Cao Minh Đạt tiết lộ cuộc sống sau khi 'lên chức' ở tuổi 51

Nhà sản xuất Hoàng Mập vừa công bố dự án phim truyền hình mới mang tên Ai cũng có bí mật. Tác phẩm kể về ông Hoàng Đại, một giám đốc thẩm mỹ viện tưởng rằng đang có sự viên mãn trong công việc lẫn cuộc sống riêng nhưng sau đó nhận ra những người mình yêu thương luôn cất giấu những bí mật riêng, tạo ra cuộc chiến với nhiều thủ đoạn. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh, Phan Thị Mơ, Khánh Trinh…

Màn 'tái xuất' phim truyền hình của Cao Minh Đạt

Trong đó sự góp mặt của Cao Minh Đạt được nhiều người quan tâm. Thời gian qua, nam diễn viên gây chú ý khi đón thêm thành viên mới trong gia đình, sau gần 10 năm “về chung nhà” với vợ là Trúc Trương.

Cao Minh Đạt trở lại với phim Ai cũng có bí mật sau khi "lên chức" Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Cao Minh Đạt cho biết anh đến với dự án này không phải vì mối quan hệ thân thiết với Hoàng Mập mà vì kịch bản cuốn hút. Theo anh, chính cách tháo gỡ những nút thắt một cách hợp lý trong tác phẩm đã hoàn toàn thuyết phục mình.

“Bên cạnh đó, vai diễn một bác sĩ giỏi, được mệnh danh là “phù thủy sắc đẹp” nhưng phía sau đó là nỗi bất hạnh về gia đình - được xem là thử thách đối với tôi. Đây là một vai diễn hay, có tâm lý phức tạp. Chính điều đó kích thích tôi tham gia thử sức”, anh chia sẻ.

Theo Cao Minh Đạt, việc nhiều người nói phim truyền hình bị chững lại là không đúng, vì có những tác phẩm nổi bật, thu hút khán giả. Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, nam nghệ sĩ đánh giá cao các gương mặt trẻ bởi sự nhiệt huyết, nỗ lực để hoàn thành tốt vai diễn khi được trao cơ hội. “Trong phim Ai cũng có bí mật, vai diễn của các hậu bối cũng góp phần tạo nên sự mới mẻ, tươi trẻ cho tác phẩm, bên cạnh những bi kịch của người lớn”, anh bật mí.

Trước đó, nam nghệ sĩ từng có dịp hợp tác với Hoàng Mập trong nhiều dự án phim truyền hình Ảnh: NVCC

Cao Minh Đạt sau khi 'lên chức'

Chia sẻ về cuộc sống sau khi đón thêm thành viên mới, Cao Minh Đạt cho biết anh và gia đình không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Do đó, ngoài công việc nghệ thuật, anh vẫn sắp xếp thời gian rảnh để phụ vợ chăm sóc em bé.

“Ai có con rồi cũng sẽ biết, đó là niềm hạnh phúc đối với mình. Sắp tới nếu có đi quay ở những tỉnh thành xa, tôi sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của bảo mẫu để giúp vợ chăm bé. Mọi thứ vẫn rất bình thường vì mình đã sắp xếp, cân bằng được mọi thứ”, anh nói.

Dù bận rộn chăm sóc cho thành viên mới nhưng Cao Minh Đạt luôn nỗ lực giữ sự trách nhiệm trong công việc. Anh cho biết kể cả trước đây hay hiện tại, bản thân đều cố gắng làm tốt vai diễn khi được trao cơ hội.

“Điển hình là khi tham gia vai bác sĩ Hoàng Đại trong Ai cũng có bí mật, tôi cũng cố gắng cân bằng công việc với gia đình để hoàn thành nhân vật một cách tốt nhất. Hy vọng rằng dự án này sẽ được ghi hình một cách trọn vẹn, từ đó giúp tác phẩm chạm đến khán giả”, anh chia sẻ.

Dàn diễn viên trẻ được Hoàng Mập trao cơ hội góp mặt trong phim Ảnh: NSX

Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, nhà sản xuất Hoàng Mập còn trao cơ hội cho những gương mặt trẻ. Sau buổi casting, anh tìm ra được những gương mặt phù hợp cho phim Ai cũng có bí mật, điển hình như Trường Đặng (vai Gia Bảo), Nhật Vy (vai Hạ My), Minh Đức (vai Hippo), Trúc Phạm (vai Lệ), Đắc Lu (vai Đạt), Sang Ca (vai Kền Kền), Thanh Tùng (vai Cá Mập), Hoài Khanh (vai Tân).