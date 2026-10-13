Cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thông, nhiều tuyến đường đã giảm tải ùn tắc

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 10 ngày đầu tháng 10 (sau khi chính thức thông xe toàn tuyến lúc 0 giờ ngày 1.10), cao tốc Bến Lức - Long Thành đã phục vụ gần 260.000 lượt phương tiện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 26.000 lượt ô tô lưu thông qua trục đường này. Trong đó, ngày 9 - 10 ghi nhận lưu lượng đạt mức cao nhất với gần 29.000 lượt xe.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến sau 12 năm xây dựng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến các tỉnh miền Tây ẢNH: QUANG THUẦN

Việc đi vào hoạt động của cao tốc Bến Lức - Long Thành đã mở ra hành lang mới kết nối trực tiếp giữa các tỉnh Đông và Tây Nam bộ. Xuất phát từ nút giao Mỹ Yên, xe từ các tỉnh miền Tây có thể theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương chuyển tiếp sang cao tốc Bến Lức - Long Thành, chạy xuyên qua khu vực phía nam TP.HCM, vượt qua vùng ngập mặn cùng các sông Soài Rạp, Lòng Tàu sang tỉnh Đồng Nai rồi kết nối thẳng vào quốc lộ 51.

Hành trình mới này giúp rút ngắn thời gian di chuyển toàn tuyến xuống còn khoảng 40 - 45 phút, tiết kiệm hơn 1 giờ so với lộ trình cũ. Trước đây, phương tiện từ miền Tây đi Đồng Nai hay Bà Rịa - Vũng Tàu phải đi vòng qua hàng loạt tuyến đường thường xuyên ùn tắc của TP.HCM như quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công hay cầu Phú Mỹ với thời gian mất từ 2 - 5 giờ.

Việc đưa tuyến cao tốc mới vào vận hành đã bước đầu phân bổ lại lưu lượng giao thông ở khu vực cửa ngõ phía nam và phía đông TP.HCM. Cụ thể, thống kê của VEC cho thấy từ 1.10 - 10.10, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ gần 700.000 lượt xe, giảm hơn 75.000 lượt (tương đương giảm trung bình hơn 9%) so với mức hơn 775.000 lượt xe của cùng kỳ tháng trước (từ 1.9 - 10.9).

Đại diện nhà đầu tư BOT cầu Phú Mỹ cũng cho biết lượng xe qua cầu vượt sông Sài Gòn này đã giảm từ 2% - 33% tùy theo từng loại phương tiện.

Song song với việc khai thác tuyến Bến Lức - Long Thành, VEC đang đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Sau hơn 13 tháng thi công, tổng tiến độ toàn dự án đạt gần 73% so với hợp đồng. Trong đó, gói thầu XL01 (Km4+000 - Km13+900, bao gồm cầu Long Thành) đạt gần 76,6%; gói thầu XL02 (Km13+900 - Km25+920) đạt gần 69%. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành phần đường và cầu cạn trong tháng 11-2026 để tổ chức lại giao thông, phục vụ thi công phần đường hiện hữu; riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long vào cuối tháng 12 và hoàn thành trong tháng 2.2027.

Bên cạnh đó, các hạng mục kết nối quan trọng như nút giao Tân Hiệp (kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cũng dự kiến hoàn thành và thông xe trong tháng 10, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng trọng điểm.