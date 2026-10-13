Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chạy tối đa 120 km/giờ, khoảng cách 2 xe 100 m

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, có chiều dài 99 km, kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được chạy tối đa 120 km/giờ trên cả 2 làn xe ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, tốc độ tối đa trên cả 2 làn xe đều là 120 km/giờ. Trong đó, làn trong, tức làn số 1, sát dải phân cách giữa, có tốc độ tối thiểu 80 km/giờ; làn ngoài, tức làn số 2, cạnh làn dừng xe khẩn cấp, có tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Việc quy định tốc độ tối thiểu theo từng làn nhằm duy trì điều kiện lưu thông phù hợp với phương án phân làn trên tuyến. Người điều khiển phương tiện cần chú ý các biển báo, chấp hành giới hạn tốc độ và lựa chọn làn đường phù hợp khi tham gia giao thông.

Tại các đoạn chuyển tiếp, nơi phương tiện tách khỏi làn số 2 để đi vào đường nhánh của nút giao, phương án yêu cầu bố trí biển báo tốc độ để giảm tốc phù hợp với tốc độ trên đường nhánh.

Bên cạnh quy định về tốc độ, phương án tổ chức giao thông quy định cụ thể khoảng cách an toàn giữa các xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo tốc độ lưu hành.

Theo đó, phương tiện chạy trên 100 - 120 km/giờ phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 100 m. Khi tốc độ trên 80 - 100 km/giờ, khoảng cách tối thiểu là 70 m; tốc độ trên 60 - 80 km/giờ, khoảng cách tối thiểu là 55 m. Trường hợp lưu hành ở tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m.

Phương tiện phải chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, tránh bám sát xe phía trước, nhất là khi lưu thông ở tốc độ cao hoặc khi điều kiện thời tiết, tầm nhìn và mặt đường không thuận lợi.

Ngoài các khoảng cách cụ thể nêu trên, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến chính, các nhánh đường cao tốc và trong phạm vi phương án còn phải tuân thủ điều 12 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT cùng các quy định pháp luật có liên quan và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án, theo dõi và đánh giá tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh báo hiệu đường bộ và phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu, theo dõi và lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông để điều chỉnh tốc độ trên đường cao tốc và trong nút giao.