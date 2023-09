Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đội vốn ngàn tỉ: Đồng Nai đã có ý kiến từ 2022

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa-Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM và Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu và ngược lại, giảm tải cho quốc lộ 51. Tuy nhiên, công tác thi công hiện nay còn chậm do vướng mặt bằng.