bãi này thì hết chỗ, phải tiếp tục chạy sang bãi khác. Các bãi xe nằm sát nhau nhưng đều đông kín. Với phụ nữ thì việc tự xoay xở, dắt xe trong những bãi đông đúc cũng khá bất tiện", chị Ngân chia sẻ.

Như ở khu vực trung tâm thường là khoảng 10 - 15 phút mình phải chạy vòng vòng tìm chỗ gửi xe. Chỗ này hết thì phải chạy sang chỗ khác, khá bất tiện. Bà PHẠM VÕ KIM NGÂN - P.Bình Trị Đông, TP.HCM

Không chỉ mất thời gian, việc thiếu chỗ gửi xe còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc hằng ngày. Khi các bãi xe liên tục kín chỗ, nhiều người buộc phải gửi xe ở vị trí xa điểm đến rồi đi bộ thêm dưới thời tiết nắng nóng.

"Mình cảm thấy khá bất tiện. Có lúc đến công ty nhưng không tìm được chỗ gửi xe phù hợp, vừa ảnh hưởng thời gian làm việc vừa mất thêm thời gian đi lại trong điều kiện thời tiết nóng bức", chị Ngân nói.

Nhiều người phải mất thêm hàng chục phút tìm chỗ gửi xe trước khi bắt đầu ngày làm việc ẢNH: CHUNG PHÁT

Ô tô cũng chật vật tìm nơi đậu

Không chỉ xe máy, áp lực thiếu chỗ đậu xe còn diễn ra với ô tô. Là tài xế có nhiều năm lái xe tại TP.HCM, ông Dương Văn Bình (P.Bến Cát, TP.HCM) nhận thấy việc tìm được một vị trí đậu xe hiện nay khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây.

"Trước kia thì dễ hơn, còn bây giờ lượng xe ngày càng nhiều nên tìm chỗ đậu xe, giữ xe cũng khó", ông Bình cho biết. Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố trung tâm tập trung hoạt động thương mại, dịch vụ, ô tô thường phải chạy nhiều vòng hoặc chờ đợi để tìm được vị trí đậu phù hợp.

Áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Bà Hà Thu Thủy, một hộ kinh doanh tại khu vực trung tâm TP.HCM, cho biết nhiều khách hàng sẵn sàng thay đổi địa điểm ăn uống chỉ vì không tìm được chỗ gửi xe thuận tiện.

"Khu vực này rất khó tìm bãi xe, đặc biệt là khu trung tâm. Nếu chỗ gửi xe ở xa, khách sẽ ngại và có thể không quay lại nữa", bà Thủy nói.

Thiếu quỹ đất dành cho giao thông tĩnh khiến việc tìm chỗ đậu ô tô ngày càng khó khăn ẢNH: NGÔ DUY

Vỉa hè dần trở thành bãi giữ xe

Trong khi nhu cầu gửi xe ngày càng tăng, quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm lại ngày càng hạn chế. Hệ quả là nhiều điểm giữ xe tự phát xuất hiện, tận dụng các khoảng trống trên vỉa hè hoặc không gian công cộng để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân.

Tại một quán cà phê ở TP.HCM, phóng viên ghi nhận khách vào sử dụng dịch vụ vẫn phải trả phí giữ xe riêng. Theo nhân viên trông giữ xe, việc thu phí được áp dụng do quán không bao gồm chi phí này trong giá bán như nhiều mô hình kinh doanh lớn.

Câu chuyện nhỏ này phần nào phản ánh thực trạng nhu cầu gửi xe ngày càng lớn trong khi nguồn cung chỗ đậu xe vẫn còn hạn chế.

Không ít khu vực, vỉa hè vốn dành cho người đi bộ đã bị thu hẹp để phục vụ việc trông giữ phương tiện có thu phí.

Nhiều vỉa hè bị thu hẹp do nhu cầu giữ xe ngày càng tăng. ẢNH: CHUNG PHÁT .

Bài toán giao thông tĩnh chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị

Khi giao thông công cộng đang được kỳ vọng trở thành giải pháp giảm ùn tắc, bài toán giao thông tĩnh vẫn là một mắt xích quan trọng chưa được giải quyết đồng bộ.

Nhiều người dân cho rằng để khuyến khích người dân sử dụng metro hoặc xe buýt, thành phố cần phát triển hệ thống bãi giữ xe thuận tiện, đủ chỗ và dễ tiếp cận.

"Mật độ giao thông bây giờ đang phát triển theo hướng giao thông công cộng nên cần có thêm nhiều bãi giữ xe để người dân yên tâm gửi phương tiện. Đó cũng là một phần trong sự phát triển của thành phố", chị Ngân bày tỏ.

Ông Dương Văn Bình cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục mở rộng hệ thống bãi giữ xe nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Theo số liệu thống kê trước thời điểm sáp nhập, TP.HCM có hơn 9 triệu phương tiện cơ giới đường bộ trong khi hệ thống bến bãi mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch. Sau sáp nhập, thành phố hiện quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, khiến áp lực lên hạ tầng giao thông tĩnh tiếp tục gia tăng.

PGS-TS Đặng Xuân Trường, Trưởng bộ môn Quản lý hạ tầng đô thị, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng sự mất cân đối giữa tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân và năng lực tổ chức không gian đô thị đang tạo ra áp lực rất lớn.

"Khi xe không có nơi dừng, đỗ hợp pháp thì sẽ lấn sang lòng đường, vỉa hè, làm giảm diện tích lưu thông và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đô thị", ông Trường nhận định.

Vấn đề không chỉ là thiếu chỗ giữ xe mà là sự mất cân đối giữa tốc độ tăng phương tiện cá nhân và năng lực tổ chức không gian đô thị. PGS.TS ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG - Trưởng Bộ môn Quản lý hạ tầng đô thị Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Nhu cầu gửi xe tại các đầu mối giao thông công cộng ngày càng gia tăng ẢNH: NGÔ DUY

Trong khi những khoảng trống trên mặt đất ngày càng thu hẹp, nhiều chuyên gia cho rằng các bãi đỗ xe tập trung, đặc biệt là bãi xe ngầm, sẽ là xu hướng tất yếu của những đô thị lớn.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, hàng loạt dự án bãi xe ngầm từng được kỳ vọng giải quyết bài toán giao thông tĩnh cho TP.HCM vẫn chưa thể triển khai như kế hoạch.

Vì sao những dự án này vẫn "án binh bất động" sau nhiều năm? Những vướng mắc nào đang khiến các bãi xe ngầm nghìn tỉ chưa thể thành hiện thực?

Những câu hỏi đó sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục ghi nhận trong kỳ 2 của tuyến bài "Gỡ nút thắt thiếu bãi giữ xe ở TP.HCM".