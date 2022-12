Cao Minh Đạt cùng vợ đến mừng nghệ sĩ Minh Nhí khai trương sân khấu

Năm qua, hàng loạt “bom tấn”: The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jurassic World: Dominion, Black Panther: Wakanda Forever… thay phiên nhau “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, Top Gun: Maverick đang giữ ngôi vương phòng vé 2022 với tổng doanh thu hơn 1,4 tỉ USD.