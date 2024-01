Cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn: CSGT TP.HCM trở lại đo nồng độ cồn ban ngày

Sáng 11.1, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Ngay trong sáng ra quân, CSGT có các tổ kiểm tra nồng độ cồn ban ngày trên QL1 khiến nhiều người bất ngờ.

Dịp này, Ban chỉ huy PC08 đã bám sát thực hiện cùng các tổ công tác, lựa chọn cán bộ biết sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để thực hiện kết nối giữa các địa phương.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục và triển khai quyết liệt, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên QL1 ngay sáng ra quân, nhưng đến trưa, 2 chốt của Đội CSGT Rạch Chiếc và Trạm CSGT Tân Túc không phát hiện trường hợp vi phạm V.P

CSGT sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; "nhồi nhét" khách chở quá số người quy định;

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng CSGT đề nghị CSGT tham gia tổ công tác phải phát huy các kinh nghiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện vi phạm. Lực lượng CSGT phối hợp cùng lực lượng khác sẵn sàng các biện pháp mạnh để kiên quyết xử lý các tình huống chống đối, cản trở người thi hành công vụ; thực hiện văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân và người vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ.



Các tài xế chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe V.P

Một số tài xế container hỏi CSGT: "Đo này có tốn thời gian không anh, vì em sợ trễ giờ vào cảng" V.P

Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông trên đường V.P

Ngay sau buổi lễ, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến QL 1.

Theo Phòng CSGT, đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 sẽ được triển khai từ ngày 11.1 đến hết ngày 29.2.2024. hiện nay là thời gian sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ, tiệc, hội họp… tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp hơn. PC08 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật Giao thông, bảo đảm an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác.