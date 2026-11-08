Cao Thiên Trang trải lòng về biến cố bệnh tật và cuộc sống sau sinh đôi

Người mẫu Cao Thiên Trang trải lòng về biến cố sức khỏe và sự thay đổi sau khi làm mẹ Ảnh: L.X

Từng trì hoãn phẫu thuật 3 năm vì khát khao làm mẹ

* Xin chào Cao Thiên Trang! Sau những biến cố sức khỏe và khi đã trở thành mẹ của hai bé, chị nhìn nhận hành trình đã qua như thế nào?

- Người mẫu Cao Thiên Trang: Tôi nhận ra hành trình làm mẹ không đơn giản như những gì mình từng hình dung. Dù đã chuẩn bị rất nhiều, khi thực sự đối diện, tôi vẫn gặp những tình huống nằm ngoài dự tính. Trước đây, tôi luôn tự tin vào khả năng lập kế hoạch và kiểm soát cuộc sống. Tôi thường đặt ra mục tiêu rồi tìm mọi cách để thực hiện, từ sự nghiệp, tài chính đến chuyện kết hôn, sinh con.

Sau những gì đã trải qua, tôi hiểu không phải mọi thứ đều có thể diễn ra theo ý muốn. Tôi từng hình dung mình phải trở thành một người phụ nữ gần như hoàn hảo: ra ngoài phải xinh đẹp, về nhà phải chu toàn, dịu dàng với chồng và nuôi dạy con thật tốt. Tuy nhiên, khi các con chào đời và xuất hiện một số vấn đề khiến tôi lo lắng, điều tôi mong mỏi nhất chỉ còn là các bé được khỏe mạnh. Sức khỏe, sự an toàn của các con và cả những yếu tố may mắn đều rất quan trọng.

* Trước khi có được cuộc sống hiện tại, Cao Thiên Trang từng đối diện với biến cố tiền ung thư cổ tử cung. Chẩn đoán này đã làm thay đổi cuộc đời chị ra sao?

- Tôi bắt đầu buông bỏ những áp lực bên ngoài từ năm 27 tuổi, sau khi được chẩn đoán tiền ung thư cổ tử cung. Thời điểm đó, sau chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, tôi cũng dần có chỗ đứng và cơ hội khẳng định bản thân. Tôi từng hai lần nhận lời mời sang Mỹ vào năm 2018 và 2019, được định hướng phát triển theo mảng người mẫu quảng cáo.

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, được chú ý khi tham gia Vietnam’s Next Top Model 2012, Vietnam's Next Top Model All-Stars 2017. Năm 2023, cô tham dự Miss Cosmo Vietnam và dừng chân ở vị trí top 5 chung cuộc. Bên cạnh vai trò người mẫu, cô còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với phim Hoa hậu giang hồ, Chị chị em em 2...

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Tôi đã chuẩn bị rất nhiều hồ sơ cho cơ hội này. Tuy nhiên, khi nhận chẩn đoán bệnh, tôi quyết định từ bỏ kế hoạch sang Mỹ để tập trung điều trị. Ban đầu, tôi khá sốc và từng tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi không tiếc cơ hội nghề nghiệp đã bỏ lỡ, mà tiếc khoảng thời gian sau đó mình không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật như mong muốn.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật, nhưng tôi mất khoảng ba năm tìm cách trì hoãn vì lo ngại ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Trong thời gian đó, tôi thử nhiều phương pháp không có cơ sở y khoa, trong đó có việc nhịn ăn kéo dài và lặp lại nhiều lần. Tôi nghĩ cơ thể có thể tự đào thải những tế bào bất thường. Dù vốn là người thích đọc sách và tin vào khoa học, khi đối diện với vấn đề sức khỏe, tôi vẫn có lúc đặt niềm tin vào ý chí và khả năng tự chữa lành của cơ thể.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không ổn định. Có thời điểm các tế bào bất thường giảm nhưng sau đó lại tăng lên. Khi tình trạng tiến triển nặng hơn, tôi hiểu rằng không thể tiếp tục né tránh việc điều trị. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định thực hiện thủ thuật cắt bỏ một phần cổ tử cung với mong muốn bảo tồn tử cung và giữ cơ hội mang thai trong tương lai.

* Mong muốn làm mẹ có phải là lý do khiến Cao Thiên Trang cân nhắc rất lâu trước khi quyết định phẫu thuật?

- Tôi rất thích trẻ con và luôn mong muốn có con. Khi nhận chẩn đoán, tôi dành khoảng một tháng rưỡi đọc tài liệu, tìm hiểu các khuyến cáo y khoa về khả năng mang thai sau phẫu thuật cổ tử cung. Điều khiến tôi lo nhất không hẳn là không thể thụ thai, mà là nếu mang thai rồi lại không thể giữ được con. Tôi sợ viễn cảnh mình có thể trải qua niềm hạnh phúc được làm mẹ trong một khoảng thời gian ngắn rồi phải đối diện với việc mất con.

Vì vậy, tôi tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần cổ tử cung, tôi tiếp tục thực hiện thủ thuật gia cố cổ tử cung nhằm hỗ trợ khả năng giữ thai trong tương lai. May mắn là chồng tôi có nền tảng học tập về y khoa tại Trung Quốc. Khi còn yêu nhau, anh đã đồng hành cùng tôi trong những lần thăm khám, tìm hiểu tài liệu và giúp tôi có thêm thông tin để đưa ra quyết định. Khi bác sĩ thông báo cần phẫu thuật, anh cũng dành thời gian tìm hiểu các tài liệu y khoa. Anh nói sẽ ủng hộ quyết định của tôi và điều quan trọng nhất là giữ cho tôi ổn định về tâm lý.

Chồng khô khan nhưng luôn âm thầm quan tâm

* Sau khi sinh con, cơ thể và cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Tôi tăng khoảng 25 kg khi mang thai đôi, bụng rạn rất nhiều, cơ thể cũng có những thay đổi về da và tâm lý. Nhưng tôi không buồn hay tiếc nuối về điều đó. Tôi có con khi đã ở tuổi ngoài 30 nên cũng phần nào gạt bỏ những hình dung lãng mạn rằng làm mẹ vẫn phải luôn xinh đẹp. Trong giai đoạn ấy, điều quan trọng nhất với tôi là hoàn thành hành trình mang thai và sinh con an toàn. Hiện tại, tôi vẫn còn khoảng 5 kg nữa mới có thể trở lại công việc người mẫu. Tôi mong sớm lấy lại vóc dáng để trở lại sàn diễn nhưng không quá áp lực với chuyện đó.

Với Cao Thiên Trang, sự đồng hành của chồng trong quá trình điều trị, mang thai và chăm sóc con là nguồn động viên lớn giúp cô vượt qua khó khăn Ảnh: NVCC

* Trong hành trình ấy, chồng đã đồng hành và chia sẻ với chị như thế nào?

- Chồng tôi khá khô khan, không phải kiểu người thường xuyên nói những lời ngọt ngào như "Anh luôn ở đây" hay "Em đừng lo". Anh thể hiện tình cảm bằng hành động. Trong ba lần tôi trải qua phẫu thuật, gồm cắt bỏ một phần cổ tử cung, gia cố cổ tử cung và sinh con, anh đều là người đưa tôi đến bệnh viện, ngồi đợi bên ngoài phòng mổ.

Có lần, tôi cầm điện thoại của anh và thấy lịch sử tìm kiếm toàn là những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của vợ, khả năng sinh con, mức độ an toàn sau phẫu thuật và cách chăm sóc tôi. Tôi nghĩ không có lời nói nào đủ sức động viên bằng những hành động như vậy.

Trong thời gian mang thai, gần như toàn bộ việc chuẩn bị bữa ăn đều do chồng đảm nhận. Anh cũng đưa tôi đi khám thai trong tất cả các lần. Sau khi hai bé chào đời, anh tự tay tắm, nấu cho con từng bữa ăn... dù vẫn có người phụ giúp. Về phía mình, tôi phụ trách vệ sinh buổi sáng, chơi với các con, chuẩn bị đồ ăn dặm và cho con ăn.

* Cuộc sống hôn nhân đã thay đổi Cao Thiên Trang như thế nào?

- Trước đây, tôi không có nhiều niềm tin vào hôn nhân vì những trải nghiệm trong tuổi thơ. Nhưng chính chồng đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Tôi nhận ra hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu nếu mình lựa chọn đúng người. Đàn ông thường không thay đổi quá nhiều sau khi kết hôn; quan trọng là mình có đủ tinh tế để nhận ra tính cách và cách họ đối xử với mình từ trước hay không.

Chúng tôi yêu nhau 7 năm trước khi kết hôn. Anh không tặng hoa, không có những món quà lãng mạn hay lời nói hoa mỹ, nhưng luôn để ý đến những điều nhỏ nhất của tôi. Trước đây, nếu tôi đi làm về sau 21 giờ, anh gần như luôn chủ động đến đón. Mỗi ngày, anh luôn muốn xuất hiện trong những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của con.

Tôi nghĩ hôn nhân hạnh phúc không nằm ở việc người vợ phải nạt nộ để chồng sợ mình. Quan trọng là hai người có sự tôn trọng, tin tưởng và tạo được không gian để đối phương phát triển. Tôi muốn chồng là người mà mình có thể ngưỡng mộ, tin tưởng và chia sẻ mọi câu chuyện.

Nữ người mẫu xem những trải nghiệm trong 15 năm làm nghề là một phần tạo nên cá tính và dấu ấn riêng

Ảnh: NVCC

Cao Thiên Trang không còn chạy theo hào quang

* Sau khi làm mẹ, Cao Thiên Trang từng chia sẻ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người phụ nữ khác. Vì sao chị lựa chọn hướng đi này?

- Khi tìm hiểu về hành trình làm mẹ, tôi nhận ra nhiều phụ nữ chưa được chuẩn bị đầy đủ kiến thức. Họ dễ hoang mang giữa lượng thông tin sai lệch, những nội dung mang tính tiếp thị và áp lực tiêu dùng. Điều đó có thể bào mòn sức khỏe, tinh thần lẫn tài chính của người mẹ. Tôi không muốn những phụ nữ khác phải đối diện với những khó khăn như vậy.

Vì thế, tôi mong muốn trở thành một người mẹ có sức ảnh hưởng theo hướng tích cực, có thể cung cấp kiến thức và những thông tin hữu ích miễn phí để các bà mẹ nhẹ gánh hơn trong hành trình nuôi con. Tôi thường chia sẻ trên mạng xã hội, từ những bài viết dài đến các video TikTok. Dù nền tảng này thường ưu tiên nội dung ngắn, tôi vẫn làm những video dài để kể về hành trình điều trị tiền ung thư cổ tử cung, cách chăm sóc sức khỏe, việc tiêm vắc xin hay lý do lựa chọn một số sản phẩm cho con.

Ngoài việc chia sẻ công khai, hiện tôi còn đồng hành trực tiếp với một số bà mẹ. Không đơn thuần là gửi quà hay hỗ trợ một lần, tôi muốn đi cùng họ trong từng vấn đề cụ thể. Khi họ cần thông tin, gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân hoặc tài chính, nếu nằm trong khả năng, tôi đều cố gắng giúp đỡ.

* Nhìn lại 15 năm làm nghề, Cao Thiên Trang từng được nhớ đến với cá tính mạnh, thậm chí gắn với danh xưng "drama queen". Chị có tiếc nuối về hình ảnh ấy?

- Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi xem quá khứ của mình như một lớp bảo vệ. Bởi một người có chiều sâu sẽ không đánh giá người khác chỉ qua 45 phút trên truyền hình. Họ có thể ghi nhận hình ảnh của tôi trong chương trình nhưng không vội kết luận tôi là người như thế nào.

Với Vietnam's Next Top Model, tôi xem đó như một cuộc thi sinh tồn. Ở đó chỉ có một người chiến thắng, một cô gái được chọn trở thành Top Model. Mỗi người phải thể hiện kỹ năng, bản năng và sự quyết liệt để giành lấy điều mình mong muốn. Khi đã bước vào cuộc cạnh tranh như vậy, không ai có thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, hiền lành.

Có thể 15 năm trước, cá tính của tôi chưa phù hợp với quan niệm của số đông. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ những điều mình thể hiện lại khá gần với tinh thần của thế hệ trẻ: đề cao tự do, độc lập và không muốn bị áp đặt vào một khuôn mẫu nhất định. Có lẽ thời điểm đó tôi chỉ sinh ra chưa đúng thời.

* Sau 15 năm hoạt động, chị định nghĩa thành công của một người mẫu như thế nào?

- Tôi nghĩ thành công không nhất thiết phải gắn với danh hiệu hay những vị trí từng đạt được. Nếu phải giới thiệu bản thân, chúng ta thường gắn mình với một danh xưng như nhà báo, hoa hậu hay á hậu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi giới thiệu mình là Cao Thiên Trang, tôi không cần thêm một danh hiệu nào để mọi người hiểu tôi là ai. Những gì đã làm và thể hiện trong suốt hành trình vừa qua đủ để mọi người nhận diện con người tôi. Với tôi, đó đã là một thành tựu.

Cao Thiên Trang vẫn dành tình yêu cho nghề người mẫu nhưng không còn đặt nặng chuyện tìm kiếm hào quang Ảnh: NVCC

Cô mong muốn dùng trải nghiệm cá nhân để chia sẻ kiến thức, hỗ trợ những phụ nữ trong hành trình làm mẹ Ảnh: L.X

Tôi vẫn yêu nghề người mẫu nhưng tình yêu đó cần đi cùng sự tỉnh táo. Tôi phải bảo đảm được cuộc sống và chăm lo cho gia đình trước thì mới có đủ năng lượng để tiếp tục làm nghề. Thực tế, nghề người mẫu vất vả hơn nhiều so với hình dung của mọi người. Thu nhập không phải lúc nào cũng tương xứng với công sức bỏ ra. Phía sau một buổi diễn còn có nhiều chi phí như giày dép, thời gian tập luyện, di chuyển và ăn uống.

Tôi không xuất thân trong một gia đình giàu có, lại là chị cả nên sớm ý thức trách nhiệm gánh vác gia đình. Vì vậy, tôi buộc phải tìm thêm những nguồn thu nhập khác. Tôi từng học kinh doanh, làm nhà sáng tạo nội dung đánh giá mỹ phẩm, chuyển sang kinh doanh và tham gia đầu tư. Những công việc này giúp tôi có thêm nguồn thu nhập và các mối quan hệ, đồng thời vẫn duy trì hoạt động người mẫu.

Hiện tại, tôi cũng hỗ trợ chồng trong một số hoạt động kinh doanh. Hai vợ chồng cùng gặp gỡ kiến trúc sư, đối tác để tìm định hướng phát triển lâu dài. Ngược lại, chồng không bao giờ cản trở tôi đi làm hay có cái nhìn phiến diện về công việc của vợ.

Tôi không còn nhu cầu tìm kiếm hay giành lại hào quang. Khi đã là thế hệ đi trước, tôi nghĩ mình cần tạo không gian để những người trẻ có cơ hội thể hiện. Ở thời điểm này, tôi muốn bảo đảm cuộc sống gia đình, tiếp tục làm những công việc mình yêu thích và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng là cách tôi nhìn nhận thành công của bản thân sau 15 năm làm nghề.

* Xin cảm ơn Cao Thiên Trang về những chia sẻ!