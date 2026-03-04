Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cao thủ cờ tướng Trung Quốc bất ngờ thua ở hội làng tại Việt Nam: Lý do thật khó tin!

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/03/2026 09:49 GMT+7

Giới chuyên môn lý giải ra sao việc các cao thủ cờ tướng Trung Quốc như Vương Hạo, Lưu Tông Trạch để thua ở giải đấu hội làng tại Việt Nam.

Giải cờ tướng hội làng Đông Lao diễn ra tại xã An Khánh (Hà Nội) trong ngày 2, 3.3 tạo sức hút đặc biệt khi có sự góp mặt của 2 cao thủ trong làng cờ tướng Trung Quốc là Vương Hạo và Lưu Tông Trạch.

Cao thủ cờ tướng Trung Quốc bất ngờ thua ở hội làng tại Việt Nam: Lý do thật khó tin!- Ảnh 1.

Cao thủ cờ tướng Trung Quốc Vương Hạo (phải) thất thủ ở giải hội làng Đông Lao diễn ra tại xã An Khánh (Hà Nội)

ẢNH: TLKĐ

Đáng chú ý kỳ thủ Vương Hạo xếp hạng 22 của Trung Quốc, vừa dự vòng chung kết giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 mà kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh giành ngôi á quân đã để thua trước kỳ thủ ít tên tuổi Nguyễn Đức Toàn ngay từ vòng loại giải cờ tướng hội làng Đông Lao. Kỳ thủ kỳ cựu nhiều lần sang Việt Nam thi đấu là Lưu Tông Trạch cũng dừng chân ở bán kết.

HLV Diệp Khai Nguyên cho biết Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam, chưa quen với cách thức thi đấu ở giải hội làng, hơn nữa anh đến giải với tâm thế giao lưu nên việc để thua trước các đối thủ "vô danh" là khó tránh khỏi. Việc để thua trước đối thủ yếu hơn ở giải hội làng không thể đánh giá tài năng của Vương Hạo thấp. Điển hình là ở loạt trận "showmatch" diễn ra sau đó với kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Chu Tuấn Hải (vô địch giải đấu thủ mạnh quốc gia năm 2022), Vương Hạo giành chiến thắng với điểm số 2-1 sau 3 ván đấu.

Cao thủ cờ tướng Trung Quốc bất ngờ thua ở hội làng tại Việt Nam: Lý do thật khó tin!- Ảnh 2.

Kỳ thủ Vương Hạo lần đầu trải nghiệm thi đấu hội làng tại Việt Nam

ẢNH: TLKĐ

Bình luận viên Trịnh Quốc Trọng Nghĩa (CLB Kỳ Hội Quán) cho biết các giải cờ tướng hội làng tại Việt Nam thi đấu nơi công cộng, khán giả vây quanh bình luận, bàn tán sôi nổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến VĐV thi đấu. Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam thi đấu giải hội làng có lẽ không quen với điều kiện thi đấu như vậy. Cũng cần thấy các giải cờ tướng hội làng tại Việt Nam tạo nét đặc sắc riêng góp phần thúc đẩy phong trào, phát hiện các tài năng.

Theo kế hoạch, trong chuyến du đấu tại Việt Nam lần này, cao thủ cờ tướng Trung Quốc tiếp tục thi đấu giao lưu với các kỳ thủ hàng đầu khác của cờ tướng Việt Nam như Nguyễn Thành Bảo (3 lần vô địch quốc gia), Đặng Hữu Trang (vô địch quốc gia 2017), Nguyễn Quang Nhật (HCV SEA Games 31)...



