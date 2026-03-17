Cao tốc kẹt xe do lỗi thu phí ETC, Lâm Đồng kiến nghị khắc phục ngay

Theo công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng, 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 148 km, khai thác từ năm 2023, đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kể từ ngày 2.3.2026, các tuyến này bắt đầu thu phí không dừng (ETC), tuy nhiên tại một số nút giao và khu vực trước trạm thu phí đã xảy ra ùn tắc cục bộ trong thời gian đầu thu phí.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi hệ thống thu phí tự động ETC, khiến xe không ghi nhận tín hiệu đầu vào, gây kẹt xe cục bộ. Đơn vị vận hành phải mở trạm cho xe qua để giải tỏa ùn tắc.

Từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra nút giao Hàm Kiệm để vào Phan Thiết bị ùn ứ do lỗi thu phí ETC ẢNH: QUẾ HÀ

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lưu lượng xe trên cao tốc qua Lâm Đồng rất lớn, đặc biệt cuối tuần, lễ tết. Do vậy, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ 4 khẩn trương rà soát, khắc phục hệ thống thu phí tự động, ổn định hoạt động để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Khẩn trương khắc phục lỗi thu phí cao tốc ETC

Sáng 17.3, ông Nguyễn Khắc Việt - Giám đốc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết các đơn vị đang phối hợp kiểm tra KPI (các chỉ số hiệu suất chính) và khắc phục lỗi phần mềm, lỗi thiết bị trong quá trình vận hành thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đến thời điểm này, cơ bản các lỗi đã được khắc phục. Hệ thống sẽ ổn định sau 30 ngày vận hành, bởi các lỗi sẽ được khắc phục, hiệu chỉnh từ từ. Hiện các đơn vị đang thi công ngầm hóa, đổ bê tông phủ lên tuyến cáp dẫn dữ liệu từ các camera trên tuyến cao tốc về Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và trạm thu phí.

Do lỗi kỹ thuật của trạm thu phí không dừng ETC nên xuất hiện tình trạng kẹt xe ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại nút giao Hàm Kiệm, ngày 13.3 ẢNH: Q.H

"Có một số vị trí có rãnh bê tông, quá trình thiết kế không lường trước hết được. Quá trình thi công thả nổi tuyến cáp dẫn dữ liệu đã xảy ra tình trạng bị cắt trộm, có chỗ bị cháy dây cáp dẫn đến ảnh hưởng đường truyền và hệ thống thu phí, giám sát", ông Việt thông tin.

Trước đó, từ 22 giờ ngày 2.3.2026, 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 3 tuyến cao tốc khác chính thức tổ chức thu phí. Qua kiểm tra sau khi chính thức thu phí, Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) ghi nhận nhiều lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý thu phí, kiểm soát doanh thu và bảo đảm an toàn giao thông trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, chiều 13.3, tại trạm thu phí ở nút giao Phan Thiết thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng xe ô tô ùn tắc kéo dài.

Lý do là hệ thống barie gặp lỗi kỹ thuật. Nhân viên phải dùng điện thoại chụp ảnh biển số xe và nhập bằng tay vào hệ thống, để trừ tiền của từng xe.

Việc "làm tay" như vậy mất rất nhiều thời gian, các xe phải xếp hàng kéo dài trên cao tốc tạo ra cảnh ùn ứ, gây bức xúc cho các tài xế.