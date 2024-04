Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ ngày 26.4

Chiều 24.4, Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông tin, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều (không thu phí) trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ ngày 26.4. Sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2.5.

Từ 7 giờ ngày 26.4, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông tuyến THIỆN NHÂN

Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện không được đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế dưới 60 km/giờ, máy kéo, xe môtô, xe gắn máy…

Trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có hầm Núi Vung dài 2,25 km THÀNH NGUYỄN

Nhà đầu tư cũng đã xây dựng điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc ở km113, đoạn qua xã Nhị Hà, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) để phục vụ người dân và phương tiện trong khi chờ đầu tư trạm chính thức.

Cao tốc có hệ thống giao thông thông minh (ITS) cùng đội ngũ quản lý vận hành đồng bộ toàn tuyến. Đặc biệt, trên tuyến có hầm Núi Vung dài 2,25 km, giai đoạn 1 sử dụng một ống hầm lưu thông hai chiều. Trung tâm vận hành hầm gồm tổ hợp giám sát, điều khiển bởi các hệ thống ITS, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt.

Camera giám sát lắp đặt dọc tuyến sử dụng công nghệ AI để phân loại phương tiện, nhận diện biển số, phát hiện, cảnh báo sự cố và vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn, ngược chiều…

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận; đấu nối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Đây là dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), được khởi công vào ngày 30.9.2021 với nguồn kinh phí khoảng 9.000 tỉ đồng.