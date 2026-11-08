Cao Thái Hà từng từ chối lời cầu hôn ở tuổi 22

Cao Thái Hà trầm cảm vì hai cú sốc lớn

Cao Thái Hà sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Cô được khán giả yêu mến nhờ các vai diễn trong phim truyền hình, nổi bật nhất là vai mợ Hai ở tác phẩm Tiếng sét trong mưa. Con đường sự nghiệp thuận lợi giúp cuộc sống Cao Thái Hà sung túc và ổn định. Sau 2 năm lên TP.HCM lập nghiệp, nữ diễn viên 9X mua nhà, đón cha mẹ và em trai lên ở chung. Thành công của Cao Thái Hà khiến MC Nguyên Khang vô cùng ngưỡng mộ.

Cao Thái Hà từng ở trong nhà liên tục 2 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

"Cha mẹ không ủng hộ tôi lên TP.HCM lập nghiệp, vì muốn tôi ở gần gia đình. Tôi tuổi con ngựa nên vẫn quyết tâm đi do thấy cha mẹ vất vả quá. Tôi luôn ước mơ có một ngày mình đỡ đần cho gia đình, cha mẹ bớt vất vả. Tôi lên TP.HCM khoảng hơn 2 năm là thực hiện được mong ước của mình", Cao Thái Hà chia sẻ.

Ngoài thuận lợi về công việc, Cao Thái Hà từng có tình yêu đẹp, được bạn trai yêu thương và muốn cùng cô xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, ở thời điểm đó nữ diễn viên sinh năm 1990 chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân. Cao Thái Hà tâm sự: "Tôi may mắn khi có bạn trai lo lắng và yêu thương cả gia đình tôi. Anh ấy muốn kết hôn với tôi nên xem ba mẹ của tôi như người thân và chăm sóc chu đáo. Không chỉ may mắn trong nghề nghiệp, tôi còn gặp những người tốt như thế. Lúc 22 tuổi, bạn trai có cầu hôn tôi nhưng tôi thấy mình còn nhỏ quá. Bên cạnh đó, tôi sợ mất đi sự tự do".

MC Nguyên Khang ngưỡng mộ vì Cao Thái Hà đạt được thành công sớm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Trong tình yêu, Cao Thái Hà cho biết cô luôn được người đàn ông nuông chiều nên đôi khi cảm thấy tẻ nhạt. Ngược lại, ai khiến cho nữ diễn viên 9X có nhiều cảm xúc, thậm chí gây ra tổn thương thì cô cảm thấy mình yêu sâu đậm hơn.

Trước khi vực dậy tinh thần và có quan điểm sống tích cực, Cao Thái Hà từng trải qua giai đoạn trầm cảm vì bạn thân Phạm Đức Long qua đời. Đối với cô, đây là cú sốc lớn khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống. Ngoài ra, người đẹp 36 tuổi cũng đánh mất tình bạn 20 năm, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc hợp tác với một người tri kỷ khác. Nỗi đau đến liên tiếp khiến cho Cao Thái Hà gục ngã và rơi vào trầm cảm. Tuy nhiên, cô cảm thấy đó là giai đoạn cần thiết để con người nhìn rõ được nội tâm của chính mình.

"Vượt qua trầm cảm, mọi người thấy mình được tái sinh, trở thành con người mới. Mình có khả năng chống chọi tất cả nỗi đau vì đã rơi xuống đáy vực rồi nên không còn chỗ để tiếp tục rơi nữa. Thế là từ đó mình vươn lên. Lúc đó, tôi cảm thấy mình có nhiều năng lượng và biết sống sâu sắc hơn", nữ diễn viên Trại hoa đỏ bộc bạch.

Trong lúc đối diện với "cơn bão" cảm xúc, Cao Thái Hà thu mình lại và tự chiêm nghiệm về cuộc đời. Cô từ chối sự hỗ trợ của người thân và bạn bè bởi muốn tự chữa lành cho bản thân. Sau 2 năm, Cao Thái Hà lựa chọn đi du lịch để giải tỏa tâm lý và đây chính là liệu pháp hiệu quả giúp cô có góc nhìn rộng mở hơn sau những biến cố.