Canon EOS R6 V về Việt Nam, giá 56,9 triệu đồng

Canon vừa ra mắt thị trường Việt Nam mẫu máy ảnh full-frame EOS R6 V cùng ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ.

EOS R6 V là máy ảnh full-frame thế hệ mới, cho khả năng chụp ảnh, quay video tương đương mẫu R6 Mark III cao cấp. Thiết bị dùng cảm biến CMOS full-frame, độ phân giải lên đến 32,5 megapixel, quay video 7K Open Gate ở cả định dạng RAW và MP4. Máy ghi hình bằng toàn bộ cảm biến, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi nội dung theo chiều ngang, dọc để phù hợp với các nền tảng khác nhau chỉ với một lần quay.

Máy ảnh Canon EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ vừa ra mắt tại Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Điểm nhấn trên EOS R6 V là hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp, cho phép thời lượng quay video trực tiếp lên đến 3 giờ liên tiếp mà không gặp trục trặc vì quá tải nhiệt.

Ở chế độ chụp hình, máy cho hiệu năng tương đương EOS R6 Mark III. Màn trập điện tử có thể chụp liên tiếp 40 hình/giây. Máy cũng được trang bị công nghệ lấy nét tự động tương đương dòng cao cấp. Hệ thống chống rung tích hợp trong thân máy đạt hiệu quả ổn định lên đến 7,5 stop tại trung tâm và 7 stop ở rìa ảnh.

Trong khi đó, RF20-50mm F4 L IS USM PZ là ống kính dòng L full-frame đầu tiên của Canon được tích hợp Power Zoom. Công nghệ mới giúp chuyển tiêu cự mượt mà hơn, trong khi khẩu độ f/4 đảm bảo độ phơi sáng ổn định.

Hệ thấu kính cao cấp của RF20-50mm F4 L IS USM PZ giúp hạn chế hiệu quả tình trạng méo hình, quang sai màu, lóa sáng, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội. Ống kính thể hiện hiệu suất vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu với hệ thống chống rung quang học (Optical IS) tích hợp, giúp bù rung tay tương đương 6 stop.

Tại Việt Nam, máy ảnh EOS R6 V có giá 56,9 triệu đồng, trong khi ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ được chào bán với giá 41,9 triệu đồng. Cả hai đều có thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp với những người dùng thường xuyên di chuyển, cần các thiết bị bền bỉ, hiệu suất cao.